15 Mart SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.03.2024 - 09:51

Güncelleme: 15.03.2024 - 09:51

SAKARYA ilinde 15 Mart Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, KIZILCAALİ, ÖMERAGA, ÖMERAĞA, ULUCAMİ mahallelerinde FATİH CD., HATİPLER SK., KIZILCAALI MERKEZ, MADENLER, ÖMERAGA, ÖMERAĞA, ÖMERAĞA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜVEN, OSMANLI, SARIBEYLI, SARIBEYLİ mahallelerinde ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, ARABACILAR, BALCILAR SK., BALCILAR/12, BALCILAR/7, GÜVEN/1, KADIKÖY, KADIKÖY SK., MEHTER, MEHTER SK., REISLER, REISLER/4, REİSLER, REİSLER SK., SARIBEYLI, SARIBEYLI/4, SARIBEYLI/6, SARIBEYLI/8, SARIBEYLİ, SARIBEYLİ 6, SARIBEYLİ KÖYÜ İÇ YOLU, TEKNELER, TEKNELER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU, DEDELER, DOKURCUN, GÖKÇELER, HAYDARLAR, YÖRÜKYERI mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, ÇAKILLIK, ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU, DUTLAR, GÖKÇELER, GÜZLEK SK., HAYDARLAR KÖYÜ İÇ YOLU, ILIMIYE, İLİMİYE SK., İsimsiz80, MENDERES CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIROĞLU, DEDELER, DOKURCUN, GÖKÇELER, HAYDARLAR, TAŞAĞIL, YÖRÜKYERİ mahallelerinde ÇAKILLIK KÜME EVLER, ÇAKILLIK_1, ÇAKIROĞLU SK., DEDELER SK., GÖKÇELER SK., HOROZLAR, HOROZLAR SK., MERKEZ SK., MERKEZ_4, SULUCA OVA YAYLASI, TAŞAĞIL SK., TUZLA, TUZLA SK., YÖRÜKYERI, YÖRÜKYERİ, YÖRÜKYERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 1007 SK., 1011 SK., 1023 SK., Ş.AYDIN ŞİŞMAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK ORTA, KUZULUK TOPÇUSIRTI, TAŞBURUN mahallelerinde 26136, AKASYA, AKASYA SK., AKYAZI, AKYAZI / TOPÇUSIRTI, BOGAZ (TOPÇUSIRTI), BOĞAZ SK., ÇAMLIK, ÇAMLIK SK., ÇAVUŞ SK., ÇIÇEK (KUZULUK), ÇINAR (TOPÇUSIRTI), FIDAN, GAZI (KUZULUK), GAZİ SK., GÖL SK., GÜL (KUZULUK), HANEDAR SK., IPEK, KANSU, KANSU SK., KARANFIL_1, KARANFİL SK., KEKEÇ, KEKEÇ SK., KIRAÇ, KUZULUK KÖY İÇİ, KUZULUK KÖYÜ YOLU, MAHMUTOGLU, MAHMUTOĞLU, MAHMUTOĞLU SK., MAVİ SK., MEVLANA SK., NİLÜFER SK., OFLU, OFLU SK., TASBURUN_1, TAŞBURUN SK., TOPÇU SIRTI (KUZULUK), TOPÇU SIRTI CD., TOPÇUSIRTI, TOPÇUSIRTI (KUZULUK), YANIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARAPÜRÇEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAPÜRÇEK ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE, AHMETLER, INÖNÜ, MECIDIYE, MECİDİYE mahallelerinde 12001, 12003, 12004, 12005, 12006, 12008, 12010, 3003, 3007, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, AHMEDIYE, AHMEDIYE SK., AHMEDİYE, AHMEDİYE SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, KAYA, MECIDIYE/1, MECIDIYE/1 SK., MECİDİYE, MECİDİYE SK., PIRENLI, PİRENLİ SK., ULU, ULU SK., YENİYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKARCA mahallelerinde 8002, 8003, 8004, ATATÜRK, ÇAĞLAYAN SK., DENIZ, ERDINÇ BÜYÜKAKALIN, ERDİNÇ BÜYÜKAKALIN CD., FATIH SULTAN MEHMET, GÖL, GÜZEL, GÜZEL SK., KARDEŞLİK SK., KÜÇÜK CAMI, KÜÇÜK CAMİ, KÜÇÜK CAMİ SK., LEYLAK SK., SARMASIK, SARMAŞIK SK., VADI, VADİ SK., YAMAÇ, YESIL TEPE, YEŞİL TEPE SK., ZAMBAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, DOGANTEPE, DOĞANTEPE, HIRKA, YÖRÜKLER mahallelerinde 1507., 2665., 957., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AKSEKİ SK., ASAGI, ESME- SK., HIRKA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ARİF BEY CD., ÇAGATAY, ÇAĞATAY, GÖKKUŞAĞI, GÖKKUŞAĞI SK., GÖL YOLU, GÜN, İRFAN, KUDÜS CD., MÜGE, PUSULA, SITELER CD., SONGÜL, ÜNAL, ÜNLÜ, YENIAY, YENIGÜN, YENIGÜN CD., YENİGÜN CD., YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADAPAZARI-SAPANCA YOLU, AZELYA, BATUHAN, BATUHAN SK., DORUK, ECRIN, GÜNDÜZ, HERCAI, HERCAİL SK., KUDÜS, MİDYAT SK., NESLIHAN, NURDAN, REZZAK, SEHER SK., YANYOL SK., ZERDALİ, ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ mahallelerinde 18 SK., 19 SK., 50, 50 SK., 53, 53 SK., 54 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YANIK mahallelerinde KAVLANLIK, MESELIK 1/8, MEŞELİK1, SAPANCA YOLU CD., YANIK ORTA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTİKLAL mahallelerinde SABUNCU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 421. SK., BAŞAK SK., BAYRAKLI SK., ERGENEKON SK., FEVZİ PAŞA CD., GÜRBÜZ, GÜRBÜZ SK., KILIÇASLAN, KILIÇASLAN SK., KİRİŞHANE CD., METİN SK., SANAYİİ CD., TARANCI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 15 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞIÇALICA, ÇOBANYATAK, HALAÇ mahallelerinde HÜSEYINBAS_6, MERKEZ_14, MERKEZ_336, MERKEZ_341, MERKEZ_342, MERKEZ_5, SARIHASANLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.