15 kişiyi toplam 53 bin 850 TL dolandıran 2 şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te benzer yöntemlerle 15 farklı kişiyi toplam 53 bin 850 TL dolandırdığı tespit edilen 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle siber dolandırıcılık yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, fiziki ve teknik takibi sonucunda İslahiye ilçesinde bir yurttaşı icra dosyasında adının geçtiği ve sorgulama yapabileceği bahanesiyle 7 bin 240 TL dolandıran B.Ö. isimli şahsı ise Şahinbey ilçesinde bir yurttaşı araç satma vaadiyle 500 TL dolandıran İ.H.Ş., M.A.Y., A.C.B. isimli şahıslar yakalandı.
Yapılan incelemeler sonucunda İ.H.Ş., M.A.Y., A.C.B.’nin aynı yöntemlerle 15 farklı kişiyi toplam 53 bin 850 TL dolandırdığı tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan B.Ö. ve İ.H.Ş. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.A.Y. ve A.C.B. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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