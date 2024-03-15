15 Mart DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.03.2024 - 09:51

Güncelleme: 15.03.2024 - 09:51

DÜZCE ilinde 15 Mart Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde EREĞLİ CD., ORKİDE SK., SÜLÜN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde ORKIDE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ mahallelerinde HASANÇAVUŞ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YOĞUNPELİT mahallelerinde YOGUNPELIT, YOĞUNPELİT KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEHMETKÖY mahallelerinde KÖY SOKAĞI, AKSAKLAR KÖYÜ YOLU, MEHMETKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 15 Mart Cuma 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YEŞİLKÖY mahallelerinde 305 SK., 306 SK., DÜZCE AKÇAKOCA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Mart Cuma 08:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YEŞİLKÖY mahallelerinde 302 SK., 304 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Mart Cuma 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMIKEBIR, CAMİKEBİR, KİREMİTOCAĞI, KÜLTÜR mahallelerinde 733., 733. SK., 734. SK., 735. SK., CELAL NALBANTOĞLU SK., GÜN SK., GÜNEY, GÜNEY SK., ISTANBUL, KUYUMCUZADE BULVAR, MURAT REİS SK., MURATBEY, MURATBEY SK., PALACI AHMET SK., UZUNMUSTAFA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Mart Cuma 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMIKEBIR, CAMİKEBİR mahallelerinde 657., 657. SK., ALEMDAR SK., CEVAT ŞAHİN SK., İSTANBUL CD., KUYUMCUZADE, ŞEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Mart Cuma 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, DERELITÜTÜNCÜ, DERELİTÜTÜNCÜ mahallelerinde 182. SK., 1864., 201. SK., BENZERSIZ, D 100 KARAYOLU, D 100 KARAYOLU CD., DEDELER, DEDELER CD., TÜTÜNCÜ, TÜTÜNCÜ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEREFIYE, ŞEREFİYE mahallelerinde 334., 334. SK., 337. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR mahallelerinde 721., 769. SK., AKÇAM SK., ALİ ŞİRNEVAİ SK., BANKALAR SK., ÇAĞRI SK., ÇEVRE SK., FIRIN, FIRIN SK., LALE, MAZHAR OSMAN, MAZHAR OSMAN SK., SPOR SK., VARDAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR mahallelerinde 790. SK., 791. SK., 794. SK., RASİM BETİR PAŞA BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Mart Cuma 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMİMİLLİ, DARICI mahallelerinde 481. SK., 500. SK., 5700., 5701., 5705., 5708. SK., 5709., 5711., 5711. SK., 5726. SK., 5727. SK., 5728. SK., ÇINAR SK., DARICI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Mart Cuma 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMİMİLLİ, DARICI mahallelerinde 5713. SK., 5744. SK., 5755. SK., 5758. SK., 5759. SK., 5760. SK., 5850. SK., AZIZ YILDIRIM, SALİM UĞURLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DELI MEHMET mahallelerinde DELI MEHMET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İMAMLAR mahallelerinde ATATÜRK SK., HASAN ÇAVUŞ SK., KÜLTÜR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde YUKARIKARAKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİKÖY, YUKARIKARAKÖY mahallelerinde YENİKÖY İÇ YOLU, YENİKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEVRIK, ÇEVRİK, ORTA mahallelerinde 129. SK., 130. SK., 159., ACAR SK., ÇAM SK., ISTIKLAL, IŞIK SK., İSTİKLAL, KONURALP SK., KÖKSAL SK., NALBANT SK., ÖZBEK, ÖZBEK SK., PARLAK SK., SAGLIK, SAĞLIK CD., SEÇKİN SK., ŞEHİR, TRAFO SK., YAĞMUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 15 Mart Cuma 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAKA mahallelerinde 299. SK., 332. SK., 335., 340., 341. SK., 343. SK., 345. SK., 349. SK., 356. SK., 358. SK., 359. SK., 361., 367. SK., 383. SK., BARBAROS, BARBAROS CD., BULUT SK., CAMI, CAMİİ SK., COŞAR SK., CUMAYERİ YOLU, CUMHURIYET, CUMHURİYET CD., GÜR SK., IHLAMUR SK., LALE SK., SEHIT NUSRET AKAR, ŞEHİT NUSRET AKAR CD., YESIL, ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 15 Mart Cuma 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEVRIK, ÇEVRİK, YENİ mahallelerinde 168., 172. SK., 174. SK., 175. SK., 178., HAFIZ AHMET CD., KUZEY SK., SEHIT MESUT KIROGLU, ŞEHİT MESUT KIROĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 15 Mart Cuma 16:30-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SELAMLAR mahallelerinde 701. SK., 704. SK., 707. SK., ADAPAZARI BOLU YOLU, ANKARA, ANKARA CD., GEYİK TEPE YOLU, PARK, SELAMLAR TEPESİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.