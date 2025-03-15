15 Mart İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.03.2025 - 09:26

Güncelleme: 15.03.2025 - 09:26

İZMİR ilinde 15 Mart Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-15 2025-03-15 09:00:00.102-2025-03-15 15:00:00.315 saatleri arasında Salihler; Site İç Yolu, Sahil Yolu Cd., Sıla Sokak., Karataş Sk., , UÇAR, Yağmur Sitesi, EGE1, Aydan, Aydın, BEGONVİL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 09:00:00.581-2025-03-15 15:00:00.981 saatleri arasında Salihler; İsimsiz137, Ziraatçılar Sitesi, Hilmi Koçak Sitesi, begonvil, İsimsiz97, İsimsiz130, İsimsiz149, İsimsiz141, İsimsiz132, İsimsiz136, İsimsiz139, İsimsiz145, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 09:00:00.713-2025-03-15 15:00:00.261 saatleri arasında Salihler; Sedef Sk., AKAR, Çınar, Ziraatçılar Sitesi, Simav Cd., Sahil Yolu Cd., ACAR, İsimsiz134, İsimsiz130, İsimsiz99, İsimsiz91, İsimsiz90, , 5. Sk., 6. Sk., 7. Sk., 1. Sk., 2. Sk., 3. Sk., 4. Sk., Güllük elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 10:00:00.696-2025-03-15 16:00:00.248 saatleri arasında Çandarlı; , İsimsiz469, İsimsiz474, İsimsiz480, İsimsiz491, İsimsiz494, Denizköy Çandarlı Y., EYKO 41 SK., EYKO 21, Eyko 39 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-15 2025-03-15 09:00:00.232-2025-03-15 15:00:00.988 saatleri arasında Yukarıkızılca Merkez; Kurtlar Sk., Topçular, , Arıcılar, Arıcılar Sk., Hafız Ahmet Sk., Kasaplar, Yaren, Yengi, Yukarıkızılca Belediye Cd., Yukarıkızılca İzmir Cd., Yıl İlköğretim Okulu, YENGİ SOKAK, Emin Efe Sk., Emin Efe, Cumhuriyet Cd., Cumhuriyet, Baki Dayı Sk., Baki Dayı, Acem Sk., İsimsiz46, İsimsiz30, İsimsiz29, Konut Sk., Topçular Sk., Tufan, Tophane Sk., Osmanoğlu Sk., Osmanoğlu, Meriç, Mecit Sk., Mecit, Maraş, Manavlar Sk., Küçük Park Sk., Kulelioğlu Sk., Kasaplar Sk., Hacı İsmail, Hacı Osman Sk., Hacı Halil Sk., Hacı Halil, Gemici Sk., Tufan Sk., Türkoğlu Sk., Ulu Önder Atatürk Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-15 2025-03-15 09:00:00.427-2025-03-15 15:00:00.662 saatleri arasında Gümüldür Cumhuriyet; İsimsiz66, 6403. Sk., 6404. Sk., 6453. Sk., 6455. Sk., 6457. Sk., 6459. Sk., 6435/1, 6419. Sk., 6415. Sk., 6413, 6411. Sk., 6409, 6405. Sk., Fatih Cd., MERYEM ANA, Ovacık Cd., Sevgi Cd., Soydaşkent Cd., Temel Paşa Cd., FATİH CAD., 6407, 6423, 6445. Sk., 6437. Sk., 6435. Sk., 6433. Sk., 6427. Sk., 6421. Sk., 6451. Sk., , 6403, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz27, İsimsiz32, İsimsiz33, 6406, 6406 sk, İsimsiz38, SEVGİ, İsimsiz53, sevgi cd, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz78, FATİH, temel paşa cd, 6435, 6401. Sk., 402. Sk., 406. Sk., 431. Sk., 6443, 6447, 6449. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 09:00:00.789-2025-03-15 17:00:00.471 saatleri arasında Özdere Cumhuriyet; Şükrü Özkan Cd., İsimsiz430, İsimsiz427, İsimsiz233, 3036. Sk., İsimsiz232, 3032. Sk., , İsimsiz223, İsimsiz224, İsimsiz225, İsimsiz228 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 10:00:00.292-2025-03-15 17:00:00.156 saatleri arasında Kemalpaşa; 120, 102. Sk., , 107 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-15 2025-03-15 09:00:00.571-2025-03-15 17:00:00.286 saatleri arasında Fırınlı; İsimsiz31, İsimsiz38, İsimsiz19, İsimsiz40, İsimsiz41 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 09:00:00.571-2025-03-15 17:00:00.286 saatleri arasında Karahalilli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 09:00:00.745-2025-03-15 16:00:00.619 saatleri arasında Pınarlı; Köy Yolu, , İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz16, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz104, İsimsiz60, İsimsiz46, İsimsiz48, İsimsiz49, Pınarlı Yolu, İzmir Ödemiş Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 09:00:00.745-2025-03-15 16:00:00.619 saatleri arasında Zeytinova; , İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz87, İsimsiz88, İsimsiz92, İzmir Ödemiş Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 11:00:00.249-2025-03-15 14:30:00.796 saatleri arasında Pınarlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-15 2025-03-15 09:00:00.72-2025-03-15 15:00:00.941 saatleri arasında Sıra; BAHAR, SÜMBÜL, Menekşe Sk., Nergis Sk., HERCAİ, GÜNEBAKAN, , İsimsiz24, İsimsiz25, KİŞNİŞ, PAPATYA, ZAMBAK, KASIMPATI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 09:00:00.72-2025-03-15 15:00:00.941 saatleri arasında Altıntaş; LALE, Sakız Sk., ESEN, AHMET BESİM UYAL, BAHAR, SÜMBÜL, ZAFER, Beyko Sk., MANOLYA, Pelin Sk., YASEMİN, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 09:00:00.834-2025-03-15 15:00:00.122 saatleri arasında Camiatik; Kehribar Sk., Dörtyol Sk., Akik Sk., MESTAN DAYI, İsimsiz1254, YABANGÜLÜ, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 09:00:00.834-2025-03-15 15:00:00.122 saatleri arasında Kuşçular; 8004, 8001. Sk., 8003, MESTAN DAYI, İsimsiz12, İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 09:00:00.834-2025-03-15 15:00:00.122 saatleri arasında Sıra; HERCAİ, 8001. Sk., MESTAN DAYI, BİBERİYE, RADİKA, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, 8001/1, TERE, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 09:30:00.374-2025-03-15 14:00:00.476 saatleri arasında Zeytinler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 09:30:00.374-2025-03-15 14:00:00.476 saatleri arasında Gülbahçe; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 09:30:00.374-2025-03-15 14:00:00.476 saatleri arasında Birgi; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 10:00:00.779-2025-03-15 16:00:00.719 saatleri arasında Kadıovacık; İsimsiz65, İsimsiz63, İsimsiz60, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, LEYLAK, Çakıroğlu Sk., Vatan Sk., Tepe Sk., KEMAL TUĞRUL, ŞEBBOY, 7032, 9507, HURMA, 9500, İsimsiz66, , 9501, VATAN, ESKİ ÇINAR, İsimsiz25, İsimsiz58, LEYLAK, 9507/1, İsimsiz51 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-15 2025-03-15 09:00:00.745-2025-03-15 16:00:00.619 saatleri arasında Derebaşı; İsimsiz104 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 11:00:00.249-2025-03-15 14:30:00.796 saatleri arasında Derebaşı; İsimsiz88, İsimsiz89, İsimsiz90, İsimsiz91, İsimsiz92, İsimsiz93, İsimsiz94, İsimsiz95, İsimsiz96, İsimsiz97, İsimsiz98, İsimsiz99, İsimsiz100, İsimsiz101, İsimsiz105, İsimsiz106, İsimsiz107, İsimsiz108, İsimsiz109, İsimsiz110, İsimsiz112, İsimsiz113, İsimsiz114, İsimsiz115, İsimsiz116, İsimsiz118, İsimsiz119, İsimsiz121, İsimsiz122, İsimsiz123, İsimsiz124, İsimsiz125, İsimsiz126, İsimsiz127, İsimsiz129, İsimsiz130, İsimsiz131, İsimsiz132, İsimsiz135, İsimsiz136, İsimsiz138, İsimsiz139, BAYRAKTEPE, DEREBAŞI DERE, DEREBAŞI LALE, GÜRHANE, SALKIM, Derebaşı Neşe, İzmir Ödemiş Yolu, derebaşı köy yolu, 1.KAPLUMBAG KUME EVLERİ, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz41, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz72, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz84, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz87, İsimsiz12, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz4, , İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz42 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 11:00:00.249-2025-03-15 14:30:00.796 saatleri arasında Doyranlı; , İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, Doyranlı Köyü cumhuriyet sk., Doyranlı Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 11:00:00.249-2025-03-15 14:30:00.796 saatleri arasında Kahrat; İsimsiz58, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 11:00:00.249-2025-03-15 14:30:00.796 saatleri arasında Toki; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 11:00:00.249-2025-03-15 14:30:00.796 saatleri arasında Adnan Menderes; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-15 2025-03-15 09:00:05.263-2025-03-15 15:00:12.376 saatleri arasında Hürriyet; 1060. Sk., Vatan Cd., 1057. Sk., 1061. Sk., 1058. Sk., 1059. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 09:00:22.859-2025-03-15 15:00:58.428 saatleri arasında Irmak; 33/2. Sk., 33/1. Sk., 19. Sk., 21/1. Sk., 32. Sk., 33/3. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 09:00:49.185-2025-03-15 15:00:56.381 saatleri arasında Menderes; Büyük Menderes Cd., 1115. Sk., Vatan Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 09:00:49.185-2025-03-15 15:00:56.381 saatleri arasında Hürriyet; 1053. Sk., 1054. Sk., 1055. Sk., 1056. Sk., Vatan Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-15 2025-03-15 09:00:14.68-2025-03-15 15:00:26.505 saatleri arasında Kozbeyli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 09:00:19.965-2025-03-15 15:00:32.248 saatleri arasında Kozbeyli; İsimsiz20, İsimsiz21, KOZBEYLİ KÜME EVLERİ, Kozbeyli Küme evleri, İsimsiz32, İsimsiz48, İsimsiz51, İsimsiz54, , İsimsiz59, İsimsiz61, kozbeyli, KOZBEYLİ KÖYÜ KÜME EVLER, Kozbeyli Küme Evleri, KOZBEYLI KUME EVLER, KOZBEYLİ KÜME EVLERİ, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz63, İsimsiz62 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 13:00:53.714-2025-03-15 18:00:03.087 saatleri arasında Hacıveli; , 33/4, 33/3, 33/2. Sk., 32/1. Sk., 30/4. Sk., 481/1, 30/4, 433/1, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz21, Foça İzmir Karayolu Cd., 435. Sk., 434/2. Sk., 434, 433. Sk., 432. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 13:00:53.714-2025-03-15 18:00:03.087 saatleri arasında Kazım Dirik; Foça İzmir Karayolu Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-15 2025-03-15 09:00:30.531-2025-03-15 17:00:38.219 saatleri arasında Onur; 7399/4. Sk., 7371. Sk., 7399/3. Sk., 7357/3. Sk., 7357. Sk., , 7399/6. Sk., 7399/5. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-15 2025-03-15 09:00:40.579-2025-03-15 15:00:51.088 saatleri arasında B. Hayrettin Paşa; 2222. Sk., 2201, Zeynel Yavuz Cd., Talat Bilgin Cd., Sanayi Bölgesi Cd., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Mithat Paşa Cd., Kazım Dirik Cd., Fevzi Çakmak Cd., 29 Ekim Cumhuriyet Cd., 2226. Sk., 2225. Sk., 2224. Sk., 2223. Sk., 2220. Sk., 2219. Sk., 2218. Sk., 2216. Sk., 2215. Sk., 2214. Sk., 2213. Sk., 2212. Sk., 2211. Sk., 2210. Sk., 2209. Sk., 2205. Sk., 2204. Sk., 2203. Sk., 2200/1. Sk., 2200. Sk., 217. Sk., 2202, 2204/1, İsimsiz24, İsimsiz10, İsimsiz5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 09:00:40.579-2025-03-15 15:00:51.088 saatleri arasında Mimar Sinan; 2622. Sk., 2620. Sk., 2619. Sk., 2618. Sk., 2617. Sk., 2616. Sk., 2615. Sk., 2614. Sk., 2612. Sk., 2611. Sk., 2610. Sk., 2609/1. Sk., 2609. Sk., 2608. Sk., 2607. Sk., 2606. Sk., 2605. Sk., 2604. Sk., 2603. Sk., 2602. Sk., 2601. Sk., 2624, 2624/1, 2625/1, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, , 2620/1, Yavuz Selim Cd., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Muammer Aksoy Cd., Mithat Paşa Cd., Mevlana Sk., Kazım Dirik Cd., HATUNDERE, Hasan Tahsin Cd., 613. Sk., 608/1. Sk., 605/1. Sk., 29 Ekim Cumhuriyet Cd., 2625. Sk., 2624. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 09:00:40.579-2025-03-15 15:00:51.088 saatleri arasında Fatih; 2428, Yazar Namık Kemal Cd., Nurettin Bayrav Cd., Necmi Pehlivan Cd., Mustafa Kemal Atatürk Cd., M. Sevindik Cd., Kazım Dirik Cd., HATUNDERE, Gençlik Cd., 419. Sk., 412. Sk., 407. Sk., 406. Sk., 405. Sk., 2452. Sk., 2429, 2427/1. Sk., 2427. Sk., 2426. Sk., 2425, 2424. Sk., 2423. Sk., 2422. Sk., 2421. Sk., 2420. Sk., 2419. Sk., 2418. Sk., 2417. Sk., 2416. Sk., 2415. Sk., 2410. Sk., 2409. Sk., 2405/1. Sk., 2404. Sk., 2402/1. Sk., 2402. Sk., 2401. Sk., 2406/1, 2419, ŞEHİT SAMET KIRCALI, İsimsiz2, İsimsiz9, İsimsiz7, 2421, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-15 2025-03-15 09:00:40.579-2025-03-15 15:00:51.088 saatleri arasında Hatundere; HATUNDERE, 6127, 6102. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-15 2025-03-15 10:00:00.62-2025-03-15 16:00:00.768 saatleri arasında Ertuğrul; 3041, 3043. Sk., 3049. Sk., 3056. Sk., 3058. Sk., 3060. Sk., Mithatpaşa Cd., SERDAR GENÇ, AYDIN, , 3035, 3037. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 10:00:00.62-2025-03-15 16:00:00.768 saatleri arasında Tepeköy; , 3035, 3056. Sk., 4526. Sk., 4528. Sk., 4530. Sk., 4532. Sk., 4534, 4536. Sk., 4538, 4557. Sk., 4559, 4561. Sk., 4563. Sk., 4577. Sk., 4579. Sk., 4581. Sk., AYDIN, İsmetpaşa Cd., SERDAR GENÇ, Hürriyet Cd., GÜMÜŞPALA, Ağalar Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 10:00:00.689-2025-03-15 16:00:00.709 saatleri arasında Yemişlik; BEKİR SAKARYA, , 6001, 6002 Sk., 6003. Sk., 6004, 6006 Sk., 6008, 6010 Sk., 6012, AYDIN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 10:00:00.689-2025-03-15 16:00:00.709 saatleri arasında Atatürk; 1530. Sk., 1532. Sk., 1533. Sk., 1535. Sk., 1537. Sk., 1539. Sk., 6001, BEKİR SAKARYA, AYDIN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 10:00:00.689-2025-03-15 16:00:00.709 saatleri arasında Karşıyaka; 7. Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 10:00:00.719-2025-03-15 16:00:00.046 saatleri arasında Atatürk; 1604. Sk., 1517/1, AYDIN, BEKİR SAKARYA, BAHÇELİEVLER, 7304, 5625. Sk., 5, 1612. Sk., 1606 Sk., 1604 Sk., 1602. Sk., 1600. Sk., 1596. Sk., 1594. Sk., 1577. Sk., 1577 Sk., 1575 Sk., 1573 Sk., 1569. Sk., 1567, 1529. Sk., 1527. Sk., 1523. Sk., 1521. Sk., 1517. Sk., 1516. Sk., 1515 Sk., 1514. Sk., 1513. Sk., 1511. Sk., 1510. Sk., 1509. Sk., 1508. Sk., 1507. Sk., 1505 Sk., 1504. Sk., 1503. Sk., 1501, 1525, 1506 Sk., İsimsiz4, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 10:00:00.719-2025-03-15 16:00:00.046 saatleri arasında Yedi Eylül; 5584 Sk., 5580. Sk., 5580 Sk., 5578. Sk., 5574. Sk., 5572, 1501/1, 1501, 5627, 5645, 5594, 5608 Sk., 5574, 5625 Sk., 5631 Sk., 5582, 5667 Sk., 5610, 5572, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz33, , 5588 Sk., 5590 Sk., 5593 Sk., 5596, 5597 Sk., 5597. Sk., 5599. Sk., 5601. Sk., 5615, 5663, 5665, AYDIN, Site Yolu, Köy Yolu, 5671. Sk., 5669 Sk., 5667. Sk., 5612. Sk., 5663 Sk., 5661. Sk., 5659. Sk., 5657sk., 5653. Sk., 5651. Sk., 5648. Sk., 5647 Sk., 5646. Sk., 5645. Sk., 5644 Sk., 5642. Sk., 5640. Sk., 5638. Sk., 5635 Sk., 5633. Sk., 5632 Sk., 5631. Sk., 5630 Sk., 5627. Sk., 5625. Sk., 5620. Sk., 5618, 5616. Sk., 5609. Sk., 5607 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 10:00:00.719-2025-03-15 16:00:00.046 saatleri arasında Alpkent; 1016, 1010. Sk., 1006. Sk., 1004. Sk., 1041, 1037, 5199 Sk., 1008 Sk., 1006, 1002, , AYDIN, Naci Tuncel Cd., Cemali Tuncer Blv., 1053, 1045. Sk., 1039. Sk., 1037. Sk., 1035. Sk., 1033. Sk., 1031. Sk., 1029. Sk., 1027. Sk., 1025. Sk., 1023. Sk., 1022. Sk., 1021. Sk., 1020. Sk., 1019. Sk., 1018. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 10:00:00.719-2025-03-15 16:00:00.046 saatleri arasında Torbalı; 5086, 5038, AYDIN, NECDET ORHUNÖZ, Metropolis Blv., Haydar Çam Sk., 9 EYLÜL, 5197. Sk., 5195. Sk., 5193. Sk., 5191. Sk., 5189. Sk., 5187 Sk., 5183. Sk., 5181. Sk., 5179. Sk., 5177. Sk., 5175. Sk., 5171. Sk., 5169, 5167. Sk., 5165. Sk., 5163. Sk., 5161, 5125. Sk., 5121. Sk., 5119. Sk., 5078, 5058. Sk., 5054. Sk., 5052. Sk., 5050, 5048. Sk., 5046. Sk., 5038. Sk., 5036. Sk., 5020. Sk., 5018. Sk., 5014, 1045. Sk., 1021. Sk., 5199 Sk., 1002, İsimsiz23, 5024, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 10:00:00.719-2025-03-15 16:00:00.046 saatleri arasında Muratbey; Haluk Alpsü Blv., Doğan Bursalıoğlu Cd., 3581. Sk., 3577. Sk., 3575. Sk., 3573. Sk., 3571. Sk., 3569. Sk., 3567. Sk., 3565. Sk., 3560. Sk., 3558. Sk., 3556. Sk., 3554. Sk., 3550. Sk., 3549. Sk., 3548. Sk., 3547. Sk., 3546. Sk., 3540. Sk., 3538. Sk., 3536. Sk., 3052. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 10:00:00.719-2025-03-15 16:00:00.046 saatleri arasında Karşıyaka; 7316. Sk., 7306. Sk., 7304, 7302 Sk., 7301. Sk., 7300. Sk., 5, 1518. Sk., 1505/1 Sk., 1501/1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 10:00:00.719-2025-03-15 16:00:00.046 saatleri arasında Ertuğrul; AYDIN, İlker Doğan Cd., Üzeyir Dalgıç Cd., Ziya İnceoglu Cd., UĞUR MUMCU, Torbalı Cd., Site İçi Yol, SADIK İLERİ, Necmettin Oğuz Cd., NECATİ DOĞANOĞLU, Naci Tuncel Cd., Mustafa Korkmaz Cd., Mithatpaşa Cd., Kazım Dirik Cd., HÜKÜMET, Cumhuriyet Cd., BAHÇIVAN HÜSEYİN EKİCİ, Abdülhamit Cd., Abdülbaki Aygün Sk., 3117. Sk., 3115. Sk., 3111. Sk., 3109. Sk., 3105. Sk., 3103. Sk., 3101, 3099. Sk., 3097. Sk., 3095 Sk., 3093. Sk., 3091, 3089. Sk., 3085. Sk., 3083. Sk., 3081. Sk., 3080. Sk., 3079. Sk., 3078. Sk., 3077. Sk., 3076. Sk., 3075. Sk., 3071. Sk., 3069. Sk., 3068. Sk., 3067. Sk., 3067 Sk., 3065. Sk., 3063. Sk., 3061. Sk., 3060. Sk., 3059. Sk., 3057. Sk., 3055. Sk., 3054. Sk., 3053. Sk., 3051. Sk., 3049. Sk., 3048. Sk., 3046. Sk., 3040. Sk., 3038. Sk., 3036. Sk., 3034, 3032, 3030. Sk., 3028. Sk., 3024. Sk., 3023. Sk., 3022, 3021. Sk., 3020. Sk., 3019. Sk., 3018. Sk., 3017. Sk., 3016. Sk., 3015. Sk., 3013. Sk., 3011. Sk., 3010. Sk., 3008. Sk., 3007. Sk., 3006 Sk., 3004 Sk., 3003 Sk., 3002. Sk., 3001. Sk., İsimsiz14, 3032 Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 10:00:00.719-2025-03-15 16:00:00.046 saatleri arasında Cumhuriyet; Haluk Alpsü Blv., 3548. Sk., 3501. Sk., 2031. Sk., 2025. Sk., 2023. Sk., İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz32, İsimsiz25, İsimsiz15, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz8, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 10:00:00.837-2025-03-15 16:00:00.796 saatleri arasında Karşıyaka; 7307. Sk., 7305. Sk., 7. Cd., 5, 6. Cd., 7325/1 Sk., 6, , 7322. Sk., 7321. Sk., 7320. Sk., 7317, 7316. Sk., 7313. Sk., 7310. Sk., 7309. Sk., 7308. Sk., 7329. Sk., 7328. Sk., 7327. Sk., 7326. Sk., 7325. Sk., 7324. Sk., 7323. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 10:00:00.837-2025-03-15 16:00:00.796 saatleri arasında Atatürk; 1589 Sk., 1554, 1615, 1550, BEKİR SAKARYA, 5, 1619. Sk., 1617, 1613, 1560, 1561. Sk., 1562. Sk., 1563. Sk., 1590. Sk., 1591. Sk., 1592. Sk., 1593. Sk., 1594. Sk., 1526 Sk., 1524 Sk., 1522. Sk., 1520. Sk., 1556, 1556, 6, İsimsiz8, 1590, , 1527. Sk., 1529. Sk., 1532. Sk., 1533. Sk., 1534, 1536 Sk., 1538 Sk., 1540. Sk., 1541. Sk., 1542. Sk., 1543. Sk., 1544. Sk., 1545. Sk., 1546 Sk., 1547. Sk., 1579. Sk., 1580. Sk., 1581 Sk., 1583. Sk., 1583/1 Sk., 1564 Sk., 1565, 1567, 1568 Sk., 1570 Sk., 1574 Sk., 1575 Sk., 1576. Sk., 1577. Sk., 1578. Sk., 1585, 1587. Sk., 1548 Sk., 1549, 1551, 1552. Sk., 1553. Sk., 1555. Sk., 1557. Sk., 1558 Sk., 1558, 1559. Sk., 1607 Sk., 1608. Sk., 1611. Sk., 1609. Sk., 1595. Sk., 1596. Sk., 1597. Sk., 1598. Sk., 1599, 1600. Sk., 1601. Sk., 1602. Sk., 1603. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 10:00:00.837-2025-03-15 16:00:00.796 saatleri arasında Yemişlik; 6004, 6005, 6008, İsimsiz5, AYDIN, 6015. Sk., 6013, 6012, 6008, 6007 Sk., 6011, 6009, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-15 2025-03-15 10:00:10.782-2025-03-15 13:00:27.856 saatleri arasında Küçük Çiğli; 8782. Sk., 1671. Sk., , 8786/1. Sk., 8782/1, 8782/2, 8782/3, 8783/3, Anadolu Cd., 8784/4. Sk., 8784/2. Sk., 8784. Sk., 8783/1. Sk., 8783. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.