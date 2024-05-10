15 kat iznini mahkeme iptal etti

İstanbul Levent’teki iki ve dört katlı bloklardan oluşan 4. Gazeteciler Sitesi’nin içindeki alana tarafından verilen 15 kat izni mahkemeye taşındı.

Şeyda Öztürk
Yayınlanma: 10.05.2024 - 04:00
15 kat iznini mahkeme iptal etti
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İstanbul 6. İdareme Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Davada geçen aylarda bilirkişi raporu yayımlanmıştı.

Üç kişilik heyet hazırladıkları raporda projenin, “İmar mevzuatı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmadığı” belirtilmişti.


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