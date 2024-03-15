15 Mart BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.03.2024 - 09:51

Güncelleme: 15.03.2024 - 09:51

BOLU ilinde 15 Mart Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, OKÇULAR mahallelerinde 10., 10.sk, 2000. SK., ISLAMLAR, İSLAMLAR mah, İSLAMLAR SK., OKÇULAR YOLU, OKÇULAR-1., ÖRENCIK, ÖRENÇİK, VİRANE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IZZET BAYSAL, İZZET BAYSAL mahallelerinde PINARBAŞI SK., VARLIK, VARLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Mart Cuma 13:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARISOKU mahallelerinde 712 SK., ÇELE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Mart Cuma 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETLER, ARAP, AŞAĞI ÇANDIR, BAĞIŞLAR, BAHÇEKÖY MEZRASI, BANAZ, BAYRAMLAR, DAĞDELEN, DEĞİRMENBELİ, DEĞİRMENDERESİ, DERE, DUMANOGLU, DUMANOĞLU, ELMACIK, EVRIL, GÖKLEMEZLER, GÖLCÜK, HACILAR, HAN, HORBACI, IMAMLAR, İMAMLAR, KALENDEROGLU, KALENDEROĞLU, KARASEFERLER, KAYSELLER, KOVALAKLAR, KÜPLÜCE, MERKEZ, MÜSTAKİMLER, OĞULDURUK MERKEZ, SADIKLAR, SARIAHMETLER, SEMERCİLER, SİYAMOĞLU, TAŞÇILAR, TATAROGLU, TATAROĞLU, TATLAR, TOKMAKLAR, VAYISLAR, YAZIÖREN, YENİKÖY, YEŞİLÇELE, YUKARI, YUKARISOKU mahallelerinde AHMETLER KÖYÜ YOLU, AHMETLER MERKEZ KÖY YOLU, ARÇELIK SK., BAĞIŞLAR KÖYÜ YOLU, BAHÇEKÖY KAHYALAR, BAHÇEKÖY KÖY YOLU, BAHÇEKÖY KÖYÜ YOLU, BAHÇEKÖY MEVKİİ, BANAZ KÖY YOLU, BANAZ KÖYÜ, BANAZ KÖYÜ ÇANDIR MAH, BANAZ KÖYÜ İMAMLAR MAH, BANAZ KÖYÜ YOLU, BAYRAMLAR, BAYRAMLAR MAHALLE YOLU, ÇOBANKAYA KÖYÜ, ÇOBANKAYA KÖYÜ VAYISLAR MAH, ÇOBANKAYA KÖYÜ YOLU, ÇOBANKAYA ŞEHİT MURAT PACAL İL, DEĞİRMENBELİ KÖYÜ ARAPLAR MAH, DEĞİRMENBELİ KÖYÜ YOLU, DEĞİRMENDERESİ KÖYÜ YOLU, DERE MAHALLE YOLU, DUMANOGLU MAHALLE YOLU, DUMANOĞLU, ELMALIK MAH, EVRIL MAHALLE YOLU, GÖKLEMEZLER MAH, GÖLCÜK KÖYÜ YOLU, GÖLCÜK MERKEZ KÖY YOLU, HORBACI MAHALLE YOLU, IMAMLAR MAHALLE YOLU, İMAMLAR, KALENDEROGLU MAHALLE YOLU, KARASEFERLER MAHALLE YOLU, KAYSELLER MAHALLE YOLU, KOVALAKLAR MAHALLE YOLU, KÜME EVLER, KÜPLÜCE, MENGEN YOLU, MERKEŞLER KÖYÜ, MERKEŞLER KÖYÜ DUMANOĞLU MAH, MERKEŞLER KÖYÜ TATAROĞLU MAH K, MERKEŞLER KÖYÜ YOLU, MERKEŞLER YOLU, mesciçele köyü, Mesciçele köyü Sadıklar Mahall, MESCİÇELE KÖYÜ YOLU, MUSTAKİMLER YOLU, MÜSTAKIMLER MERKEZ KÖY YOLU, MÜSTAKİMLER KÖYÜ YOLU, OĞULDORUK YOLU, OĞULDURUK KÖY SOKAĞI, OĞULDURUK KÖYÜ YOLU, SADIKLAR MAHALLE YOLU, SARIAHMETLER KÖYÜ YOLU, SEMERCILER KÖY YOLU, SEMERCİLER KÖYÜ, SEMERCİLER KÖYÜ YOLU, SEMERCİLER MERKEZ, TAŞCILAR KÖYÜ YOLU, TATAROGLU MAHALLE YOLU, TATLAR KÖY YOLU, TATLAR KÖYÜ, TETEMEÇELE DAĞDELEN MAH, TETEMEÇELE KÖY YOLU, TETEMEÇELE KÖYÜ YOLU, TETEMEÇELE_DAĞDELEN, TOKMAKLAR KÖYÜ MERKEZ MAH, TOKMAKLAR KÖYÜ YOLU, VAYISLAR MAHALLE YOLU, YAZIÖREN KÖYÜ, YAZIÖREN KÖYÜ YOLU, YENİKÖY-3., YESILÇELE KÖY YOLU, YEŞİLÇELE KÖYÜ YOLU, YUKARI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Mart Cuma 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: APALAR, ASAGI, ASAGI YAYLASI, AŞAĞI, BULUTLAR, FINDICAK, GÖLCÜK, HAMZABEY YAYLASI, KARAKAYA YAYLASI, MERKEZ, MUSLUKLAR, YAKUPLAR, YENİKÖY, YUKARI, YUKARISOKU mahallelerinde 799, 849 SK., APALAR MAHALLE YOLU, ARÇELİK SK., ASAGI MAHALLE YOLU, ÇELEYOLU, ÇÖP YOLU SK., ÇUKURÖEN KÖY YOLU - YUKARI MAH, ÇUKURÖREN KÖY YOLU - HAMZABEY, ÇUKURÖREN KÖYÜ YOLU, ÇUKURÖREN MERKEZ KÖY YOLU, DUMANTEPE SİTESİ İÇİ YOLU, DUMANTEPE SK., FINDICAK MAHALLE YOLU, GÖLCÜK YAYLA YOLU, HAMZA BEY KÖYÜ, HAMZABEY ASAGI YAYLA YOLU, HAMZABEY KÖY YOLU - YENİKÖY KÖ, HAMZABEY KÖY YOLU - YUKARI MAH, HAMZABEY KÖYÜ GÖCÜKLER MEVKİİ, HAMZABEY KÖYÜ YOLU, HAMZABEY YAYLASI, KARAKAYA YAYLA YOLU, KOYUNPINAR, KOYUNPINAR SK., MEZARLIK ALTI, MEZARLIK ALTI KÜME EVLER, MUSLUKLAR KÖY YOLU, MUSLUKLAR KÖYÜ YOLU, Uavtede Yok, YAKABAYAT BULUTLAR, YAKABAYAT KÖYÜ YOLU, YAKUPLAR KÖYÜ YAYLASI, YAKUPLAR KÖYÜ YOLU, YAKUPLAR KÖYÜ YOLU 6609, YAKUPLAR-5. SK., YEDİGÖLLER YOLU, YENIKÖY-3., YENİKÖY KÖY YOLU - HAMZABEY KÖ, YENİKÖY KÖYÜ, YENİKÖY KÖYÜ YAYLASI, YENİKÖY-1., YENİKÖY-1. SK., YENİKÖY-2. SK., YENİKÖY-4. SK., YUKARI HAMZABEY YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Mart Cuma 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARISOKU mahallelerinde ARÇELİK İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Mart Cuma 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACAAGAÇ, KARACAAĞAÇ, YENIAKÇAKAVAK MERKEZ, YENİAKÇAKAVAK mahallelerinde 3632 SoK., AKÇAKAVAK KÖYÜ KÜME EVLERİ, AKGÜL, AKGÜL SK., AVSARLAR, AVŞARLAR SK., BIROL ÇAVUSOGLU, BİROL ÇAVUŞOĞLU SK., BOYACILAR SK., BOYACILAR-1., BOYACILAR-1. SK., CESUR-1. SK., D-100 KARAYOLU_6, DOMİNO TEKSTİL, HACILAR, HACILAR SK., KARALAR SK., KONAK 1 SOK., KONAK-1, KONAK-1 SK., ORGANİZE SANAYİ SİTESİ, PINAR-1. SK., TARLA YOLU, ULUYOL SK., VAKIF, VAKIF KÖY SOKAĞI, YENI AKÇAKAVAK, YENİ AKÇAKAVAK KÖY SOKAĞI, YENİAKÇAKAVAK KÖY SOKAĞI, YENİAKÇAKAVAK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 15 Mart Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYKOL, ÇUBUKKÖY, GÖLBASI, GÖLBAŞI, KOZDERE, ÖRENCIK MERKEZ, ÖRENCİK, SEKI, SEKİ, UMUTDERE mahallelerinde ., ÇAYKOL MAHALLE YOLU, ÇUBUK GÖLBAŞI YAYLASI, ÇUBUK KÖYÜ İÇ YOLU, ÇUBUK KÖYÜ YOLU, ÇUBUK MERKEZ KÖY YOLU, ÇUBUK SEKİ MAH, GÖLBASI MAHALLE YOLU, KOZDERE MAHALLE YOLU, ÖRENCIK MERKEZ KÖY YOLU, ÖRENCİK ÇAYKOL, ÖRENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ YOLU, SEKI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 15 Mart Cuma 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI, AŞAĞI, ORTA mahallelerinde ASAGI EMIRLER MAHALLE YOLU, EMİRLER KÖYÜ YOLU, ORTA MAHALLESI YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 15 Mart Cuma 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMIRCILER, SEMBELEK mahallelerinde DEMIRCILER MAHALLE YOLU, SEMBELEK MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 15 Mart Cuma 14:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÖKRÜ, GÖNCÜ, KALAYCILAR, KARABACAKLAR, KAYIŞLAR mahallelerinde BÖKRÜ MAHALLE YOLU, GÖNCÜ MAHALLE YOLU, KALAYCILAR MAHALLE YOLU, KARABACAKLAR MAHALLE YOLU, KAYISLAR MERKEZ KÖY YOLU, KAYIŞLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.