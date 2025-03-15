15 Mart SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.03.2025 - 09:26

Güncelleme: 15.03.2025 - 09:26

SAKARYA ilinde 15 Mart Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 34016, 34018, 34021, 34022, 34023, 34024, 34025, ASAGINEVRIN, AŞAĞINEVRİN, DAG AGZI, NEVRIN, NEVRİN, NEVRİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFAGA, ARİFAĞA, BASOGLU, BAŞOĞLU, BİRLİK, CAMİTEPE, KARAÇALI, ORTAKÖY mahallelerinde 1.CD., 15.CD., 16021, 3001, 4003, 4005, 4009, 4012, 4013, 4014, 6.CD., 7.CD., ARIFAGA KARABOGAZ, AŞAĞI KÖRÜK SK., İsimsiz106, İsimsiz122, KARABACAK SK., KARABOĞAZ, KESKEKLER, KEŞKEKLER, KIZILCIKLI BURUN 1, KIZILCIKLI BURUN 4, KÖRÜK SK., ORTAKÖY, ORTAKÖY 36, ORTAKÖY SK., ORTAKÖY/39, ORTAKÖY/40, ORTAKÖY/45, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFAGA, BASOGLU, BAŞOĞLU, BİRLİK, KARAÇALI, ORTAKÖY, TOPÇU mahallelerinde 3005, 4001, 4006, 4007, ASAGI KÖRÜK, AŞAĞI KÖRÜK, BAŞOĞLU KÖYÜ İÇ YOLU, BÜYÜK KAYNARCA SK., KARABOĞAZ SK., KARAÇALI MERKEZ, KARPUZLAR, KARPUZLAR SK., KEŞKEKLER SK., KIZILCIKLI BURUN, KÖRÜK, ORTAKÖY İÇ YOLU, ORTAKÖY/36, ORTAKÖY/46, ŞAŞKINLAR, ŞAŞKINLAR SK., Uavtede Yok sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde 1 NOLU, 2 NOLU, 3 NOLU, 7 NOLU, ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, FEHMİ KANYILMAZ CD., İsimsiz104, MOLLAAHMETLER, ORGANİZE, ORGANİZE SK., SANAYİ 1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLIKÖY mahallelerinde 11 SK., 16 SK., 22, 22 SK., 6 SK., ALPEREN, ARİFİYE, ASMA SK., AYDIN SK., BEREKET, CAMİ SK., ÇİM SK., DADE SK., DAYAN, DAYAN CD., DIRI, DİRİ, FUNDA CD., GÜNDOĞAN, GÜNEŞLİ SK., HALİS TOPRAK, HALİS TOPRAK CD., HANLI MEZARLIĞI İÇİ YOLU, HATİP SK., IHLAMUR SK., ISTASYON, İZCİ SK., KARLI SK., KARTOPU, KARTOPU SK., KIBAR, KINALI, KİBAR SK., MERAM, NARLI SK., NERGİS SK., NEŞE SK., OVALI, PAMUK SK., PARS SK., S.H.T.SERDAR GÖKBAYRAK, SAN, SEDAT CD., SÜMBÜL SK., ŞAN SK., TALIP, TOPRAK AŞ İÇİ YOLU, TUNÇ, TUNÇ SK., TÜL, TÜTÜN, YAZGAN, YONCA, YURT, YURT SK., ZEYBEK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 15 Mart Cumartesi 00:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLIKÖY mahallelerinde 17 SK., 23, 23 SK., 23. SK., 48. SK., 59, 59 SK., ACEM, ADAPAZARI ÇIKIŞI-K16, ADAPAZARI DÜZCE YOLU, AKGÜN CD., ANIL, BAHÇE SK., BEREKET SK., ÇAKIL SK., DİLBER, GÜNDOGAN, GÜNDOGAN/1, GÜNDOĞAN CD., GÜNESLI, HALIS TOPRAK, HAN, HANLIKÖY/3, HATIP, HATİP, HİLAL SK., KARLI, KIRAÇ, KİBAR, LİMON SK., MERKEZ CD., NAZLI SK., NISAN, SALKIM, SALKIM SK., SANAYI, SANAYİ, SANAYİ CD., SANSLI, SINIR, SÜMBÜL, ŞANSLI, ŞANSLI SK., TALİP, TÜTÜN SK., ÜMİT SK., YAMAÇ, YILDIRIM BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 15 Mart Cumartesi 07:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IKIZCE OSMANIYE, KARAKAMIS, KARAKAMIŞ, KARAMAN mahallelerinde 13. SK., 1401 KÜME EVLER, 1402 KÜME EVLER, 1403 KÜME EVLER, 1404 KÜME EVLER, 1405 KÜME EVLER, 1406 KÜME EVLER, 1407 KÜME EVLER, 1408 KÜME EVLER, 1409 KÜME EVLER, 1412 KÜME EVLER, 1414 KÜME EVLER, 1416 KÜME EVLER, 1417 KÜME EVLER, 1419 KÜME EVLER, 1420 KÜME EVLER, 1421 KÜME EVLER, 1422 KÜME EVLER, 1424 KÜME EVLER, 1425 KÜME EVLER, 1426 KÜME EVLER, 1430 KÜME EVLER, 1432 KÜME EVLER, 1433-, 1435 KÜME EVLER, 1436 KÜME EVLER, 1438-, 1438 KÜME EVLER, 1440 KÜME EVLER, 1441 KÜME EVLER, 1442 KÜME EVLER, 1444 KÜME EVLER, 1445 KÜME EVLER, 1446 KÜME EVLER, 1447 KÜME EVLER, 1448 KÜME EVLER, 1450 KÜME EVLER, 1451 KÜME EVLER, 1452 KÜME EVLER, 1453 KÜME EVLER, 1455 KÜME EVLER, 1457 KÜME EVLER, 1458 KÜME EVLER, 1459 KÜME EVLER, 1461 KÜME EVLER, 1462 KÜME EVLER, 1463 KÜME EVLER, 1464 KÜME EVLER, 1465 KÜME EVLER, 1466 KÜME EVLER, 1477 KÜME EVLER, 1478 KÜME EVLER, 1479 KÜME EVLER, 1480 KÜME EVLER, 1481 KÜME EVLER, 1482 KÜME EVLER, 1483 KÜME EVLER, 1484 KÜME EVLER, 1485 KÜME EVLER, 1491 KÜME EVLER, 1492 KÜME EVLER, 1493 KÜME EVLER, 1494 KÜME EVLER, 1495 KÜME EVLER, 1496 KÜME EVLER, 1776 KÜME EVLER, 1777 KÜME EVLER, 2291 KÜME EVLER, 2292 KÜME EVLER, 2296 KÜME EVLER, 3010. SK., 3016 NOLU SK., 3027. SK., 3028. SK., 3037 NOLU SK., 3047 NOLU, 3047 NOLU SK., 3050 NOLU SK., 3051 NOLU SK., 3055 NOLU, 3056 NOLU, 3057 NOLU SK., 3058 NOLU, 3058 NOLU SK., 3059 NOLU SK., 3060 NOLU SK., 3061 NOLU, 3061 NOLU SK., 3062 NOLU SK., 3063 NOLU SK., 3067 NOLU SK., 3069 NOLU, 3069 NOLU SK., 3070 NOLU SK., 308 NOLU CD., 311 NOLU CD., 318 NOLU CD., 319 CD., 32. SK., 36. SK., 44. SK., 8. SK., ADAPAZARI KAYNARCA, ASIR, ASIR CD., CANSU SK., IREM, IREM SK., İREM SK., KAHRAMAN CD., M.CAHIT KIRAÇ, M.CAHİT KIRAÇ CD., MEVLANA, MEVLANA CD., PARK İÇİ YOLU, SAHRA, SAHRA CD., SEHIT A.GAFFAR OKKAN, ŞEHİT A.GAFFAR OKKAN CD., ŞEHİT ÇETİN USLU CD., ŞEHİT SAFFET OKUMUŞ CD., UÇAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 15 Mart Cumartesi 07:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EVRENKÖY, KARAMAN mahallelerinde 1468 KÜME EVLER, 1469 KÜME EVLER, 1471 KÜME EVLER, 1472 KÜME EVLER, 1473 KÜME EVLER, 1474 KÜME EVLER, 1475 KÜME EVLER, 1476 KÜME EVLER, 1775 KÜME EVLER, 3002 NOLU SK., ADASU ARITMA TESİSİ İÇ YOLU, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTİN ZAİM BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 15 Mart Cumartesi 00:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KORUCUK mahallelerinde 1. ARA SK., 148. SK., 1680 ADA İÇİ YOLU, 1680 KÜME EVLER, 1681-, 1681 ADA İÇİ YOLU, 1682 KÜME EVLER, 1683 KÜME EVLER, 1688 KÜME EVLER, 1689 KÜME EVLER, 1690 KÜME EVLER, 1691 ADA İÇİ YOLU, 1691 KÜME EVLER, 1693 ADA İÇİ YOLU, 1693 KÜME EVLER, 1695 KÜME EVLER, 1696 KÜME EVLER, 1697, 1697 ADA İÇİ YOLU, 1697 KÜME EVLER, 1698 ADA İÇİ YOLU, 1698 KÜME EVLER, 1700 KÜME EVLER, 1700 KÜMEEVLER, 1701 ADA İÇİ YOLU, 1701 KÜME EVLER, 1702 KÜME EVLER, 1711 ADA İÇİ YOLU, 1713 ADA İÇİ YOLU, 1713 KÜME EVLER, 1714 KÜME EVLER, 1725 KÜME EVLER, 1726, 1726 KÜME EVLER, 1728 KÜME EVLER, 1735 KÜME EVLER, 1737 KÜME EVLER, 1739 KÜME EVLER, 1740, 2922 KÜME EVLER, 2923, 2923 KÜME EVLER, 2968-, 2968 KÜME EVLER, 3103 KÜME EVLER, 3106 KÜME EVLER, 3349, 3349 KÜME EVLER, 3351-, 4040 NOLU, 405 NOLU, 4051 NOLU, 4078 NOLU SK., 4079 NOLU SK., 408 NOLU, 4087 NOLU, 4088 SK., 4091 NOLU, 4091 NOLU SK., 4092 NOLU, 4092 NOLU SK., 4111 NOLU, 4124 NOLU, 4124 NOLU SK., 4124. SK., 413., 4130 NOLU, 4131. SK., 4132 NOLU SK., 4133 NOLU, 4134 NOLU SK., 4135 NOLU, 4135 NOLU SK., 4140 NOLU SK., 4141 NOLU SK., 4144 NOLU SK., 4148 NOLU, 4148 NOLU SK., 4150. SK., 4158 NOLU, 4159 NOLU, 4168 NOLU SK., 4181 NOLU, 4181 NOLU SK., 4182 NOLU SK., 4185 NOLU SK., 4191 NOLU SK., 4192 NOLU, 4192 NOLU SK., 4199 NOLU, 4199 NOLU SK., AHUDUDU SK., AKPINAR SK., CEVAT UNCUOGLU, CEVAT UNCUOGLU CD., CEVAT UNCUOĞLU CD., FETİH CD., HASTANE, KEREM COSKUN, KEREM COŞKUN CD., KONURALP, KONURALP BULVAR, KORUCUK, KORUCUK CD., KORUCUK MEZARLIĞI İÇİ YOLU, KORUCUK PARKI İÇ YOLU, OGUZATA CD., OĞUZATA CD., PREMİUM SİTESİ İÇİ YOLU, TOKİ İÇİ YOLU, VAKIF, VAKIF CD., YASAM, YASAM CD., YAŞAM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 15 Mart Cumartesi 00:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARALIK, EVRENKÖY, KARAKAMIS, KARAKAMIŞ, KARAPINAR, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, ORTA, OZANLAR, VATAN, YAZLIK mahallelerinde 18., 18. CD., 19., 19. CD., 20. CD., 320 NOLU SK., 321 NOLU SK., 322 NOLU SK., 323 NOLU, 323 NOLU SK., 324 NOLU SK., 325 NOLU, 325 NOLU SK., 326 NOLU, 326 NOLU SK., 327 NOLU, 327 NOLU SK., 328 NOLU SK., 329 NOLU SK., 330 NOLU SK., 331 NOLU, 331 NOLU SK., 331 NOLU/1, 332 NOLU, 332 NOLU SK., 333 NOLU, 333 NOLU SK., 334 NOLU, 334 NOLU SK., 334 NOLU/2, 335 NOLU, 335 NOLU SK., 336 NOLU SK., 337 NOLU, 337 NOLU SK., 338 NOLU, 338 NOLU SK., 339 NOLU, 339 NOLU SK., 340 NOLU, 340 NOLU SK., 341 NOLU SK., 342 NOLU, 342 NOLU SK., 343 NOLU, 343 NOLU SK., 344 NOLU, 345 NOLU, 346 NOLU, 346 NOLU SK., 347 NOLU, 347 NOLU SK., 348 NOLU, 348 NOLU SK., 349 NOLU, 349 NOLU SK., 350 NOLU SK., 351 NOLU, 352 NOLU, 352 NOLU SK., 353 NOLU, 353 NOLU SK., 353 NOLU/1, 354 NOLU, 355 NOLU, 4032., 4033., 4033. SK., 4034. SK., 4035., 4036., 4038. SK., 4044., 4044. SK., 4045. SK., 4046. SK., 4048. SK., 4049. SK., 4050. SK., 4051. SK., 4055. SK., 4056., 4056. SK., 4057. SK., 4058., 4058. SK., 4059. SK., 4060., 4060. SK., 4061., 4061. SK., 4063., 4063. SK., 4065. SK., 4069., 4073. SK., 4201. SK., 4203. SK., 4204., 4204. SK., 4205. SK., 4207. SK., 4208. SK., 4209., 4209. SK., 4210. SK., 4211., 4211. SK., 4212. SK., 4213., 4213. SK., 4214. SK., 4215., 4215. SK., 4218., 4218. SK., 4219., 4219. SK., 4220. SK., 4221., 4222. SK., 4223., 4223. SK., 4224., 4225., 4226. SK., 4227., 4229. SK., 4230., 4230. SK., 4231. SK., 4232. SK., 4233., 4235., 4235. SK., 4237., 4237. SK., 4238., 4238. SK., 4239., 4240., 4240. SK., 4241., 4241. SK., 4242. SK., 4401., 4401. SK., 4402., 4403., 4403. SK., 4406., 4407, 4407., 4407. SK., 4408., 4409., 441 NOLU SK., 4410., 4413., 4414., 4415. SK., 4416., 4417., 4418 SOK, 4418., 4421., 4422., 4424., 4425., 4427., 4427. SK., 4429., 4429. SK., 4430., 4430. SK., 4432., 4435., 4438., 4439., 4440., 4440. SK., 4441., 4441. SK., 4445., 4445. SK., 4447., 4448. SK., 4454. SK., 4455. SK., 4457., 4457. SK., 4459., 4459. SK., 446 NOLU SK., 4461., 4461. SK., 4462, 4465., 4465. SK., 4468., 4470. SK., 4471., 4471. SK., 4472., 4474. SK., 4475. SK., 4476. SK., 4477. SK., 4478., 4478. SK., 4479., 4479. SK., 4480., 4480. SK., 4481., 4481. SK., 4482., 4482. SK., 4483., 4483. CD., 4485., 4485. SK., 4489., 4489. SK., 4496., 4496. SK., 4497., 451 NOLU, 451 NOLU SK., 452 NOLU, 452 NOLU SK., 4605., AÇELYA SK., ADNAN MENDERES, AK SK., ALEV, ALTUG, ALTUĞ SK., ANI, ANI SK., ARALIK, ARALIK. CD., ARMAĞAN SK., ASLAN SK., AY SK., AYDA SK., BAHRIYELI, BAHRİYELİ, BAHRİYELİ CD., BAYRAK, BEGONYA, BEGONYA SK., BERRAK, BERRAK SK., BOYLAN, BOYLAN SK., BÜYÜKARSLAN SİTESİ İÇİ YOLU, CANLI SK., CENNET CD., ÇELIK, ÇILEK, ÇOKOL, ÇOKOL SK., DAHİ, DAHİ SK., DEREBOYU KONAKLARI İÇİ YOLU, DUMAN SK., DÜNYAM KONUTLARI İÇİ YOLU, ECEM SK., ELKİN SK., ELVAN, ELVAN SK., ENDAM, ENDAM SK., FERİK CD., FEVZİBEY CAD, FIRAT, GEDIZ, GÖKÇE, GÖKKUŞAĞI SK., GÜLLÜ SK., GÜR SK., HASIR, HASIR SK., HAZAR, HAZAR SK., HEYBET, HEYBET SK., HILAL, INANÇ, KARABOGAZ, KARAMAN, KARAMAN SK., KARAPINAR CD., KİLİT SK., KORU SK., KURT SK., KÜLTÜR SK., MELIK, MİLEN SK., MURAT, NAR SK., NAZAR, NESET, NESET/1, NEŞET, NEŞET CD., NUH, ORHAN SK., ÖZLEM SK., PEMBE, PEMBE SK., PLEVNE, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTIN ZAIM, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTIN ZAIM BULVAR, RÜYAM, RÜYAM SK., SAHA YOLU SK., SANTAŞ LOCA EVLERİ İÇİ YOLU, SAZAN, SAZAN SK., SEBNEM, SEHIT, SEHIT MUHIDDIN ÇELIK, SEHIT MUHIDDIN ÇELIK CD., SEHIT ÜST TEGMEN CENGIZ ULUSINAN, SEHIT ÜST TEGMEN CENGIZ ULUSINAN SK., SEKER CD., SENLIK, SENLIK SK., SIFA, SIFA SK., SÖĞÜT SK., SÜLEYMAN BINEK, SÜLEYMAN BINEK CD., SÜLEYMAN BİNEK CD., ŞAFAKKENT SİTESİ İÇİ YOLU, ŞEBNEM, ŞEHİT MUHİDDİN ÇELİK CD., ŞEHİT ÜST TEĞMEN CENGİZ ULUSİNAN SK., ŞEHİT ÜST. CENGİZ ULUSİNAN SK., ŞEKER CD., ŞENLİK SK., ŞİFA SK., TAFLAN, TAFLAN SK., TELLİ SK., TOK, TUZLA SK., TÜRBE CD., ULUS, UMUT, UMUT SK., VARLIK, VARLIK SK., VATAN, VATAN CD., YAKUT, YAKUT SK., YARGIÇ, YAZLIK MEZARLIĞI İÇİ YOLU, YENIKENT/1, YENİKENT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 15 Mart Cumartesi 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KURTULUS, KURTULUŞ, ORTA, OZANLAR, SEKER, ŞEKER mahallelerinde 192 NOLU, 192 NOLU SK., 421 NOLU SK., 422 NOLU, 422 NOLU SK., 423 NOLU SK., 424 NOLU SK., 425 NOLU SK., 426 NOLU SK., 427 NOLU SK., 428 NOLU SK., 429 NOLU SK., 432 NOLU SK., 503 NOLU, 503 NOLU SK., 506 NOLU SK., 670 NOLU SK., 710 NOLU, 807 NOLU SK., 808 NOLU, 808 NOLU SK., 809 NOLU SK., 810 NOLU, 810 NOLU SK., 811 NOLU SK., 812 NOLU, 812 NOLU SK., 813 NOLU SK., 814 NOLU SK., 815 NOLU SK., 816 NOLU, 816 NOLU SK., 816 NOLU SK., 817 NOLU SK., 818 NOLU SK., 819 NOLU, 819 NOLU SK., 820 NOLU SK., 821 NOLU SK., 825 NOLU SK., 839 NOLU, 839 NOLU SK., 840 NOLU, 840 NOLU SK., 841 NOLU SK., 842 NOLU SK., 846 NOLU, 846 NOLU SK., 850 NOLU SK., 853 NOLU SK., 854 NOLU SK., 858 NOLU SK., 859 NOLU SK., 860 NOLU SK., 862 NOLU, 863 NOLU, 863 NOLU SK., 864 NOLU, 864 NOLU SK., 866 NOLU, 866 NOLU SK., 867 NOLU SK., 868 NOLU SK., 870 NOLU SK., 871 NOLU, 871 NOLU SK., 875 NOLU SK., 876 NOLU, 879 NOLU SK., 880 NOLU SK., 881 NOLU SK., 882 NOLU SK., 883 NOLU SK., 884 NOLU, 884 NOLU SK., 887 NOLU, 887 NOLU SK., 892 NOLU SK., 894 NOLU SK., 895 NOLU, 895 NOLU SK., 898 NOLU SK., 901 NOLU SK., 902 NOLU SK., 903 NOLU SK., 905 NOLU, 905 NOLU SK., 906 NOLU SK., 907 NOLU SK., 908 NOLU SK., AHMET YESEVI CD., AHMET YESEVİ CD., AK, ARACI SK., ATLI SK., AYDIN BİLER SİTESİ İÇİ YOLU, BAHÇIVAN SK., BANKALAR CD., BARIŞ MANÇO ÇOCUK PARKI İÇİ YO, BEDİR SK., BELLİ SK., BİL SK., BİLEN SK., BÖLÜK, BÖLÜK SK., CİCİ SK., CİHAT SK., ÇAPA SK., ÇAY SK., ÇIÇEK SK., ÇİÇEK SK., DARALI, DARALI SK., DEGERLI, DEĞERLİ SK., DEPO SK., DIBEKTAS, DİLBER SK., DİNÇ SK., DOĞA SİTESİ İÇİ YOLU, DONANMA, DONANMA SK., DSİ, DURGUN, DURGUN SK., EGEMEN, EGEMEN SK., ERBAS, ERBAS SK., ERBAŞ SK., ERKAN SK., FARABI, FARABI CD., FARABİ, FULYA, GARİP SK., GİRNE SK., GURBET, GURBET SK., GÜNESLI SK., GÜVERCIN SK., HAMITBEY ÇIKMAZI, HAMİTBEY ÇIKMAZI SK., IHLAMUR SİTESİ İÇİ YOLU, ISIK SK., İYİ SK., KADER, KADER SK., KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ BULVAR, KARACA SK., KARDEŞ SK., KAYA, KAYA SK., KIRGIN SK., KISMET SK., KORUN SK., KÖSE, KÖŞE SK., LAL KONAKLARI İÇİ YOLU, MELEK, MELEK SK., MERKEZ EVLERİ İÇİ YOLU, MESIRE, MESİRE SİTESİ İÇİ YOLU, MESİRE SK., MESUDİYE SK., METE, METE SK., MİL SK., NİLGÜN SK., ORHANGAZİ SİTESİ İÇİ YOLU, OVALI SK., ÖREN, ÖREN SK., PANCAR SK., PEHLIVAN, PEHLİVAN SK., PLATİN PARK VİLLALARI İÇİ YOLU, POSTAHANE SK., RENK SK., RUŞEN SK., SEDA SK., SEDAT KİRTETEPE CD., SEHA SK., SEHIT CELAL HAYTA, SEHIT EKREM BAYRAMOGLU, SEHIT MUSA AYTAR, SEHIT MUSA AYTAR SK., SEREF, SEREF SK., SEVİNÇ SK., SEZEN, SEZEN SK., SIRIM SK., SOLMAZ SK., SONGÜL, SONGÜL SK., STAD SK., SULTAN AHMET SİTESİ İÇİ YOLU, SÜRAT SK., ŞAKRAK SK., ŞANLI SK., ŞEHİT EKREM BAYRAMOĞLU SK., ŞEHİT MUSA AYTAR SK., ŞEHİT SELÇUK ESATOĞLU SK., ŞEKER FABRİKASI, ŞEKER SK., ŞEKERPARE ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, TANIŞ SK., TARLA, TARLA SK., TAYFUN SK., TEL SK., TETIK, TETIK SK., TETİK SK., TUNAHAN SİTESİ 3 İÇİ YOLU, TUNAHAN SİTESİ 9 İÇİ YOLU, TUNAHAN SİTESİ İÇİ YOLU, TÜTEN, TÜTEN SK., UÇAK SK., UN, UN SK., UYGAR SK., UYUM SİTESİ İÇİ YOLU, ÜSTÜN SK., YAZLIK CD., YEL SK., YILDIZ, ZARIF SK., ZENGİN SK., ZUHAL SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 15 Mart Cumartesi 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABALI, BAGLAR, BAĞLAR, BAYRAKTAR, BILECILER, BİLECİLER, BUDAKLAR, ÇAĞLAYAN, ÇELEBİLER, ÇERÇILER, ÇERÇİLER, ÇÖKEKLER, DAGDIBI, DAĞDİBİ, DEMIRBEY, DEMİRBEY, DOGANCILAR, DOĞANCILAR, ERENLER, GÜNESLER MERKEZ, GÜNESLER YENI, GÜNEŞLER MERKEZ, GÜNEŞLER YENİ, HACILAR, HACIRAMAZANLAR, ILYASLAR, İLYASLAR, KARAKÖY, KASIMLAR, KAVAKLIORMAN, KÖMÜRLÜK, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, KURTBEYLER, POYRAZLAR, RÜSTEMLER, SOLAKLAR, SÜLEYMANBEY, TASLIK, TAŞLIK, TEKELER, TEPEKUM, TURNADERE, TUZLA, YAGCILAR, YAĞCILAR, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 1001, 1101 NOLU, 111 NOLU, 1113 NOLU, 1118 NOLU SK., 1222 NOLU SK., 1226 NOLU SK., 1253 NOLU SK., 1254 NOLU, 1257 NOLU SK., 1259NOLU, 1259NOLU SK., 1260 NOLU SK., 1261 NOLU SK., 1263 NOLU SK., 1264 NOLU SK., 1265 NOLU SK., 1265 NOLU SK., 1266 NOLU, 1266 NOLU SK., 1267 NOLU SK., 1268 NOLU SK., 1269 NOLU SK., 1270 NOLU, 1270 NOLU SK., 1271 NOLU, 1271 NOLU SK., 1272 NOLU, 1272 NOLU SK., 1273 NOLU, 1273 NOLU SK., 1274 NOLU, 1274 NOLU SK., 1275 NOLU, 1275 NOLU SK., 1275 NOLU SK., 1276 NOLU, 1276 NOLU SK., 1302 NOLU, 1302 NOLU SK., 1302. SK., 1307. SK., 1353 NOLU, 1353 NOLU SK., 1358 NOLU, 1358 NOLU SK., 1359 NOLU, 1359 NOLU SK., 1362 NOLU, 1362 NOLU SK., 1363 NOLU, 1370 NOLU, 1370 NOLU SK., 1421 NOLU, 1421 NOLU SK., 1423 NOLU, 1425 NOLU SK., 1426 NOLU SK., 1427 NOLU SK., 1701., 1720 NOLU, 1720 NOLU SK., 1721 NOLU, 1721 NOLU SK., 1722 NOLU, 1723 NOLU, 1725 NOLU, 1726 NOLU, 1727 NOLU, 1729 NOLU CD., 1801 NOLU, 1801 NOLU SK., 1802 NOLU, 1802 NOLU SK., 1802 NOLU/3, 1802 NOLU/5, 1901. SK., 1902. SK., 249 NOLU SK., 37. SK., 50 NOLU CD., 5003 NOLU, 5006 NOLU, 5008 NOLU SK., 5009 NOLU SK., 5010 NOLU SK., 5018 NOLU, 5018 NOLU SK., 5025 NOLU SK., 5030 NOLU SK., 5043 NOLU SK., 5052 NOLU, 5053 NOLU, 5053 NOLU SK., 5059 NOLU SK., 5060 NOLU, 5060 NOLU SK., 5063 NOLU SK., 5064 NOLU, 5069 NOLU SK., 5070 NOLU SK., 5071 NOLU SK., 5072 NOLU SK., 5073 NOLU SK., 5077 NOLU SK., 51 NOLU, 51 NOLU CD., 52 NOLU, 52 NOLU CD., 5203 NOLU SK., 5205 NOLU, 5205 NOLU SK., 5207 NOLU, 5209 NOLU, 5209 NOLU SK., 5211 NOLU SK., 5212 NOLU SK., 5218 NOLU SK., 5219 NOLU SK., 5221 NOLU, 5222 NOLU SK., 5222. SK., 5231 NOLU SK., 5232 NOLU SK., 5233 NOLU SK., 5234 NOLU, 5237 NOLU SK., 5241 NOLU SK., 5242 NOLU SK., 5243 NOLU, 5243 NOLU SK., 5404. SK., 5441 NOLU, 5441 NOLU SK., 5441. SK., 5443 NOLU, 5443 NOLU SK., 5444 NOLU, 5461 NOLU, 5461 NOLU SK., 5462 NOLU SK., 5463 NOLU, 5463 NOLU SK., 5464 NOLU SK., 5465 NOLU SK., 5466 NOLU SK., 5466 NOLU/1, 5481 NOLU, 5481 NOLU SK., 5481. SK., 5482 NOLU SK., 5483 NOLU, 5483 NOLU SK., 5501 NOLU, 5501 NOLU SK., 5502 NOLU, 5503 NOLU, 5503 NOLU SK., 5504 NOLU SK., 5505 NOLU SK., 5521 NOLU, 5521 NOLU SK., 5522 NOLU, 5522 NOLU SK., 5523 NOLU SK., 5524 NOLU SK., 5525 NOLU SK., 5526 NOLU, 5526 NOLU SK., 5526. SK., 5527 NOLU, 5527 NOLU SK., 5527. SK., 5528 NOLU SK., 5528. SK., 5529 NOLU, 5541 NOLU, 5541 NOLU SK., 5542 NOLU SK., 5543 NOLU SK., 5544 NOLU SK., 5561 NOLU, 5561 NOLU SK., 5562 NOLU, 5562 NOLU SK., 5563 NOLU SK., 5564 NOLU, 5564 NOLU SK., 5565 NOLU, 5566 NOLU, 5568 NOLU SK., 5569 NOLU SK., 5570 NOLU SK., 5571 NOLU SK., 5572 NOLU, 5572 NOLU SK., 5573 NOLU, 5573 NOLU SK., 5575 NOLU SK., 5576 NOLU SK., 5577 NOLU, 5577 NOLU SK., 5578 NOLU, 5578 NOLU SK., 5581 NOLU SK., 5582 NOLU SK., 5583 NOLU, 5583 NOLU SK., 5584 NOLU SK., 5585 NOLU, 5585 NOLU SK., 5586 NOLU SK., 5587 NOLU SK., 5588 NOLU SK., 5589 NOLU, 5589 NOLU SK., 5590 NOLU, 5590 NOLU SK., 5591 NOLU, 5591 NOLU SK., 5592 NOLU SK., 5593 NOLU SK., 5594 NOLU, 5594 NOLU SK., 5595 NOLU, 5595 NOLU SK., 5596. SK., 5597. SK., 5598, 5598 NOLU, 5598 NOLU SK., 5599 NOLU, 5599 NOLU SK., 5601 NOLU, 5601 NOLU SK., 5604 NOLU, 5605 NOLU, 5605 NOLU SK., 5606 NOLU, 5606 NOLU SK., 5608 NOLU, 5611 NOLU, 5612 NOLU, 5620 NOLU, 5700 NOLU, 5700 NOLU SK., 5701 NOLU, 5702., 5703. SK., 5704 NOLU, 5704 NOLU SK., 5704. SK., 5707 NOLU, 5707 NOLU SK., 5709 NOLU SK., 5711 NOLU, 5712 NOLU, 5712 NOLU SK., 5716 NOLU/1, 5721 NOLU, 5721 NOLU SK., 5722 NOLU SK., 5723 NOLU, 5723 NOLU SK., 5730 NOLU SK., 5731 NOLU, 5741 NOLU, 5741 NOLU SK., 5741 NOLU/1, 5742 NOLU SK., 5743 NOLU, 5743 NOLU SK., 5744 NOLU, 5744., 5745 NOLU SK., 5746 NOLU SK., 5748 NOLU SK., 5748/1, 5749 NOLU, 5749 NOLU SK., 5750 NOLU, 5750 NOLU SK., 5751 NOLU SK., 5752 NOLU, 5752 NOLU SK., 5753 NOLU SK., 5754 NOLU SK., 5755 NOLU, 5755 NOLU SK., 5756 NOLU, 5756 NOLU SK., 5801 NOLU SK., 5802 SK., 5804 SK., 5810 NOLU, 5820, 5820 NOLU, 5820 SK., 5821 NOLU, 5821 SK., 5822, 5822 NOLU, 5822 NOLU/1, 5822 NOLU/2, 5822 SK., 5837 NOLU, 5839 NOLU, 8 NOLU SK., 903. SK., ABALI, ABALI CD., ABALI KÖYÜ İÇ YOLU, ABALI/1, ADAPAZARI KARASU YOLU, ADNAN MENDERES CD., ANKARA, CD., ANKARA. CD., ANKARA/4, ATMACA, ATMACA SK., BAGLAR CD., BAGLAR/2, BAĞLAR KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ YOLU, BAHÇECI, BAHÇECI SK., BAHÇECI/1, BAHÇECIK, BAHÇECIK/1, BAHÇECIK/2, BAHÇECIK/3, BAHÇECİ SK., BAHÇECİK, BAHÇECİK CD., BAHÇECİK SK., BARIŞ SK., BEYLIK, BEYLİK SK., BILECILER/2, BİLECİLER KÖYÜ İÇ YOLU, BOSTANCILAR, BOSTANCILAR/1, BOSTANCILAR/2, CAMİİ SK., ÇAĞLAR SK., ÇAM -1 SK., ÇAM -2 SK., ÇAM1, ÇAM2, ÇAVUSLAR, ÇAVUŞLAR SK., ÇAY 1 SK., ÇAY 2 SK., ÇAYIRLI, ÇELEBILER, ÇELEBİLER CD., ÇERÇILER, ÇERÇİLER CD., ÇEVRE YOLU, ÇEVRE YOLU CD., ÇIFTÇI, ÇÖKEKLER, ÇÖKEKLER CD., ÇÖKEKLER/1, DEMİRBEY KÖYÜ İÇ YOLU, DERE CD., DEREALTI, DEREALTI CD., DERNEK KIRI SK., DERNEKKIRI, DERNEKKIRI CD., ELMAS SK., ENKA YOLU CD., ERKAYA CD., ESEN. SK., ESEN/1, ESENCE, ESENCE CD., FATIH SULTAN MEHMET, FERAH SK., GAZETECI KAZIM ERTEK, GÜL SK., GÜLER, GÜN1, GÜNES, GÜRZ SK., HACILAR, HACILAR CD., HACILAR KÖYÜ İÇ YOLU, HAL, HAL CD., HAL İÇİ SK., HAL. CD., HATIPLER, HATIPLER CD., HATİPLER CD., ILGAZ, ILYASLAR/1, ILYASLAR/2, İLYASLAR KÖYÜ İÇ YOLU, İsimsiz141, İsimsiz148, KABASAKAL SK., KARAKÖY, KARAKÖY CD., KARASU, KARASU YOLU, KARASU YOLU/1, KARASU YOLU/3, KARDELEN, KARTALLAR SK., KASIMLAR, KASIMLAR CD., KAVAKLIORMAN KÖYÜ İÇ YOLU, KAYNARCALI SEKO, KERESTECILER, KORULUK, KORULUK SK., KÖPRÜ, KÖPRÜ SK., KÖPRÜ/1, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBASI CD., KÖPRÜBAŞI SK., KÖPRÜBAŞI YOLU, KÖYİÇİ CD., KUL SK., KUM SK., KURTDOGAN, KURTDOGAN CD., KURTDOGAN/1, KURTDOGAN/3, KURTDOGAN_1, KURTDOĞAN CD., MERKEZ/1, NEHIR, NEHİR, NEHİR CD., NEVIYE, NEVİYE CD., ONUR, ONUR SK., ORTA CD., ORUÇ SK., OYLUM SK., ÖZ SK., ÖZERK SK., POYRAZLAR GÖLÜ TABİAT PARKI, POYRAZLAR KÖYÜ İÇ YOLU, POYRAZLI, SANAYI CD., SANCAK SK., SANTIYE, SARIKAMIS, SARIKAMIŞ CD., SARIYER, SARIYER CD., SAYGIN SK., SEHER, SEHER SK., SEHIT MEHMET DURMUS, SELANIK CD., SELANİK CD., SET ARKASI, SET ARKASI SK., SET ÜSTÜ, SET ÜSTÜ CD., SET ÜSTÜ/1, SET ÜSTÜ/2, SETALTI, SETALTI CD., SILA, SILA SK., SOLAKLAR, SOLAKLAR SK., SUNA SK., SÜLEYMANBEY, SÜLEYMANBEY CD., SÜLEYMANBEY KÖY MEZARLIĞI İÇİ, ŞANTİYE SK., TAŞLIK CD., TEK SK., TEKELER SK., TURNA, TURNA. SK., TURNADERE KÖYÜ İÇ YOLU, TURNADERE SK., ÜNSAL SK., YAREN, YAYLA, YENİCAMİ BULVAR, YEŞİLYURT KÖYÜ İÇ YOLU, YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAKARYA mahallelerinde 730 NOLU SK., 730 NOLU SK., 736 NOLU SK., 737 NOLU SK., 737., ATALAR SK., DÖNÜS SK., DÖNÜŞ SK., HAMAM SK., OCAK SK., SALIM, SALİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 15 Mart Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1347 NOLU SK., 1350 NOLU SK., ALPARSLAN TÜRKES sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER MERKEZ, GÜNEŞLER MERKEZ, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1397 NOLU SK., 1399 NOLU SK., 5019 NOLU, 5019 NOLU SK., 5020 NOLU, 5020 NOLU SK., GAZELLER CD., GONCA SK., GONCA_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER YENI, GÜNEŞLER YENİ mahallelerinde 5215 NOLU, 5215 NOLU SK., 5221 NOLU SK., 5238 NOLU SK., CAMII, ÇİFTÇİ SK., İsimsiz154, KOŞAR SK., LEYLEKLİ PARK İÇİ YOLU, YENI, YENİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER YENI, GÜNEŞLER YENİ mahallelerinde 5203 NOLU, 5213 NOLU, ANKARA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER MERKEZ, GÜNEŞLER MERKEZ mahallelerinde 5005 NOLU SK., 5062 NOLU SK., ILGAZ SK., NUR SK., ÖZCAN, YILDIRIM-1 SK., YILDIRIM-2 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEŞLER YENİ, TUZLA mahallelerinde 1226 NOLU, 1258 NOLU SK., 5214 NOLU SK., 5220 NOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER MERKEZ, GÜNESLER YENI, GÜNEŞLER MERKEZ, GÜNEŞLER YENİ, TEPEKUM, TUZLA, YAGCILAR, YAĞCILAR, YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 1149 NOLU, 1149 NOLU SK., 1159 NOLU, 1166 NOLU, 1166 NOLU SK., 1168 NOLU SK., 1169 NOLU SK., 1170 NOLU, 1170 NOLU SK., 1178 NOLU, 1179 NOLU, 1253 NOLU, 1255 NOLU SK., 1260 NOLU, 1324 NOLU SK., 1325, 1325 NOLU, 1326 NOLU, 1328 NOLU SK., 1329 NOLU SK., 1330 NOLU, 1330 NOLU SK., 1331 NOLU, 1335 NOLU SK., 1336 NOLU SK., 1337 NOLU SK., 1338 NOLU SK., 1339 NOLU SK., 1340 NOLU, 1340 NOLU SK., 1341 NOLU SK., 1342 NOLU SK., 1343 NOLU SK., 1344 NOLU SK., 1345 NOLU, 1345 NOLU SK., 1347 NOLU, 1350 NOLU, 1351 NOLU SK., 1355 NOLU, 1367 NOLU, 1412 NOLU, 1412 NOLU SK., 1420 NOLU SK., 1422 NOLU, 1425 NOLU, 1426 NOLU, 15 TEMMUZ, 1568 NOLU SK., 5006 NOLU SK., 5054 NOLU SK., 5057 NOLU SK., 5057. SK., 5058 NOLU SK., 5201 NOLU SK., 5202 NOLU SK., 5210 NOLU SK., 5240 NOLU SK., 5244 NOLU, ADAPINAR, ADAPINAR SK., AKARSU, AKARSU SK., ALPARSLAN TÜRKES/1, BARÇIN, BARÇIN SK., BAŞAK SK., BERAT, BEYHEKİM, DERYA, GEMİ SK., GÜLŞEN SK., HAL IÇI, HAZER, HURMA SK., HÜRREM SK., KAPTAN SK., KARTALLAR, KERKÜK, KUMKÖY, KUMKÖY SK., MAHSUN SK., METİN SK., OKAN SK., ÖBEK SK., ŞANTİYE, ŞEHİT YAKUP TÖRÜN SK., TURAN, TURAN CD., ÜNLÜ SK., ÜNSAL, YILDIRIM1, YILDIRIM2, YILDIRIM3 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 15 Mart Cumartesi 10:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER MERKEZ, GÜNEŞLER MERKEZ mahallelerinde 5003 NOLU SK., 5004 NOLU SK., 5007 NOLU SK., 5017 NOLU, 5024 NOLU SK., 5034 NOLU SK., 5035 NOLU, 5036 NOLU, 5038 NOLU, 5038 NOLU SK., 5039 NOLU, 5042 NOLU SK., 5043 NOLU, 5044 NOLU, 5048 NOLU, 5048 NOLU SK., 5051., 5066 NOLU SK., 5067 NOLU SK., 5070 NOLU, 5071 NOLU, 5073 NOLU, 5074 NOLU, 5074 NOLU SK., 5075 NOLU, 5077 NOLU, ÇAGDAS, YILDIRIM-3 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 15 Mart Cumartesi 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER MERKEZ, GÜNEŞLER MERKEZ mahallelerinde 5008 NOLU, 5010 NOLU, 5064 NOLU SK., 5065 NOLU SK., FATİH SULTAN MEHMET CD., KARASU YOLU CD., KÖYIÇI, KÖYIÇI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TIGCILAR, TIĞCILAR mahallelerinde 1214 NOLU, 1214 NOLU SK., 1215 NOLU, 1215 NOLU SK., DUYAR SK., IPEK, İPEK SK., KADİR HOCA SK., KARAOSMAN SK., KAVAKLAR CD., KOL, KOL SK., KÜÇÜK OSMAN SK., MÜFTÜ, MÜFTÜ SK., PAMUKLAR SK., ŞEHİT ATIF ŞENEL SK., TEKİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAGCILAR, YAĞCILAR, YAHYALAR mahallelerinde 1321 NOLU SK., 1473 NOLU SK., 1477 NOLU SK., 1479 NOLU SK., BÜLBÜL SK., DARABA SK., DAYI, DAYI SK., DİLER SK., ER SK., GÜLSER SK., ITIR SK., KETEN SK., KONCA SK., ORTANCA SK., PAK, PAK SK., PİRİNÇ SK., ŞEBBOY SK., TEŞVİKİYE SK., UZAY SK., YEGENLER, YEĞENLER CD., YEĞENLER PARKI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 15 Mart Cumartesi 11:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, OZANLAR mahallelerinde 431 NOLU SK., 433 NOLU SK., 434 NOLU, 434 NOLU SK., 703 NOLU, 703 NOLU SK., AÇIK SK., ADIL, ADIL SK., ADİL SK., ALACA, ALACA SK., ARK SK., AYDIN, BİÇER SK., BRANDACI SK., BÜYÜKGAZİ SK., ÇAĞLA SK., ÇEREZ SK., DERIN, DERİN SK., DIBEKTAS CD., DIP, DIP SK., DİBEKTAŞ CD., DİP SK., FUNDA SK., GÜLCE SK., HOŞ SK., İLKER SK., KUYTU SK., KUZEY SK., MELAL SK., NİNE SK., PİLAVCI SK., SEHIT MUSTAFA ÖZEN SK., SIRIM, ŞEHİT MUSTAFA ÖZEN SK., ŞEHİT REMZİ ÖZÜPEK SK., ŞEHİT YÜZBŞ.YALÇIN AYDIN SK., ŞEREF SK., TABAK SK., ÜNAL OZAN, YAMAN SK., YAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 15 Mart Cumartesi 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde MEHMET AKİF ERSOY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 15 Mart Cumartesi 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ÇUBUKLU, HAMITABAT, HAMİTABAT, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KEMALPASA, KEMALPAŞA, KURUÇESME, KURUÇEŞME, RESADIYE, SELAHIYE, SELAHİYE, TEPECIK, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 1. CD., 18 Nisan cd, 2.GEÇİT SK., 21. SK., 2102., 2115., 2128., 2142. SK., 2212., 2215., 2227., 2228. SK., 2229. SK., 2401. SK., 2406., 2422. SK., 2431. SK., 302. SK., 304. SK., 305. SK., 306. SK., 307. SK., 317., 318. SK., 323. SK., 330. SK., 331. SK., 332 SK., 332., 338., 338. SK., 344., 346. SK., 348., 348. SK., 350., 353., 354., 357., 358., 358. SK., 365., 371. SK., 373. SK., 375 SK., 375., 376. SK., 379. SK., 381., 383. SK., 385. SK., 386. SK., 387. SK., 388., 389., 389. SK., 391. SK., 40., 45. SK., 4600. SK., 47. SK., 49. SK., 525. SK., 533., 533. SK., 537. SK., 539., 539. SK., 541. SK., 545. SK., 546 SK., 547., 550., 551., 554. SK., 555. SK., 558., 576., 578. SK., 580., 580. SK., 586. SK., 588. SK., 592. SK., 63., 63. SK., AKINCI, AKINCI SK., ALANDÜZÜ, ALANIÇI, ALANİÇİ SK., ALİ KOÇ SK., ALTINIŞIK KONUTLARI İÇİ YOLU, ASIK SK., AYDINLAR SİTESİ İÇİ YOLU, BAGLAR, BAĞLAR CD., BAL, BAŞ SK., BAŞLIK SK., BELEDİYE CD., BİRLEŞİK SK., BOR, BURCU SİTESİ İÇİ YOLU, CAMI SK., ÇIKMAZ SK., ÇINAR SK., DEMET, EFES, EFES SK., ENSAR, ESKI KAZIMPASA CD., ESKİ KAZIMPAŞA, EVREN, FERAH, FEVZI ÇAKMAK CD., FILIZ, GAZI YIGIT UÇAR, GÖZDE SK., GÜVEN SK., HANIMELİ SK., HAZAN, HICRET SK., ISTIKLAL, ISTIKLAL CD., IŞIK SK., İLKYUVA SİTESİ İÇİ YOLU, İNÖNÜ CD., KADI, KARAKOL, KARAKOL SK., KARANİ SK., KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KOTUK SK., KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU, KUTLU EVLER, MELTEM, NİSAN 17. SK., NURİ KESKİN SK., OGUZHAN, OKAN EVLER SİTESİ İÇİ YOLU, ORHANGAZI, ORHANGAZİ, ÖNDER, ÖZGÜR, SAFRANCIK SK., SAHIN, SALTIKOĞLU VİLLALARI İÇ YOLU, SANAYİİ CD., SARMAŞIK SK., SEHIT MEHMET KARABASOGLU, SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, SELÇUKLU SK., SERHAT, SİNAN SK., SULU SK., SUSAM SK., ŞEHİT KEMAL DURAK, TEPE SK., ULU SK., ULUDAG, ULUDAĞ SK., ÜVEZ SK., VİŞNE SK., YAMAÇ SK., YAREN SK., YASEMIN SK., YUNUS EMRE SK., ZAMBAK SK., ZARIF, ZARİF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 366., 366. SK., 368., 368. SK., 397., 397. SK., 399. SK., AHMET YESEVİ SK., BULUT, BULUT SK., FENER SK., KALENDER SK., MUHSİN YAZICIOĞLU BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 15 Mart Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER mahallelerinde 665., 665. SK., 718. SK., 720. SK., 727. SK., 728. SK., 729. SK., 801., AKIN, ARDIÇ SK., ATA SK., CEMRE SK., EYÜP SK., GÜRCAN, GÜRCAN SK., KAMELYA SK., KARTAL, KARTAL SK., KİRİŞHANE, LIMONLU, LİMONLU SK., SAKLI, SAKLI SK., ZAFER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, İSTİKLAL mahallelerinde 17. CD., 531., 531. SK., 537., 546., ALANIÇI SK., ÇARK CD., ESKİ DEPREM EVLERİ, MEHMET AKIF ERSOY CD., MERT SK., SEHIT B.SOYBILGIÇ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDÜZÜ, BESEVLER, BEŞEVLER, KIZILCIKLI, SÜLEYMANIYE mahallelerinde 2461., 2465. SK., ALANDÜZÜ SK., ÇİFTLİK SK., ESKI BESEVLER, GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU SK., IBRAHIM KAYA, İZMİT CD., KIZILCIKLI CD., SÜLEYMANIYE MERKEZ MEVKII, YENIKENT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDÜZÜ, BESEVLER, BEŞEVLER mahallelerinde 2461. SK., 2463. SK., 2464., 2466. SK., ALBENİ CD., DUTLUK, DUTLUK SK., IZMIT CD., İBRAHİM KAYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARALIK mahallelerinde FERIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGIDEREKÖY, ÇUBUKLU, ESENTEPE, HAMITABAT, HAMİTABAT, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KURUÇESME, KURUÇEŞME, RESADIYE, REŞADİYE, SELAHIYE, SELAHİYE, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 18 NISAN, 18 NİSAN CD., 2103., 2142., 2202., 2202. SK., 2213, 2316. SK., 2323. SK., 2401., 2403. SK., 2423. SK., 2424., 924., ALÇAK AÇMA, BOR SK., ÇEŞME, DIK, ESENYAKA SK., FİRUZE SK., GÜMÜS, HALDIZOGLU SK., HALDIZOĞLU SK., HASAN TAHSİN SK., IPEKYOLU, IPEKYOLU CD., İPEK YOLU CD., İsimsiz149, İSTİKLAL CD., KAZIMPASA CD., KURTULUS, SAFİR SK., STADYUM CD., ŞEHİT EREN BÜLBÜL, YASEMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 15 Mart Cumartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ASAGIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAĞYONCALI, HAMITABAT, HAMİTABAT, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KURUÇESME, KURUÇEŞME, RESADIYE, SELAHIYE, SELAHİYE, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 2131., 2134. SK., 2141., 2228., 2321. SK., 2322. SK., 2424. SK., ALÇAK AÇMA SK., ALEV SK., AŞIK SK., BAL SK., BOĞAZİÇİ CD., ÇAKAR SK., ÇAMYOLU, ÇAMYOLU CD., ÇAMYOLU SK., ÇUBUKLU CD., ÇUBUKLU KÖYÜ İÇ YOLU, DAĞYONCALI KÖYÜ İÇ YOLU, DEMET SK., DERE, DİK SK., DİLAN, DİLAN SK., EVREN SK., GÜMÜŞ SK., IBRAHIM ÖGRETMEN, İPEKYOLU CD., İsimsiz153, KURTULUS CD., KURTULUŞ CD., MEŞELİ SK., SEHIT EREN BÜLBÜL, ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., YASEMIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 310., 310. SK., 317. SK., 324. SK., 327., 327. SK., 335., 336., 336. SK., 339., 339. SK., 340 SK., 340., 340. SK., 342. SK., 343., 367. SK., 369., 385., 434., 548. SK., 550. SK., 556. SK., 559., 568. SK., 586., ADAPARK KONUT YAPI KOOPERATİFİ, DEFNE, DILBER, DORUK SK., DURU SİTESİ İÇİ YOLU, ENSAR SK., ESKİ KAZIMPAŞA CD., ISIK, MEHMET ALTINISIK, MEHMET ALTINIŞIK, MEHMET ALTINIŞIK CD., ORHANGAZİ SK., SEHIT MEHMET KARABASOGLU CD., SERHAT SK., SULTAN SARAYI, ŞAHİN SK., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU, YILDIRIM, YILDIRIM SK., ZARİF sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 15 Mart Cumartesi 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER mahallelerinde 382. SK., 701. SK., 702. SK., 704., 704. SK., 922, ANAFARTALAR, ANAFARTALAR CD., AYTAÇ SK., GEDİK SK., HAYAL, HAYAL SK., KADEM SK., KAHRAMAN SK., KANMAZ SK., KIRISHANE, KİRİŞHANE CD., KÖPRÜLÜ SK., SEZER SK., SINAN, SOKULLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 15 Mart Cumartesi 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYKÖY mahallelerinde ÇAY-, ÇAYKÖY İÇ YOLU, İsimsiz77, KURTLAR, KURTLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLDIBI, GÜLDİBİ, HACIMBEY, MURADIYE mahallelerinde 721 SK., GÜLDIBI, GÜLDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, GÜLDİBİ MERKEZ, MEMISOGLU, MERKEZ_10, MERKEZ_13, MERKEZ_190, MERKEZ_254, MERKEZ_296, MERKEZ_311, MURADİYE MERKEZ, SEVKETIYE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ mahallelerinde 7151, 7155 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAZARKÖY, YENI, YENİ mahallelerinde 5008 SK., 5009 SK., 5010 SK., 5014 SK., 5020 SK., 5021 SK., 5022, 5023 SK., 5027, 5029 SK., 5035 SK., 5043, 5045, 5045 SK., 5047, 5050, 5051, 5051 SK., 5053, 5053 SK., 5054, 5055, 5056, 5056 SK., 5057, 5058, 5059, 5064, 5066, 5068, 5070, 5070 SK., 5072, 5074, 5076, 5076 SK., 5078 SK., 5080, 5080 SK., ALAY CD., PAZARKÖY, SEHIT AHMET TARIM, ŞEHİT AHMET TARIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KONURALP mahallelerinde 2001, 2009 SK., 2032 SK., 2033 SK., 2034 SK., 2035 SK., 2037 SK., 2038 SK., 2042, 2042 SK., 2044, 2044 SK., 2047 SK., 2049, 2049 SK., 2050 SK., 2052 SK., 2056, 2056 SK., 2057 SK., 2059, 2060, 2063 SK., 2065 SK., 2069 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BATAKKÖY, INÖNÜ, İNÖNÜ, ÖMERCIKLER, ÖMERCİKLER, YAZILIGÜRGEN mahallelerinde 10001 SK., 10002, 10002 SK., 10003 SK., 10005 SK., 10008, 10008 SK., 10009 SK., 10012, 10012 SK., 10013 SK., 10014, 10014 SK., 10021, 11003. SK., 6028 SK., 7101 SK., 7109 SK., 7116 SK., 7118, 7120 SK., 7122, 7122 SK., 7128 SK., 8074, 8080. SK., 8084, 8086 SK., 8088, 8088. SK., 8089. SK., 8096, 8096 SK., 8097, 8098, 8115, 8115 SK., 8119 SK., 8123 SK., ADAPAZARI AKYAZI YOLU, ADAPAZARI MUDURNU YOLU, BATAKKÖY, BATAKKÖY CD., ÇEŞMELER SK., HASAN ÇAVUS, SEHIT FURKAN ÇELIK, ŞEHİT M.ÇELİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNKUM mahallelerinde ESKI ADAPAZARI YOLU, GAZI, İL ORMAN MESİRE YERİ, KÖYDISI/1, KÖYIÇI 1, KÖYIÇI 1/3, KÖYİÇİ, KÖYİÇİ SK., SAKARYA CD., SAKARYA/1, SAKARYA/2, SAKARYA/4, SAKARYA/7, SAKARYA/9, SAKARYACD.SI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKPINAR SOGUKSU, KIRKPINAR SOĞUKSU, KIRKPINAR TEPEBASI, KIRKPINAR TEPEBAŞI, KURTKÖY DIBEKTAS, KURTKÖY DİBEKTAŞ, KURTKÖY FATIH, KURTKÖY FATİH, KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM, TEPEBAŞI, YANIK mahallelerinde 2. ÇİFTDEĞİRMEN SK., AL - NOUR VİLLALARI İÇİ YOLU, ANIL SK., ARICI SK., ARIDERE, ARIDERE CD., BAG 2, BAG 2 SK., BAGDAT, BAĞ SK., BAL 1, BARBAROS CD., BARIS 2, BASAK 1, BAYRAK 1, BUKET, BÜYÜK ÇINAR EVLERİ İÇİ YOLU, BÜYÜK DERE CD., BÜYÜKDERE, BÜYÜKDERE CD., BÜYÜKDERE/2, CAN LALEZAR KONUTLARI İÇİ YOLU, CANDAŞ SK., ÇAĞDAŞ CD., ÇALI 1-, ÇALI SK., ÇALIKUSU, ÇALIKUŞU SK., ÇAMLIDERE EVLERİ İÇİ YOLU, ÇETINLER, ÇETİN (İZMİT) SK., ÇIFTEDEGIRMEN 1, ÇILEK 2, ÇINAR KENT SİTESİ İÇİ YOLU, ÇINARDERE EVLERİ İÇİ YOLU, ÇİFTDEĞİRMEN 1, DAĞ EVLERİ İÇİ YOLU, DED SİTESİ İÇİ YOLU, DEFNE KONAKLARI İÇİ YOLU, DEGIRMEN 2, DEĞİRMEN SK., DEREIÇI, DEREİÇİ CD., DOĞA EVLERİ İÇİ YOLU, DOĞANKAYA EVLERİ İÇİ YOLU, DOKUZ EVLER İÇİ YOLU, DUYGU SİTESİ İÇİ YOLU, EFE VİLLALARI İÇİ YOLU, ERSİN CD., ESKI BAGDAT, ESKI BAGDAT/1, ESKİ YOL (Y.SELİM) SK., FATIH 1, FATİH 1 CD., FEVZI ÇAKMAK 2, FEVZI ÇAKMAK 2/1, FEVZİ ÇAKMAK CD., FIRIN SK., GAZI 1, GAZİ, GEDIKOGLU, GEDİKOĞLU SK., GENÇAGA 1, GENÇAGA 1/1, GENÇAĞA CD., GEZERSU 2 VİLLALARI İÇİ YOLU, GONCAGÜL, GÖE BAKAN EVLERİ İÇİ YOLU, GÖKDEMIR, GÖL 2, GÖL 2 CD., GÖL CD., GÖRKEM, GÜLİSTAN SK., HAFIZ MUSTAFA (Y.SELİM) SK., HAFIZ YAKUP SK., HAYTALAR SK., HOCA EFENDI, HOCA EFENDİ CD., HÜRRIYET, IHLAMUR EVLERİ İÇİ YOLU, IHLAMUR KONAKLARI İÇİ YOLU, IHLAMUR KONAKLARI SİTESİ İÇİ Y, IHLAMUR VADİSİ EVLERİ İÇİ YOLU, IZMIT 1, İKİZ EVLER SİTESİ İÇİ YOLU, KADIFE, KALE SK., KANARYA 2, KANARYA SK., KARADENIZ, KARADENİZ CD., KAROBA SİTESİ İÇİ YOLU, KAVLANLIK, KAVLANLIK/1, KAYMAK SK., KELEBEK SK., KESKINLER, KESKİNLER SK., KIRKINCI PINAR SELALE, KIRKINCI PINAR ŞELALE CD., KIRKINCIPINAR ŞELALE CD., KIRKPINAR KORU EVLERİ İÇİ YOLU, KIRLANGIÇ SK., KIZILTEPE, KIZILTEPE SK., KOÇLAR ÇK. SK., KORELİ SK., KORU SİTESİ İÇİ YOLU, KOZA SİTESİ İÇİ YOLU, KÖKLÜYOL, KÖKLÜYOL EVLERİ İÇİ YOLU, KÖKLÜYOL SK., KÖSELER, KÖSELER SK., KURTKÖY EVLERİ SİTESİ İÇİ YOLU, LEKOSA, LEKOSA/1, LEKOSA/2, LEKOSA/3, LEKOŞA, LILYUM, LİLYUM SK., LOJMAN, LOJMAN SK., LOJMAN (İZMİT) SK., LOJMAN SK., MALA EVLERİ İÇİ YOLU, MALA SK., MENA TÜRK SİTESİ İÇİ YOLU, MENEKSE 1, MENEKŞE, MENEKŞE 1, MESELIK 1, MESELIK 1/3, MEŞELİK, MEŞELİK SK., MEŞELİK1, MOLLA SK., MUHİTTİN ÇK. SK., MUSALAR SK., NATO YOLU, NUR 1, OCAKCI SK., ORAL, ORMAN YOLU, OSMANLI KONAKLARI İÇİ YOLU, ÖNDERLER SİTESİ İÇİ YOLU, ÖZEL SAPANCA KALE KOLEJİ İÇİ Y, PAŞA VİLLALARI İÇİ YOLU, PEHLİVAN, PINAR 2, PINAR SK., PORTAKAL ÇIÇEGI, ROYAL SİTESİ İÇİ YOLU, SAHRA SK., SAPANCA YOLU CD., SARICAK SK., SEHIT MUSTAFA UZUN, SMS VİLLALARI İÇİ YOLU, SÜMBÜL 1, ŞEHİT CEVDET KOÇ CD., ŞEHİT İRFAN YALNIZOĞLU SK., ŞEHİT MUSTAFA UZUN SK., TAŞKIN SK., TEPEBAŞI VİLLALARI 1 İÇİ YOLU, TULİP EVLERİ İÇİ YOLU, VILLA 1, YANIK ORTA, YANIK ORTA SK., YANIK ORTA/1, YANIK ORTA/13, YANIK ORTA/15, YANIK ORTA/2, YANIK ORTA/4, YANIK ORTA/6, YANIK ORTA/7, YANIK ORTA/8, YAPICI, YASAR, YASEMEN SK., YAŞAR SK., YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM CD., YAYLA CD., YENİYOL SK., YESIL 1, YEŞİL SK., YEŞİLVADİ SİTESİ İÇİ YOLU, YILDIZ 1, YILDIZ CD., YÜZÜCÜLER, YÜZÜCÜLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖL mahallelerinde 1501, 1503, DR. AKÇAKIL SK., KAZIM KARABEKIR CD., KOSUYOLU, KOŞUYOLU CD., SORGUN, SOYA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENICE, YENİCE mahallelerinde AYDINLIK, BUHARA, CAMİİ ARASI SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, ERGENEKON, ERGENEKON CD., ETİ SK., FATMA HANIM SK., FATMACIK SK., HÜRRIYET SK., ISTASYON CD., İSTASYON CD., KANTAR SK., MERIÇ, MERİÇ SK., MURADİYE CAMİ, ORHUN SK., SELANIK, SELANİK SK., YESIL, YESIL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENICE, YENİCE mahallelerinde BAYIR, FATIH CD., FATMA HANIM, KOSOVA, KOSOVA SK., MOTEL SK., NIGBOLU SK., NİĞBOLU SK., SANTRAL SK., VARNA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 15 Mart Cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİCE mahallelerinde BURHAN SALİH SİTESİ İÇİ YOLU, VAKIF SK., ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENICE, YENİCE mahallelerinde 14. SK., CIHADIYE- SK., CIHADIYE/100, CİHADİYE SK., ESTERGON SK., GÖREDENLER, GÖREDENLER KÜME EVLER, GÖREDENLER SK., GÖREDENLER/1, GÖREDENLER/2, SELÇUK, SELÇUK SK., TURGUTLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MANAVPINARI mahallelerinde KISLA, MERKEZ/10, YEŞİLTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İHSANİYE mahallelerinde İHSANİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MAÇKALILAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MANAVPINARI mahallelerinde MERKEZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAMLIK, DEGIRMENCIK, DEĞİRMENCİK mahallelerinde 1, 303, 303 SK., 305 SK., 306 SK., 309 SK., 313 SK., 314, 315, 316 SK., 317 SK., 318 SK., 319 SK., 320, 322, 322 SK., 322. SK., DEGIRMENCIK/11, YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

FERİZLİ ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAMLIK mahallelerinde 351 SK., 351. SK., 352, 352 SK., 353 SK., 354 SK., 355 SK., 356 SK., 357, 357 SK., 358 SK., 359 SK., 360 SK., 361, 361 SK., 362 SK., 363, 363 SK., 364, 364 SK., 365, 365 SK., 366 SK., 367, 367 SK., 368 SK., 369 SK., ALPARSLAN, ALPARSLAN CD., DAMLIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

FERİZLİ ilçesinde 15 Mart Cumartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇUKUR, DAMLIK, DEGIRMENCIK, DEĞİRMENCİK mahallelerinde 1403, 302 SK., 304, 307 SK., 308 SK., 309, 310 SK., 313, 320 SK., AKÇUKUR, AKÇUKUR SK., AKÇUKUR/5, ARA, ERTUGRUL GAZI, FATIH SULTAN MEHMET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYKIŞLA mahallelerinde 17 NOLU CD., 21 NOLU, 21 NOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 15 Mart Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 2004 SK., 2006 SK., 2007 SK., 2008 SK., 2013, 2013 SK., 2016, 2016 SK., 2017 SK., 2023 SK., 2025 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 15 Mart Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKARCA, KÜÇÜK SÖGÜTLÜ, KÜÇÜK SÖĞÜTLÜ mahallelerinde ACILIK, ACILIK CD., CESUR, KÜÇÜKSÖGÜTLÜ/3, LALE, RASIT GÖNÜL, RASIT GÖNÜL/2, RAŞİT GÖNÜL SK., YAHYA GÖNÜL, YAHYA GÖNÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.