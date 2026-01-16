Cumhuriyet Gazetesi Logo
15 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 50 şüpheli tutuklandı!

16.01.2026 08:57:00
Bakan Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 155 şüpheliden 50'sinin tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların 15 ilde Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlendiğini belirtti.

Bu kapsamda, son 2 haftada jandarma ekiplerince devam eden operasyonlarda, 155 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını, 50'sinin tutuklandığını ve 27'si hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını belirten Yerlikaya, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya, yürütülen koordineli çalışmalar sonucu, büyük şehirlerden sahil şeridinde bulunan illere uzanan göçmen kaçakçılığı ağının deşifre edildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aydın, Çanakkale, Edirne, Iğdır, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıklarımız ve Jandarma Komandolarımızın desteğiyle karadan yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarımızda, 81 adet araç ile 6 adet bot ele geçirildi. Göç yönetiminin güvenlik boyutunu, insan ticareti, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele alanlarında hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına riayet temelinde yürütülen etkin çalışmalar oluşturmaktadır. Bu kapsamda sınır güvenliği, üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme-denetim sistemlerinden yararlanılarak güçlendirilmekte, yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde güçlü ve caydırıcı mekanizmalar işletilmektedir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

İlgili Konular: #Operasyon #kaçak göçmen #Ali Yerlikaya #göçmen kaçakçılığı

