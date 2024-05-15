15 Mayıs SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.05.2024 - 09:05

Güncelleme: 15.05.2024 - 09:05

SAKARYA ilinde 15 Mayıs Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜRPINAR mahallelerinde DOKUZOLUK, DOKUZOLUK SK., GIRGIRLAR SK., KABAKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLIKÖY mahallelerinde ÇİLEK SK., FUNDA, FUNDA CD., HANLI MEZARLIĞI İÇİ YOLU, HILAL, HİLAL SK., KİRAZ, KONUK SK., SANAYİ CD., SEDAT, ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILTEPE, YEŞİLTEPE mahallelerinde 8056 SK., 8060, 8062 SK., 8064 SK., 8071, 8071 SK., 8073, 8073 SK., 8077 SK., 8081, RABİA PARKI İÇİ YOLU, ULUYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, KARAPINAR mahallelerinde 1, ADALI SK., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, FATIH CD., FATİH CD., KIREMITLIK, MUHARREM ÇOGAL/1, SANAYİ SİTESİ İÇ YOLU, VATAN, VATAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde AÇELYA SK., ALP, ALP SK., ANKARA, ANKARA CD., ATA SK., AY, AY SK., AYDIN SK., CUMHURİYET BULVAR, ÇAGLAYAN, ÇAVUŞALİ SK., EBRU SK., ENDER SK., FATIH, GELİNCİK SK., GÜRBÜZ SK., HANIMELİ SK., HÜSEYIN TÜRKER, HÜSEYIN TÜRKER SK., HÜSEYİN TÜRKER SK., KARACAOĞLAN CD., KONAK CAD.2.GEÇİT CD., KORTEPE, KORTEPE CD., MERT SK., MESALE, MEŞALE SK., NAMIK KEMAL CD., NECATIBEY, NECATİBEY SK., PARK SK., SAFAK, SAFAK SK., SANAYİİ SK., SİMGE SK., ŞAFAK SK., ŞEHİT MUSTAFA ÇALIK CD., TALATPASA CD., TALATPAŞA CD., UYGAR SK., YILDIZ SK., ZİYA PAŞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKKUM, MANAVPINARI mahallelerinde ABANOZ, ABANOZ SK., AKKUM KÖYÜ İÇ YOLU, KISLA, KIŞLA SK., MERKEZ/10, SISMAN, ŞİŞMAN SK., YESILTEPE, YEŞİLTEPE SK., YUKARI 10 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 16:30-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, KARANLIKDERE, KIZILCAALİ, KIZILCIK, KURUDERE, KUZULUK, SERBETPINAR, ŞERBETPINAR, YENIDOGAN, YESILKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde 1001, 1003 SK., 1022, 1023, 1024, 1024 KÜME EVLER, 1025, 1026, 1026 KÜME EVLER, 1027, 1027 KÜME EVLER, 16, ADNAN MENDERES CD., AHMETLER, BATI KARADENİZ CD., BAYIR SK., BAYRAK SK., BIÇKIDERE, BIÇKIDERE KÜME EVLER, COSKUN, COŞKUN SK., CUMHURIYET1, CUMHURİYET CD., ÇAGLAR, ÇAĞLAR SK., ÇIRALI, ÇIRALI/4, DEMIR, DEMİR SK., EFLATUN SK., ERIKLIK, ERİKLİ SK., ESEN, ESKI ADAPAZARI, ESKİ ADAPAZARI CD., FATIH-, FATİH SK., GAZİ SK., GONCA, GÜL, GÜL SK., GÜNES, GÜNES (KIRAN), GÜNEŞ (KIRAN) SK., HARMAN, HUZUR-, HUZUR SK., ISTIKLAL-, ISTIKLAL (ORTA), KANSU, KARANFİL SK., KARANLIKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, KARANLIKDERE MERKEZ SK., KARASU, KARASU (KIRAN), KARASU (KIRAN) CD., KARASU (ORTA), KARASU (ORTA) CD., KARASU CD., KEMENÇE, KESTANEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, KIZILCIK, KIZILCIK CD., KIZILCIK KÖYÜ İÇ YOLU, KURUDERE, KURUDERE CD., LALE SK., MADEN, MADEN SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF SK., MENEKŞE SK., MERKEZ SK., MERKEZ/15, MERKEZ/16, MERKEZ/8, MERKEZ/8 SK., NAMAZGAH, NAMAZGAH CD., ORTA, ORTA SK., ORTA_23, ÖZGÜR, PINAR, SANCAK, SOGUKSU, SOĞUKSU, SOĞUKSU CD., STAD, STAD_2, TASLIK, TEPE, TEPE SK., TEPEBAŞI, YENI_10, YENİ, YENİ SK., Yeşilköy, YEŞİLKÖY İÇ YOLU, YUKARI, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDÜZÜ, ARABACIALANI, ASAGIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAGYONCALI, DAĞYONCALI, ESENTEPE, HAMITABAT, HAMİTABAT, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KURUÇESME, KURUÇEŞME, MESELI, RESADIYE, REŞADİYE, SELAHIYE, SELAHİYE, UZUNKÖY, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 1., 1. CD., 18 NISAN, 18 NISAN CD., 18 Nisan cd, 18 NİSAN CD., 2102., 2102. SK., 2103., 2109., 2128., 2134., 2141., 2141. SK., 2142., 2142. SK., 2202., 2202. SK., 2204. SK., 2222., 2227. SK., 2228., 2228. SK., 2229. SK., 2305., 2306., 2307., 2314., 2316. SK., 2321. SK., 2322. SK., 2323. SK., 2401., 2401. SK., 2402. SK., 2403. SK., 2405., 2405. SK., 2406., 2421. SK., 2422., 2422. SK., 2423., 2423. SK., 2424., 2424. SK., 2431., 2431. SK., 4026 SK., 525. SK., 541. SK., 546 SK., 547., 547. SK., 549., 549. SK., 550. SK., 551. SK., 553., 553. SK., 555. SK., 557., 557. SK., 558., 560., 561., 562., 562. SK., 566., 566. SK., 570., 572. SK., 576., 576. SK., 578., 578. SK., 580. SK., 582. SK., 586. SK., 588. SK., 590. SK., 592. SK., 598. SK., 600. SK., 602. SK., 604., 615. SK., 924., ADAPAZARI, AKASYA EVLERİ İÇİ YOLU, AKKENT VİLALARI İÇ YOLU, ALANDÜZÜ, ALANDÜZÜ CD., ALANIÇI, ALANİÇİ SK., ALÇAK AÇMA, ALÇAK AÇMA SK., ALEV SK., ASIK SK., AŞIK SK., ATLAS, BAL, BAL SK., BOGAZIÇI, BOR, BOR SK., CAMİİ SK., ÇAKAR SK., ÇAMYOLU, ÇAMYOLU CD., ÇAMYOLU SK., ÇELEBİ VİLLALARI İÇİ YOLU, ÇEŞME, ÇINAR SİTESİ İÇİ YOLU, ÇUBUKLU CD., ÇUBUKLU KÖYÜ İÇ YOLU, DAĞYONCALI KÖYÜ İÇ YOLU, DEMET, DERE, DIK, DİK, DİK SK., DİLAN, DİLAN SK., DURU SİTESİ İÇİ YOLU, EKOLOJİ LABORATUARI, EMİRGAN EVLERİ İÇİ YOLU, ESEN SK., ESENYAKA SK., ESKI BESEVLER, ESKI KAZIMPASA CD., EVREN SK., FIRUZE, FİRUZE SK., GAZI YIGIT UÇAR, GAZİ YİĞİT UÇAR, GÜMÜS, GÜMÜŞ SK., GÜVEN SK., HALDIZOĞLU SK., HANIMELI, HANIMELI SK., IBRAHIM ÖGRETMEN, IPEKYOLU, IPEKYOLU CD., ISLER SK., ISTIKLAL, ISTIKLAL CD., İNKO PARK VİLLALLARI İÇİ YOLU, İPEK YOLU CD., İPEKYOLU CD., İsimsiz149, İsimsiz153, İSTİKLAL CD., İŞLER SK., KARAKOL, KARAKOL SK., KAZIM PAŞA CD., KAZIMPASA CD., KAZIMPAŞA, KAZIMPAŞA CD., KEMER SK., KONAK, KONAK SK., KURTULUS, KURTULUS CD., KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU, MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKIF ERSOY CD., MESELI, MEŞELİ SK., NEŞE SK., NİSAN 17. SK., NURİ KESKİN SK., ORHANGAZI, ORHANGAZİ, ORHANGAZİ SK., ÖZER SK., P.T.T., P.T.T. SK., SAFIR, SAFİR SK., SANAYİİ CD., SEHIT EREN BÜLBÜL, SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, SELÇUKLU, SELÇUKLU SK., SERHAT SK., STADYUM, STADYUM CD., SUSAM SK., SÜZER, SÜZER SK., ŞEHİT EREN BÜLBÜL, ŞEHZADE EVLERİ 3. ETAP İÇİ YOL, TEZKENT SİTESİ İÇİ YOLU, TÜRBE DERESİ, TÜRBE SK., ULUDAG, UZEL SK., YASEMIN, YASEMIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPASA mahallelerinde 301. SK., 302. SK., 303. SK., 304. SK., 306. SK., 308. SK., 324. SK., 331. SK., 332 SK., 332., 332. SK., 344. SK., 346. SK., 349., 349. SK., 353., 423 SK., 423., 423. SK., 427. SK., 531. SK., 533., 533. SK., 535., 537. SK., 539. SK., 546., 548., 548. SK., 63., ALTINKENT VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCI SK., AYDIN VİLLALARI İÇİ YOLU, CEYLAN, CEYLAN SK., DİLBER SK., ENSAR, ENSAR SK., ENVER TOÇOĞLU CD., IŞIK SK., KEKLİK SK., KUMRU, KUMRU SK., MEHMET AKİF ERSOY CD., MESUT, MESUT SK., PARK İÇİ YOLU, SEÇER SK., SEHIT MEHMET KARABASOGLU, SÜMBÜL SK., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., ZARİF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 307. SK., 310. SK., 312. SK., 314. SK., 317., 543. SK., 545. SK., 556. SK., 564. SK., 568. SK., ALKAN TRİO İÇİ YOLU, DEFNE EVLERİ İÇİ YOLU, ESKI KAZIMPASA, ESKİ KAZIMPAŞA CD., KAYA SK., SULTAN SARAYI, ŞEHİT KEMAL DURAK SK., ŞÜKÜR KONAKLARI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 318. SK., 321. SK., 322. SK., 323. SK., 326. SK., 327. SK., 329. SK., 330. SK., 335., 335. SK., 336., 336. SK., 338., 338. SK., 339., 339. SK., 340 SK., 340. SK., 342. SK., 347., 347. SK., 357. SK., 365. SK., 367. SK., 369. SK., 391. SK., 63. SK., ADAPARK KONUT YAPI KOOPERATİFİ, ÇINAR SK., DEFNE SK., DORUK SK., FERAH SK., HAKKIBEY KONAKLARI İÇİ YOLU, KAZIMPASA, KUTLU EVLER, MEHMET ALTINISIK, MEHMET ALTINIŞIK CD., SALTIKOĞLU VİLLALARI İÇ YOLU, SARMAŞIK SK., SELAM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTİKLAL mahallelerinde 305. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 829., 835. SK., 837. SK., 841. SK., 848., 850. SK., 866. SK., 868. SK., BAYSAL SK., BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ CD., CİHANGİR SK., ÇİMEN SK., DOST SK., DURU SK., EREN SK., FIDAN, GÜNDÜZ, KEREM SK., KILIÇ SK., KISMET SK., ORBAY SK., SEHIT REGAIP SAHIN, SÜKRAN, ŞÜKRAN SK., ÜLKÜ SK., VOLKAN SK., YAPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOZTEPE, HANYATAK, TASYATAK, TAŞYATAK mahallelerinde ACELLE YAYLASI, BOZTEPE, BOZTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, BOZTEPE SK., ÇATALKAYA, GÜZLEK SK., HANYATAK, HANYATAK KÖYÜ İÇ YOLU, HANYATAK SK., TASYATAK, TAŞYATAK KÖYÜ YOLU, TAŞYATAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZAR, KARSI, KARŞI, KOGUTPELIT, KOĞUTPELİT, YENI, YENİ mahallelerinde BEKTAŞI SK., ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/6, ÇAKALDAGI-, ÇAKALDAGI/1, ÇAKALDAGI/3, ÇAKALDAĞI, ÇAKALDAĞI SK., FINDIKLIK EVLERI(5), FINDIKLIK EVLERİ(3), FINDIKLIK EVLERİ(5), GÖKÇE HATUN/2, GÖKÇEKIZ SK., GÜMÜŞOLUK KOCAALİ CAD., GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU SK., GÜNDOĞDULAR CD., HENDEK KOCAALI YOLU, HENDEK KOCAALI YOLU/3, HENDEK KOCAALI YOLU/5, HENDEK KOCAALİ YOLU, HIZIR REİS, KIR SK., KOĞUKPELİT KÖYÜ İÇ YOLU, MEHMET AKIF ERSOY, MERKEZ(KOĞUKPELİT), MİTHAT PAŞA SK., SAHIN, SHT.NURI TAN/3, ŞAHİN, ŞHT.NURİ TAN CD., TÜZEL, UFUK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER MERKEZ, GÜNEŞLER MERKEZ mahallelerinde 5034 NOLU SK., 5036 NOLU, 5038 NOLU, 5038 NOLU SK., 5039 NOLU, 5040 NOLU SK., 5042 NOLU SK., 5043 NOLU SK., 5044 NOLU, 5044 NOLU SK., 5048 NOLU SK., 5073 NOLU, 5073 NOLU SK., 5077 NOLU, 5077 NOLU SK., İsimsiz141 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAMAN mahallelerinde 1407 KÜME EVLER, 1408 KÜME EVLER, 1416 KÜME EVLER, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, KAHRAMAN CD., SAHRA CD., ŞEHİT SAFFET OKUMUŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKUM, YAGCILAR, YENİGÜN mahallelerinde 1149 NOLU, 1149 NOLU SK., 1166 NOLU, 1166 NOLU SK., 1168 NOLU SK., 1169 NOLU SK., ADAPINAR SK., AKARSU SK., BAŞAK SK., GEMİ SK., HÜRREM SK., KUMKÖY, KUMKÖY SK., OKAN SK., ŞEHİT YAKUP TÖRÜN SK., TURAN, TURAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MITHATPASA, MİTHATPAŞA mahallelerinde 633 NOLU SK., 634 NOLU SK., 660 NOLU SK., 661 NOLU SK., 665 NOLU, 665 NOLU SK., AKASYA SK., AKIN SK., ALTINOVA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMICEDIT, CAMİCEDİT, ÇAYIÇI, ÇAYİÇİ, GAZIPASA, GAZİPAŞA, GÖL, HACIMERCAN, İLMİYE, KURUÇESME, KURUÇEŞME, NAILIYE, NAİLİYE, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE, ÜNLÜCE, YENI, YENİ mahallelerinde 3301, 3302 SOK., 3306, 3309, 4001, 4003, 4005, 4006, 4008, 4009, ADA SK., AFAL SK., AHMET YESEVİ CD., AKÇAY VİLLALARI İÇİ YOLU, ALAGÖZ, ARMUTLU, ARMUTLU SK., ATA EVLER İÇİ YOLU, AVCILAR SK., BADIR SK., BAKIRLAR SİTESİ İÇİ YOLU, BAŞAR SK., BILAL, BİLAL, BİLAL SK., BOĞAZİÇİ CD., BOZA SK., CAMICEDIT, CAMİCEDİT CD., CEM SK., ÇİÇEKÇİLER CD., ÇİĞDEM KONAKLARI İÇİ YOLU, ÇİĞDEM SK., DAMAT SK., DOGAN, DOĞAN SK., ERENLER CD., FERHAT SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., FIDAN CD., FİDAN CD., GONCABAHÇE, GONCABAHÇE SK., GÜLLÜ BAHÇE, GÜLLÜ BAHÇE SK., GÜNEŞ SK., GÜR SK., GÜZEL SK., HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, ILMIYE, ISIKLAR, IŞIKLAR CD., IZCI, İLMİYE CD., KADI, KADI CD., KAHRAMAN 1, KARADUT SK., KAYADİBİ CD., KAYNARCA, KAYNARCA CD., KEMALETTIN SAMI PASA CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KEMALETTİNSAMİ PAŞA CD., KEMER CD., KEMER MEZARLIĞI İÇİ YOLU, KÖKNAR CD., KÖSEOĞLU SK., KURTULUŞ CD., MEDRESE SK., MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEZARLIK İÇİ YOLU, MOLLA GÜRANI, MOLLA GÜRANİ SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., NEVZAT, OKUL, OKUL 1, OKUL CD., ÖZDEMİR SK., ÖZKÖSEMEN SK., PASA, POLAT, POLAT 1, POLAT CD., POLEN CD., PUSULA, PUSULA SK., ROZET SK., RÜSTEMPAŞA CD., SABRİ BOSTANCI SK., SAFRAN, SAİTAĞA CD., SAKARYA CD., SEYFI POLAT, SEYFİ POLAT CD., SEYIDOGLU, SEYİDOĞLU SK., SOFHAN EVLERİ İÇİ YOLU, SULTAN SK., ŞEHİT ALBAY GÜNER EKİCİ CD., ŞEHİT ALBAY GÜNER EKİCİ, ŞEHİT ALBAY GÜNER EKİCİ CD., ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, TAN SK., TANTA, TANTA SK., TANTAN, TEMREN, TEMREN CD., ULAŞTIRMA SK., USLU SK., ÜNLÜCE, ÜNLÜCE CD., ÜNLÜCE SK., ÜNLÜCE YOLU CD., YENİ EVLER SİTESİ İÇİ YOLU, YIGIT, YİĞİT SK., ZAMBAK 1, ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde 802. SK., G.HAYDAR DOĞAN SK., GAZI HÜSAMETTIN AYBAS, GAZİ HÜSAMETTİN AYBAŞ SK., HACI BAYRAM VELİ SK., KARDELEN SK., KONYALI ALIBEY, KONYALI ALIBEY CD., KONYALI ALİBEY CD., KONYALI ALİBEY ÇIKMAZI SK., MESCİDİ AKSA SK., MESCİD-İ AKSA SK., RAUF DENKTAS, RAUF DENKTAŞ CD., ŞHT.ATANUR BULUT SK., TEPECİK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.