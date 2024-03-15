15 Mart MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.03.2024 - 09:51

Güncelleme: 15.03.2024 - 09:51

MANİSA ilinde 15 Mart Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-15 2024-03-15 09:00:04.791-2024-03-15 15:00:13.791 saatleri arasında Büyük Güney; İsimsiz56, , Büyükgüney Köyü Yolu, Küçükgüney Köyü İç Yolu, BÜYÜK GÜNEY, İsimsiz1, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz55, İsimsiz59, İsimsiz63, Büyük Güney Mh. Bağarası Mvk., İsimsiz60 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:04.791-2024-03-15 15:00:13.791 saatleri arasında Kayrakaltı; İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz29, İsimsiz33, İsimsiz35, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, , Kayrakaltı İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:04.791-2024-03-15 15:00:13.791 saatleri arasında Kozluören; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:04.791-2024-03-15 15:00:13.791 saatleri arasında Küçük Güney; , Küçükgüney Köyü İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:04.791-2024-03-15 15:00:13.791 saatleri arasında Tekeli Işıklar; Tekeli Işıklar Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:04.791-2024-03-15 15:00:13.791 saatleri arasında Türkpiyala; , Kayrakaltı Köyü Yolu, Türkpiyala Köyü İç Yolu, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz37 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:04.791-2024-03-15 15:00:13.791 saatleri arasında Sultaniye; , Çerkez Sultaniye Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:04.791-2024-03-15 15:00:13.791 saatleri arasında Çevircek; , Çevircek Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:04.791-2024-03-15 15:00:13.791 saatleri arasında Deniş; , DENİŞ, Deniş Köyü İç Yolu, Deniş İç Yolu, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz61 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:04.791-2024-03-15 15:00:13.791 saatleri arasında Evciler; , Evciler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:04.791-2024-03-15 15:00:13.791 saatleri arasında Karacakaş; , Patika, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, Karacakaş Sk., İsimsiz48, İsimsiz51, İsimsiz52, Karacakaş Sk., İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz65, Karacakaş Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:04.791-2024-03-15 15:00:13.791 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:04.791-2024-03-15 15:00:13.791 saatleri arasında Bozarmut; , Bozarmut Köyü İç Yolu, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:04.791-2024-03-15 15:00:13.791 saatleri arasında Tabanlar; , Tabanlar Köyü İç Yolu, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-15 2024-03-15 09:00:10.829-2024-03-15 15:00:22.763 saatleri arasında Çamköy; İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz4, , İsimsiz13 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:10.829-2024-03-15 15:00:22.763 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-15 2024-03-15 09:00:10.829-2024-03-15 15:00:22.763 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:10.829-2024-03-15 15:00:22.763 saatleri arasında Üçpınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 10:00:58.967-2024-03-15 16:00:09.184 saatleri arasında Büyüksümbüller; büyüksümbüller, Büyüksümbüller, Büyüksümbüller, Büyüksümbüller, Büyüksümbüller, , büyüksümbüller, BÜYÜKSÜMBÜLLER, BÜYÜKSÜMBÜLLER, BÜYÜKSÜMBÜLLER, BÜYÜKSÜMBÜLLER, büyüksümbüller, büyüksümbüller, İsimsiz3, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 10:00:58.967-2024-03-15 16:00:09.184 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-15 2024-03-15 10:00:39.329-2024-03-15 16:00:14.172 saatleri arasında Esenyurt; İsimsiz30, , Esenyurt Köyü Yolu, Esenyurt Köyü İç Yolu, İç Yol, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz7, İsimsiz23, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz39, ESENYURT elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 10:00:39.329-2024-03-15 16:00:14.172 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-15 2024-03-15 10:00:42.533-2024-03-15 16:00:53.065 saatleri arasında Karaoğlanlı; İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, Karaoğlanlı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 10:00:42.533-2024-03-15 16:00:53.065 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 16:00:15.63-2024-03-15 17:00:23.409 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 16:00:15.63-2024-03-15 17:00:23.409 saatleri arasında Namık Kemal; Ufuk Sk, 113 Lsk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 16:00:55.421-2024-03-15 17:00:08.273 saatleri arasında Namık Kemal; Yüksel Özdemir Cd., Fatih Cd., 124.Sk, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 16:00:55.421-2024-03-15 17:00:08.273 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 16:00:55.421-2024-03-15 17:00:08.273 saatleri arasında Seyrantepe; Fatih Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 16:00:55.421-2024-03-15 17:00:08.273 saatleri arasında Sağlık; Şehit Polis Yüksel Özdemir Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.