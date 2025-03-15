15 Mart KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.03.2025 - 09:26

Güncelleme: 15.03.2025 - 09:26

KOCAELİ ilinde 15 Mart Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde AÇANGÜL SK., ANSA SK., BEĞENDİK SK., DEMIRCILER, DOST, DOST SK., EGEMEN CD., GELINCIK, GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., GÖZDEM, GÜMÜŞOVA SK., LOZAN CD., MURGUL SK., OSMAN ŞENOL CD., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., SEBAHATTİN YAKUT CD., SIMLI, SİMLİ SK., ŞİMŞİRLİ SK., TAŞ SK., TEKÇİLER SK., TOPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE, KARATEPE, PASADAG, PAŞADAĞ, RAHMIYE mahallelerinde 1., 16., 17. SK., 26., 26. SK., 4., 8., ÇANAKÇI SK., DEVRAN SK., DOGANTEPE CUMHURIYET, DOGANTEPE CUMHURIYET CD., DOGANTEPE HÜRRIYET, DOGANTEPE ISTIKLAL, DOGANTEPE IZMIT, DOGANTEPE VATAN, DOĞANTEPE CD, DOĞANTEPE CUMHURİYET CD., DOĞANTEPE HÜRRİYET CD., DOĞANTEPE İSTİKLAL CD., DOĞANTEPE İZMİT CD., DOĞANTEPE VATAN CD., EKŞİ SK., ELIT, ELİT SK., HANIMAĞA SK., KANYON SK., KARATEPE IZMIT, KARATEPE İZMİT CD., KUZU, KUZU SK., MERAL, NURİ PAŞA CD., ONUR SK., TABİAT, TOROS SK., YABANGÜLÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE mahallelerinde 12., 16. SK., 4. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde AKBAŞ SK., AKŞEMSETTİN SK., ALI AYGÜN, ALİ AYGÜN SK., BAGIN, BAĞIN SK., BARBAROS, BİLGE SK., BUHARA SK., ÇIFTLIK, ÇİÇEKLER SK., D-130 YAN YOL CD, DÜLGER, DÜLGER SK., ELMALI, EMRE, EMRE SK., ERMİŞ SK., FAKÜLTE, FAKÜLTE CD., FASIL SK., FURUNCU SK., GÜLDESTE, GÜLDESTE SK., HACI BEKIR, HACI BEKİR SK., HACI IDRIS, HACI İDRİS SK., HALIL, HALİL SK., HİCAZ SK., HORON SK., ILIM, İLİM SK., İNANÇ SK., KAGAN, KAĞAN SK., KAHVE SK., KALDIRIM, KALDIRIM SK., KOCA SK., KORGAN SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KÖROGLU, KÖROĞLU SK., MEMNUN SK., NERGİZ SK., ORDULU, ORDULU CD., ORDULULAR, ORDULULAR SK., OZAN, ÖZGENÇ, ÖZGENÇ SK., SAKA, SERÇE SK., ŞEHİT ABUMUHAMMET ÖZBAŞ SK., ULUCAMI, ULUCAMİ CD., ÜÇEVLER SK., ÜÇÜNCÜOĞLU SK., YALKIM, YALKIM SK., YENİÇERİ SK., YILDIZ SK., YONCALI SK., YÜCELEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENİZLİLER, SANAYİ mahallelerinde BİLİM, EMPAY SK., NİYET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 15 Mart Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, OVACIK, SANAYI, SANAYİ mahallelerinde ALİ DİKMEN SK., BAKÜ SK., ÇAMLICA SK., ÇISE, D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., EMIN TERZIOGLU, EMİN TERZİOĞLU SK., ERKUL SK., FARUK SIKKIBAR, FARUK ŞIKKİBAR SK., GAZİ ERTUĞRUL SK., GÖKMAVI, GÖKMAVİ SK., KERKÜK SK., KOCAER SK., LATIFE, MAZİ SK., MESUTLAR, MESUTLAR SK., MOR SALKIM SK., NAMZET, NAMZET SK., NANE ÇİÇEĞİ SK., NERMIN, NERMİN SK., NESIL, ORMAN GÜLÜ SK., ÖZYALI SK., PETROL, PETROL SK., SALIM DERVISOGLU, SALİM DERVİŞOĞLU CD., SEDAT PEK SK., SEKERLI, SERIN, SERİN SK., ŞEHİT ALİ ÇAVUŞ SK., ŞEHİT HASAN SK., ŞEKERLİ SK., TAMÇELİK SK., ZEYTİNDALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NEBIHOCA, NEBİHOCA mahallelerinde GÖKÇELER MEVKII, GÖKÇELER MEVKİİ, GÖKÇELER MEVKİİ KÜME EVLER, NEBIHOCA MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAHINLER, SARISEYH, SARIŞEYH, ŞAHİNLER, ÜĞÜMCE mahallelerinde ÇIFTLIK MEVKII, ÇİFTLİK MEVKİİ KÜME EVLER, GIRGIRLAR MEVKII, GIRGIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, SAHINLER MERKEZ MEVKII, SARISEYH MERKEZ MEVKII, SARIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİNLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TONGURLU MEVKII, TONGURLU MEVKİİ KÜME EVLER, VEYISLER MEVKII, VEYİSLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜGMECILER, DÜĞMECİLER mahallelerinde DÜGMECILER, DÜĞMECİLER, DÜĞMECİLER CD., IHLAMUR, KÖY SOKAĞI SK, ORTAKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TEZCAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLBAHÇE KADRIYE, GÜLBAHÇE KADRİYE, MECIDIYE, MECİDİYE mahallelerinde AYAN, AYAN SK., CÖMERT SK., ÇOBAN SK., GÖKAY, ISTIKLAL., KADRIYE MERKEZ MEVKII, KADRIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KADRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MECIDIYE ATATÜRK, MECIDIYE İSTIKLAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYAKAPTAN mahallelerinde BOĞAZİÇİ SK., DOĞAL SK., HANEDAN SK., KÖKNAR SK., SAĞLIK SK., SAMİ SK., SARAYÖNÜ SK., SEHIT ALI IHSAN ÇAKMAK, SEHIT ERGÜN KÖNCÜ, SEVVAL, SEYMEN, SEYMEN CD., ŞEHİT ALİ İHSAN ÇAKMAK SK., ŞEHİT ERGÜN KÖNCÜ SK., ŞEVVAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALİKAHYA ATATÜRK, KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde AKYAZILI SK., BALÖREN, BERRA SK., ÇARSIBASI, ÇARŞIBAŞI CD., İLKBEYAZIT SK., KÖRFEZ SK., NECATIBEY, PLEVNE CD., ŞANTİYE YOLU SK, ŞEHİT TEĞMEN KALMAZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BAHAR, BARAJ, BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU, BİBEROĞLU CD., CENGIZ, CENGİZ SK., ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY ASAGI MEVKII, DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ESELER, ESELER CD., FATİH SK., HABİL, HACI MAHMUT SK., HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYACIK, KAYACIK SK., KESKİN SK., KIŞ, KOCAMAN SK., MEZARLIK SK, MEZARLIK SK., MİHRİBAN, MİRA, MÜCAHİT SK., ÖZBEK SK., PAPATYA SK., PORTAKALLAR SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SERRA, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK., YILDIZLAR, YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ZEYNEP sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 15 Mart Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ATAŞEHİR mahallelerinde BIRLIK, ÇELTIKDÜZÜ, ÇELTİKDÜZÜ SK., UZUN, UZUN SK., ÜNİVERSİTE YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE, YANIK mahallelerinde ASMALI SK., BALABAN BERRAK SİTESİ YOLU SK, BAMBU SK., BESEVLER, BEŞEVLER, BEŞEVLER CD., ÇİFTLİK CD., ÇOBAN PÜSKÜLÜ, DİŞBUDAK SK., DUTLU, EĞRELTİ SK., ELMA SK., EVLİYA SK., FINIKE, FİNİKE SK., GÜLAĞACI SK., GÜRAY SK., HARDAL SK., HASAN TAHSİN CD., HOSNUT, HOŞNUT SK., KAVLANLIK SK., KINA, KINA SK., KÖKTÜRK SK., MANAVGAT, MANAVGAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY OSB, BALABAN, ÇEPNI, ÇEPNİ, SUADIYE, SUADİYE mahallelerinde 1.İSİMSİZ SK., AHATLI SK., ALAYLI SK., ALİOĞULLARI, ALİOĞULLARI SK., ARAPOĞLU SK., AYDINTEPE, BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER SK., BALIM SK., CEVIZLIK, CEVİZLİK CD., CEVİZLİK EVLERİ SK., ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., ÇEPNI, ÇEPNİ CD., DEĞİRMENKAPI, DEĞİRMENKAPI CD., DURSUN, DURSUN SK., EĞİTİM SK, ELÇI, ELÇİ SK., ERDOĞAN SK., ERTUG, ERTUĞ SK., FAHRİ SK., FILIZLER, HAN YERİ EVLERİ SİTE YOLU SK, HARMANLIK SK., İFTİHAR SK, İPEKYOLU EVLERİ SİTE YOLU SK, KADER SK, KADIMEZARI CD., KADIR ASLAN, KADİR ASLAN SK, KANAAT SK., KARALAR SK., KAYI SK., KAZDALLAR ÇIKMAZI SK., KIREMITHAN, KİRAZDÖNÜMÜ SK, KİREMİTHAN SK., KUPLAY SK., MESRUTIYET, MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., MEŞRUTİYET SK., OKÇAPINAR, OKÇAPINAR SK., ORTAKLAR SK., ÖMERLİ SK., ÖZKANLI, ÖZKANLI SK., TUROĞLU SK, ÜLKER SK., YAKIN SK., YILMAZLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, KETENCİLER, SÜLEYMANIYE, UZUNBEY, UZUNTARLA mahallelerinde 1. SK., 103. SK., 104. SK., 106. SK., 107. SK., 108., 108. SK., 109., 109. SK., 110., 110. SK., 111. SK., 112. SK., 113. SK., 114. SK., 115. SK., 116., 116. SK., 117. SK., 118. SK., 120., 120. SK., 121., 121. SK., 123. SK., 124. SK., 126. SK., 127., 127. SK., 128., 128. SK., 13., 130. SK., 131., 131. SK., 132., 132. SK., 133. SK., 134., 135. SK., 136., 136. SK., 137. SK., 138. SK., 140., 140. SK., 15., 15. SK., 18. SK., 2. SK., 214., 214. SK., 22., 22. SK., 23., 234. SK, 24. SK., 242. SK., 244., 244. SK., 245., 245. SK., 247., 248. SK., 25., 27. SK., 28. SK., 29., 29. SK., 3. SK., 31. SK., 32., 34. SK., 35., 36., 37., 38., 39. SK., 40. SK., 41. SK., 9. SK., AHIEVRAN, AHİEVRAN CD., D-100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU CD., HACI ARIF, HACI ARİF CD., IMAR, İMAR CD., YEŞİLTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR mahallelerinde AKMEŞE YOLU CD., CELAL, CELAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 15 Mart Cumartesi 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMAN YILMAZ mahallelerinde 614., 614. SK., 614/1. SK., 614/2. SK., 616., 616. SK., 616/1. SK., 616/2., 616/2. SK., 616/3. SK., 617., 617. SK., 621/1. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMAN YILMAZ, SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde 615., 615. SK., 615/1. SK., 621. SK., KONURALP 283., KONURALP 284., KONURALP GÖLCÜKBAŞI SK., NECMETTİN ERBAKAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 548., 548/1., 548/1. SK., 548/2., 549., 549. SK., 552., 552. SK., 553., 553. SK., MERKEŞLER KÖYÜ DUMANOĞLU MAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 15 Mart Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MUALLIMKÖY, MUALLİMKÖY mahallelerinde 4102., 4105., 4124., DENIZ, DENİZ CD., GAZI DEDE, GAZİ DEDE CD., HARMANYOLU SK., MUALLIM KÖY, MUALLİM KÖY, MUALLİM KÖY CD., OKUL SK., ÖZGÜR SK., ÜÇ KUYULAR SK., YALI SK., ZEYTİNLİK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1443. SK., 1444., 1447. SK., 1448. SK., 1449. SK., ESATBEY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, DENIZLI, DENİZLİ mahallelerinde 269, 3326., 3401., 3402, 3403., 3404., 3408., 3408. SK., 3410., 3411., 3411. SK., 3413., 3418., 3419., 3420., 3422, 3422., 3427., 3428., 3430., 3431., 3442, 3442., 3442. SK., 3446., 3640., BAĞDAT SK., BAĞLAR SK., ÇINAR., DENIZLI FATIH, DENİZLİ FATİH CD., DOĞAN SK., FATİH CD., GAZI MUSTAFA KEMAL, KARŞI SK., KUZEY MARMARA OTOYOLU, LALE SK., LEYLAK SK., MANOLYA SK., ORKİDE SK., SARI ÇEŞME SK., SEVGİ SK., TOPLUCA SK., ULUDERE, ULUDERE CD., YARIŞ YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3206., 3210., 3218., 3219., 3220., 3221., ARMUTLU SK., DERE SK., ELMALI SK., FIRAT SK., GİZEM SK., KAMBER KAYNAĞI SK., KÖMÜRCÜLER SK., ORGANİZE CD., ÖZPINAR SK., PELİTLİ, SILE CD., ŞİLE CD., TURUNÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 2201. SK., 2225., 2225. SK., 2229., 2230., 2230. SK., 2231/2., 2235. SK., 2236/1. SK., 2239. SK., 2240. SK., 2241. SK., KUBİLAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 1949. SK., 1949/2., 1949/2. SK., 1952. SK., 1952/1. SK., 1959/1. SK., 1962. SK., 1964., 1964. SK., 1968. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 15 Mart Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN mahallelerinde 10. SK., 11/1. SK., 11/2. SK., 11/3. SK., 2231/1., 2231/1. SK., 2231/2. SK., 2232. SK., 2235., 2238. SK., 5/6. SK., 5/7. SK., 6/1. SK., 6/2., 6/3. SK., 6/4. SK., KÖROĞLU CD., NECİP FAZIL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde BOZA ÇİÇEĞİ SK., DADAS, KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., LİVANELİLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HALIDERE YALI, KÖRFEZ, ULAŞLI mahallelerinde 2001. SK., 2002. SK., 2003. SK., 2004., 2004. SK., 2005. SK., 2006. SK., 2007. SK., 2008. SK., 2013. SK., 2015., 2025. SK., 2041. SK., 2042. SK., 2043. SK., 2047. SK., 2050. SK., 2053., 2053. SK., 2058., 2061. SK., 2068. SK., 2069., 2069. SK., 2073. SK., 2083. SK., 2084. SK., 2087., 2093. SK., 2094. SK, 2095. SK., 2098. SK., 2106., 2106. SK., 2107. SK., 2122. SK., 2124., 2125. SK., 2129. SK., 2131. SK., 2133., 2135. SK., 2136. SK., 2144., 2144. SK., 2145. SK., ÇEŞMEALTI CD., ESKİ KÖY CD., GÖLCÜK ULAŞLI ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ KOM. LOJMANLARI, HALIDERE SAHİL CD., KONCA, KONCA BÖLGESİ LOJMANLARI KÜME EVLER, MANDIRA CD., MUHSİN YAZICIOĞLU CD., SADETTİN BÜYÜK ÖZSOY SK., SOKULLU CD., UYURSU CD., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HALIDERE YALI, KÖRFEZ, ULAŞLI mahallelerinde 2002., 2008., 2009. SK., 2010., 2010. SK., 2011. SK., 2012. SK., 2016. SK., 2023., 2023. SK., 2044. SK., 2045. SK., 2048. SK., 2049. SK., 2050., 2051., 2051. SK., 2052. SK., 2056. SK., 2058. SK., 2059. SK., 2062. SK., 2065. SK., 2067. SK., 2071. SK., 2074. SK., 2075. SK., 2076. SK., 2077., 2078. SK., 2086. SK., 2099., 2099. SK., 2105. SK., 2108. SK., 2110. SK., 2113., 2113. SK., 2138. SK., ESKI KÖY, ESKİ KÖY, HALIDERE ATATÜRK, HALIDERE ATATÜRK BULVAR, HALIDERE SAHIL, KABAK KIRAN, KARAKESTANE CD., KONCA CD., MİMAR SEBAHATTİN KAZANÇ CD., MUHSIN YAZICIOGLU, OKUL YOLU CD., OSMAN ÖZGÜN SK., SAMI ERDEBIL, SAMİ ERDEBİL CD., SOKULLU, TAŞÇI BURUN CD., ULAŞLI ATATÜRK BULVAR, UYURSU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HISAREYN MERKEZ, HİSAREYN MERKEZ, KARAKÖPRÜ mahallelerinde AKIN SK., AKŞEMSETTİN CD., ALI KUSÇU, ALİ KUŞÇU CD., ARAS, ARAS SK., ARZUM SK., ASMA, ATLAS, AVCILAR SK., AVSAR, AYAZ, BAHTIYAR, BAHTİYAR SK., BAŞARAN SK., BEDIR, BELEN, BELEN SK., BERAT SK., BERRİN SK., BEYAZIT SK., BEYZA SK., BILGE, BİZİM SK., CAMI, CAN, CANSU, CENNET SK., ÇAGLAYAN, ÇAGRI, ÇAĞLAYAN SK., ÇAĞRI SK., ÇIÇEK, ÇORUH CD., DIDEM, DİDEM SK., DURU, DURU SK., EFE SK., ELA, ELA SK., ELİF SK., EYLÜL, EYLÜL SK., EYÜP SIMSEK, EYÜP ŞİMŞEK CD., FULYA SK., GENÇLİK SK., GÖNÜL, GÖNÜL SK., GÜLBAHAR, GÜLBAHAR SK., GÜNDÜZALP, GÜNDÜZALP CD, GÜNDÜZALP CD., GÜZELCE SK., HISARTEPE, HİCRET SK., HİSARTEPE SK., ISMET PASA, İNCİ SK., İSMET PAŞA CD., KALYON, KALYON SK., KARACAOGLAN, KARACAOĞLAN CD., KAVAK SK., KERİM SK., KEVSER, KEVSER CD., KINALI SK., KOSOVA CD., MASAL, MELEN SK., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD., ORHANGAZİ CD., PALMIYE, PALMİYE SK., SAADET SK., SANLI, SARAY, SEDİR SK., SERDAR, SERDAR SK., SEYHAN SK., SEYRANTEPE, SEYRANTEPE SK., SULTAN SK., ŞAFAK SK., TABYA SK., TULUMBA, TULUMBA SK., TUNA SK., TUNCA SK., VEZİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇULAR mahallelerinde 3141. SK., ERTUĞRUL GAZİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 15 Mart Cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇULAR mahallelerinde 3083. SK., DEVLET KARAYOLU (D130), DEVLET KARAYOLU (D130) CD., SEZAI KARAKOÇ, YAHYA ÇAVUŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇULAR mahallelerinde 3072. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇULAR mahallelerinde 3075. SK., EKIN, EKİN SK., İSMAİL DOKUZOĞLU CD., SEZAİ KARAKOÇ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBECI, CEBECİ, KEFKEN mahallelerinde 19. SK., 19018, 25. SK., 29 EKIM, 29 EKİM CD., 30. SK., 35. SK., 5. SK., AKAY SK., ALPKAYA, AMBAR, AŞIR SK., ATLAMA YANI SK., AYKANAT, AYTÜRÜ SK., BALÇIK, BEREN SK., BESTE SK., BİRLİK SK., CANAN SK., CEBECI, CEBECI CAN, CEBECI DEFNE, CEBECI FIDAN, CEBECI KISLA, CEBECI OZAN, CEBECİ BULVAR, CEBECİ BULVARI CD., ÇAKIR SK., ÇALIK, ÇALIK SK., ÇAMKONAK, ÇORUH, ÇUKURDERE CD., DAR SK., DAVUT KAPTAN SK., DEMOKRASI, DEMOKRASİ CD., DENİZ SK., DERYA SK., DÜZLER, EBRU SK., ENGIN, ENGİN SK., ERGÜL, ERGÜL SK., FURKAN SK., GENÇ SK., GEZİCİ SK., GÖKÇE SK., GÖKDAG, GÖKDAĞ SK., GÖLOVA SK., GÖLYANI SK., GÜLLEP, GÜLLEP SK., GÜNAY SK., GÜNEŞ SK., ILAYDA, ILAYDA SK., İLAYDA SK., KARAKULLUKÇU SK., KARAYEL SK., KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN BEREN, KEFKEN CANAN, KEFKEN CANSU, KEFKEN ÇELIK, KEFKEN KAPTAN, KEFKEN LIMAN, KEFKEN OZAN, KEFKEN POYRAZ, KEFKEN ZAMBAK, KENT SK., KIROĞLU, KIROĞLU SK., KIZILAY SK., KOÇ SK., KOVANLIK SK., KÜTÜKÇÜ SK., LİMAN SK., MEHMETÇİK SK., MERAL SK., MESE, MİNE, MİNE SK., MORMENEKSE, MUTLU SK., ÖMÜR SK., ÖZDEMİR SK., PEMBE KAYALIK, PLAJ YOLU, POLATOĞLU SK., SAKARYA SK., SEHIT OGUZ KIR CD., SEKER, SEN, SEVIL EKREM, SEVİL EKREM, SIRINEVLER, SÖĞÜTLÜ SK., SÜKRAN, ŞAKİR ŞENOL SK., ŞEHİT OĞUZ KIR, ŞENOL SK., ŞEVVAL, TAHLISIYE, TAHLİSİYE CD., UGUR, YAĞIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, KEFKEN mahallelerinde AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, HÜRRİYET SK., KEFKEN HÜRRIYET, KIZILCIK, KIZILCIK SK., POTLAR MEVKII, POTLAR MEVKII KÜME EVLER, POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBECI, CEBECİ, KEFKEN mahallelerinde 12. SK., 20. SK., 33. SK., 6. SK., 7. SK., ABANT YOLU, ALPKAYA SK., AMASYA SK., AMBAR SK., AYKANAT SK., BALÇIK CD., BARBAROS SK., BERİL SK., BOZTURGUT SK., BURCU SK., CAN SK., CANSU. SK., CEBECI CUMHURIYET, CEBECI CUMHURIYET CD., CEBECI DOGAN, CEBECI INCE, CEBECI YAMAÇ, CEBECI YONCA, CEBECİ, CEBECİ CD, CUMHURİYET CD., ÇAĞDAŞ SK., ÇAKIR, ÇAMKONAK CD., ÇAMLIK CD., ÇARDAK SK., ÇELİK SK., ÇELİK. SK., ÇORUH SK., ÇUKURDERE, DEMİR CD., DUTLAR SK., DÜZLER CD., EROĞLU SK., ESEN, ESEN SK., FİDAN SK., FİLİZ SK., GİRİŞ SK., GÖKTEPE SK., GÖLYANI, GÜLMÜS, GÜLMÜŞ SK., GÜRGEN SK., HAKKI ORUÇ SK., İLAYDA, İNCE SK., KANAL, KARAKULLUKÇU, KARANFİL SK., KARSILAR, KARŞILAR SK., KEFKEN BESTE, KEFKEN DENIZ, KEFKEN MESUT, KEFKEN MUTLU, KEFKEN SELVI, KEFKEN SENOL, KILIÇ SK., KIR SK., KÜTÜKÇÜ, MENEKŞE SK., MERCAN SK., MESUT, MINE, MODA SK., NEHİR SK., OZAN SK., PARK SK., PEMBE KAYALIK SK., PLAJ YOLU CD., POLATOGLU, POYRAZ, REŞAT REİS SK., SAĞLAM, SAHİL SK., SAKARYA, SARP SK., SEHIT OGUZ KIR, SEYİT, SEYİT SK., SÖGÜTLÜ, ŞEN, ŞEN SK., TASLI, TAŞLI SK., UFUK, UFUK SK., UYGUR, ÜNAL SK., YAKAMOZ, YAKAMOZ SK., YALÇIN KAYA SK., YATAKAGZI, YATAKAĞZI CD., YELKENKAYA, YELKENKAYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAAĞAÇ, PINARDÜZÜ mahallelerinde KUYUCUK MEVKII, KUYUCUK MEVKİİ KÜME EVLER, MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKALLIOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUTLUCA, SEVINDIKLI, SEVİNDİKLİ mahallelerinde KIYIRLI MEVKII, KIYIRLI MEVKİİ, KIYIRLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIZILYER MEVKII, KUTLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEY mahallelerinde AKSU SK., BAHADIR, ÇAKMAKLI SK., HÜRRİYET BULVAR, IHLAMURLU, IHLAMURLU SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., TAYFUN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI mahallelerinde ISIL, IŞIL, SARI LALE, UFUKHAN, UFUKHAN SK., YALÇIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 15 Mart Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, GEBZE OSB2, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde 1500. SK, AHU, AKDENIZ, ALTINAY, ALTINAY SK., ATLAS SK., AVCI SK., AYÇA, AYÇA SK., BADEM SK., BAGLARBASI, BALKAYA SK., CİHAN SK., ÇAĞATAY SK., ÇALIŞKAN SK., ÇİLEK SK., DAMLA SK., DILARA, DİLARA SK., DOLUNAY SK., DORUK, E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., ECE, ECE SK., ELIF, ESENKAYA, ESENKAYA SK., FETİYE CD., GÜLİZAR SK., GÜNBATI SK., GÜZEL SK., HAZAN SK., HÜSEYİN DEMİR CD., IRMAK SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD, KAMER, KARANFIL, KASIMPATI, KASIMPATI SK., KONAK SK., KOYUNCU, KUMSAL SK., LEYLA SK., NERGIS, NESLİHAN SK., NİLÜFER SK., ÖZCAN SK., ÖZEN, PETEK, POYRAZ SK., RÜZGAR SK., SADIK, SADIK SK., SEDEF SK., SELMA SK., SUDENAZ, SUDENAZ SK., SUSAM, SÜLEYMAN DEMİREL CD., TANRIKULU SK., TANYELİ SK., TEVFIK FIKRET, TEVFİK FİKRET CD., TURGUT SK., TURKUAZ SK., ULUÇ SK., UYGUN SK., ÜSTÜN, YAĞMUR SK., YAPRAK, YAPRAK SK., YILDIZ ÇIÇEGI, YILDIZ ÇİÇEĞİ SK., ZÜBEYDE HANIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.