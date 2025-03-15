15 Mart MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.03.2025 - 09:26

Güncelleme: 15.03.2025 - 09:26

MANİSA ilinde 15 Mart Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-15 2025-03-15 09:00:06.298-2025-03-15 13:00:54.463 saatleri arasında Atatürk; Şehit Er Fevzi Zorlu Sk., , DR.ÇELİKBİLEK, KÜLTÜR, Kılıç Sk., KILIÇKAYA, NAMLI, SEZER, Vehbi Tüzel Cd., Veli Hoca Sk., VELİ KOŞER, Zümrüt Sk., Öztürk Sk., Şehit Asteğmen Erdoğan Yeni Sk., İsimsiz6, Rıfat Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 09:00:06.298-2025-03-15 13:00:54.463 saatleri arasında İnönü; EMİN ALİ ÖZGÜR, HANÇER, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-15 2025-03-15 09:00:42.004-2025-03-15 15:00:50.634 saatleri arasında Osmancalı; 307, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, 307, 307, büyüksümbüller, 307, 307, 307, 307, 307, 307, , 307, 307, İsimsiz81, İsimsiz83, ARAZİ, İsimsiz85, ARAZİ, İsimsiz89, 307, İsimsiz92, ARAZİ, İsimsiz94, 307, 307, 307, Osmancalı Yolu, 307, İsimsiz96, İsimsiz97, İsimsiz100, İsimsiz101, İsimsiz102, 307, 307, İsimsiz110, İsimsiz111, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, İsimsiz54, Osmancalı Yolu, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz58, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz72, ARAZİ, İsimsiz75, ARAZİ, İsimsiz77, 307, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, 307, 307, Osmancalı Yolu, İsimsiz113, İsimsiz116, İsimsiz119, İsimsiz120, İsimsiz126, İsimsiz127, 307, 307, 307, 307 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 09:00:42.004-2025-03-15 15:00:50.634 saatleri arasında Ortaköy; ORTAKÖY, İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 09:00:42.004-2025-03-15 15:00:50.634 saatleri arasında Küçüksümbüller; küçük sümbüller, KÜÇÜKSÜMBÜLLER, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 09:00:42.004-2025-03-15 15:00:50.634 saatleri arasında Kışlaköy; Kışlaköy Köyü İç Yolu, YAYLAKÖY KIŞLAKÖY, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 09:00:42.004-2025-03-15 15:00:50.634 saatleri arasında Düzlen; DÜZLEN, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, ARAZİ, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 09:00:42.004-2025-03-15 15:00:50.634 saatleri arasında Durasıllı; Durasıllı Köyü İç Yolu, DURASILLI, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 09:00:42.004-2025-03-15 15:00:50.634 saatleri arasında Dazyurt; DAZYURT, dazyurt iç yolu, dazyurt, dazyurt, DAZYURT, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 09:00:42.004-2025-03-15 15:00:50.634 saatleri arasında Büyüksümbüller; BÜYÜKSÜMBÜLLER, büyüksümbüller, Büyüksümbüller, Büyüksümbüller, BÜYÜKSÜMBÜLLER, büyüksümbüller, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 09:00:42.004-2025-03-15 15:00:50.634 saatleri arasında Otmanlar; , İsimsiz3, İsimsiz6, otmanlar, İsimsiz10, İsimsiz2, İsimsiz11, otmanlar küme evleri, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, ARAZİ, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, otmanlar, Otmanlar Köyü Yolu, OTMANLAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 09:00:42.004-2025-03-15 15:00:50.634 saatleri arasında Seyitli; seyitli elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 09:00:42.004-2025-03-15 15:00:50.634 saatleri arasında Türkmen; , İsimsiz2, İsimsiz3, KÜÇÜKSÜMBÜLLER TÜRKMENKÖY, İsimsiz5, Türkmen, türkmen, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz1, Türkmen Köyü İç Yolu, türkmen elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 09:00:42.004-2025-03-15 15:00:50.634 saatleri arasında Yaylaköy; , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz11, Yaylaköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 09:00:58.105-2025-03-15 15:00:07.803 saatleri arasında Avdal; İsimsiz3, , Osmancalı Yolu, Avdal Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 09:00:58.105-2025-03-15 15:00:07.803 saatleri arasında Küçüksümbüller; küçüksümbüller, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 09:00:58.105-2025-03-15 15:00:07.803 saatleri arasında Büyüksümbüller; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 09:00:58.105-2025-03-15 15:00:07.803 saatleri arasında Bağyolu; Osmancalı Yolu, bağyolu, bagyolu, İsimsiz5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-15 2025-03-15 10:00:07.855-2025-03-15 15:00:22.212 saatleri arasında Kazancı; , İsimsiz8, Patika, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz20 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 12:00:38.852-2025-03-15 17:00:58.664 saatleri arasında Ulacık; , İsimsiz10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 12:00:38.852-2025-03-15 17:00:58.664 saatleri arasında Bardakçı; , köy iç yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-15 2025-03-15 10:00:44.681-2025-03-15 16:00:51.349 saatleri arasında Kağan; , İsimsiz1, kaan iç yolu, İsimsiz2, Kaan Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖRDES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-15 2025-03-15 12:00:38.852-2025-03-15 17:00:58.664 saatleri arasında Beğenler; Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, , MERKEZ, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, yol, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-15 2025-03-15 12:00:38.852-2025-03-15 17:00:58.664 saatleri arasında Köseler; KÖSELER DAMDOR, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, , Köseler, Köseler, İsimsiz105, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler elektrik kesintisi yaşanacaktır.