15 Nisan İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.04.2025 - 10:05

Güncelleme: 15.04.2025 - 10:05

İZMİR ilinde 15 Nisan Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-15 2025-04-15 09:00:00.188-2025-04-15 17:00:00.501 saatleri arasında Kısık; 7706, 7715, 7712, 7714 SOK, SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI, Kısık Köyü, Kısık Koy, 7709/12, Adnan Menderes Havaalanı, 7715. Sk., 7710. Sk., 7708. Sk., 7707. Sk., 7706. Sk., 7705. Sk., 7704. Sk., 7703. Sk., 7702. Sk., 7701. Sk., 7700. Sk., 7708 sokak, 7709 SOKAK, 7709 sokak, 7709/13, 7709/10, 7709/11, 7709/5, 7709/8, 7709/3, 7709/7, 7709/1 sokak, 7709/9 sokak, 7709/6 sokak, 7709/2, 7709/4 sokak, İsimsiz87, 7710/1, İsimsiz80, İsimsiz79, 7711 sokak, 7707 SOKAK, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-15 2025-04-15 09:00:00.188-2025-04-15 17:00:00.501 saatleri arasında Oğlananası Atatürk; İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz61, MEHMET AKİF CD., Anafartalar Cd., Barbaros Cd., Mehmet Akif Cd., Mimar Sinan Cd., Namık Kemal Cd., Tercan Cd., Turgut Reis Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-15 2025-04-15 09:00:00.188-2025-04-15 17:00:00.501 saatleri arasında Gölcükler; 7709 sokak, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-15 2025-04-15 09:00:00.188-2025-04-15 17:00:00.501 saatleri arasında Dokuz Eylül; , İsimsiz127 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-15 2025-04-15 09:00:00.242-2025-04-15 12:00:00.086 saatleri arasında Vişneli; 4010. Sk., Vişneli Köyü İç Yolu, , 4010, 4001, 4002. Sk., 4003. Sk., 4005. Sk., Aşağı Vişneli Yolu, Aşağı Vişneli Yolu Kümeevler Sk., İsimsiz2, İsimsiz7, 4011, İsimsiz103, İsimsiz15, İsimsiz8, 4001. Sk., 4004. Sk., 4006. Sk., 4007. Sk., 4008. Sk., 4008/1. Sk., 4009. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-15 2025-04-15 09:00:17.066-2025-04-15 17:00:22.797 saatleri arasında İnkılap; 527. Sk., 514. Sk., 516. Sk., 518. Sk., 524. Sk., 525. Sk., 529. Sk., 531. Sk., 512. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-15 2025-04-15 09:00:19.182-2025-04-15 15:00:27.902 saatleri arasında Mansuroğlu; İsimsiz30, 265/1. Sk., Dumlupınar Cd., 265. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-15 2025-04-15 09:00:41.44-2025-04-15 13:00:52.503 saatleri arasında Tuna; Metin Altıok Sk., Mehmet İhsan Zeyrek, Dr. Tibet Kızılcan Sk., 1685. Sk., 1684. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-15 2025-04-15 09:00:41.44-2025-04-15 13:00:52.503 saatleri arasında Alaybey; 1684. Sk., 1683. Sk., 1682. Sk., 1680. Sk., 1675, 1673. Sk., , 1685. Sk., Mehmet İhsan Zeyrek, Mehmet İhsan Zeyrek Sk., 1687. Sk., Metin Altıok Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-15 2025-04-15 10:00:00.334-2025-04-15 16:00:00.392 saatleri arasında İnönü; 161/1. Sk., , 183/2, 144 Sk., İsimsiz9, İsimsiz14, İZMİR AYDIN, 142/1, 181 Sk., 100/1 Sk., 100/2. Sk., 100/3 Sk., 100/4. Sk., 102/2. Sk., 132/1 Sk., 132/2 Sk., 132/3 Sk., 138/1. Sk., 142/2 Sk., 144. Sk., 155/1 Sk., 157 Sk., 157/1 Sk., 159. Sk., 161 Sk., 161. Sk., 175/1. Sk., 185. Sk., 185/1 Sk., 185/1. Sk., 185/2. Sk., 185/3. Sk., 187. Sk., 187/1. Sk., 187/2. Sk., 187/3. Sk., 187/4. Sk., 187/5. Sk., 187/7 Sk., 187/a. Sk., 189/1, Ahmet Adaman Cd., Ahmet Özkan Blv., 150/2, 144/6, 144/3, 144/4, 144/7, 144/11, 189/2, 189, 183/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-15 2025-04-15 10:00:00.334-2025-04-15 16:00:00.392 saatleri arasında Demirci; , İsimsiz109, İsimsiz128, İZMİR AYDIN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-15 2025-04-15 10:00:00.334-2025-04-15 16:00:00.392 saatleri arasında Fevzi Çakmak; , 10/3, 10/2, 8104/3. Sk., BARIŞ MANÇO elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-15 2025-04-15 10:00:00.334-2025-04-15 16:00:00.392 saatleri arasında Ayrancılar; , İsimsiz10, 93/2 Sk., İsimsiz19, İZMİR AYDIN, 67/1 Sk., 105 Sk., 93/6 Sk., 93/5 Sk., 93/4 Sk., 93/3 Sk., 93/5 Sk., 101, 105, 105/1. Sk., 105/2. Sk., 55. Sk., 56/1. Sk., 58/1. Sk., 58/2. Sk., 60. Sk., 62 Sk., 62/1 Sk., 64/1. Sk., 64/2. Sk., 67, 69. Sk., 70 Sk., 70. Sk., 71. Sk., 73. Sk., 73/1. Sk., 75. Sk., 75/1 Sk., 75/1. Sk., 77 Sk., 77. Sk., 79/1 Sk., 80/2. Sk., 80/3 Sk., 82/2. Sk., 83. Sk., 85. Sk., 86/1. Sk., 88. Sk., 90/1. Sk., 90/2. Sk., 90/3. Sk., 91. Sk., 91/1, 91/1. Sk., 93. Sk., 93/1 Sk., 95. Sk., 97. Sk., 99. Sk., 99/1 Sk., 99/1. Sk., BARIŞ MANÇO, Degirmen Cd., Kocatepe Cd., ŞEVKET KIVILCIM, 105/3, 97/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-15 2025-04-15 10:00:00.334-2025-04-15 16:00:00.392 saatleri arasında Türkmenköy; , İsimsiz7, İsimsiz18, 211 Sk., 180. Sk., 182. Sk., 184. Sk., 184/2. Sk., 186 Sk., 188/1. Sk., 188/2 Sk., 190. Sk., 209. Sk., 211 Sk., 211. Sk., 213. Sk., İZMİR AYDIN, 189 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-15 2025-04-15 10:00:00.334-2025-04-15 16:00:00.392 saatleri arasında Yoğurtçular; , İsimsiz116, İsimsiz15, İsimsiz17, 90/3. Sk., 6441, 6440. Sk., 6441. Sk., 6442. Sk., 6443. Sk., 6444. Sk., 6445. Sk., 6446. Sk., 6447. Sk., 6644. Sk., İZMİR AYDIN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-15 2025-04-15 10:00:00.825-2025-04-15 16:00:00.131 saatleri arasında Zeytinalanı; 4132. Sk., 4128. Sk., 4124, İSMET İNÖNÜ, 4139, 4142, 4138. Sk., 4134, İsimsiz5, İsimsiz4, , 4149, MUAMMER AKSOY, 4251. Sk., 4179 Sk., 4177, 4175. Sk., 4173. Sk., 4169. Sk., 4159. Sk., 4154. Sk., 4152. Sk., 4147. Sk., 4145/1. Sk., 4145. Sk., 4143. Sk., 4141. Sk., 4140. Sk., 4138 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-15 2025-04-15 10:00:00.825-2025-04-15 16:00:00.131 saatleri arasında Şirinkent; 4257, Çamyuva Sitesi, MUAMMER AKSOY, 4215, 4306. Sk., 4304. Sk., 4303. Sk., 4302. Sk., 4301. Sk., 4300. Sk., 4284. Sk., 4283. Sk., 4281. Sk., 4281 Sk., 4280. Sk., 4279. Sk., 4278. Sk., 4277. Sk., 4276. Sk., 4274/1. Sk., 4275, , 4285, 4273, 4250, 4232/1, İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz28, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz33, 4286, 4263, 4258, 4261, 4252, 4282, 3315. Sk., 3316. Sk., 3318. Sk., 4205 Sk., 4215. Sk., 4228, 4228/1. Sk., 4232. Sk., 4232/1. Sk., 4234. Sk., 4236. Sk., 4238. Sk., 4242. Sk., 4246. Sk., 4251. Sk., 4253, 4255. Sk., 4256. Sk., 4259. Sk., 4260. Sk., 4262. Sk., 4265. Sk., 4266. Sk., 4267. Sk., 4269. Sk., 4271 Sk., 4271. Sk., 4272. Sk., 4274. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-15 2025-04-15 10:00:00.825-2025-04-15 16:00:00.131 saatleri arasında Çamlıçay; 5220, 5235. Sk., 5241. Sk., 5243. Sk., İSMET İNÖNÜ, İSMET İNÖNÜ, İsmet İnönü Blv., 5213 Sk., 5214. Sk., 4215, 5190, 5190/1, 5194, 5198. Sk., 5200 Sk., 5202. Sk., 5208. Sk., 5210, 5212. Sk., , 5215 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-15 2025-04-15 10:00:00.825-2025-04-15 16:00:00.131 saatleri arasında Kalabak; , 3031, 3042, 3033, 3050/1, 3036/1, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz32, 3021, İsimsiz95, 3311, 3008, 3041. Sk., 3292, 3294, 3032/2, 3003, 3007. Sk., 3011 Sk., 3012. Sk., 3013, 3018, 3019/2. Sk., 3020, 3027. Sk., 3029. Sk., 3034. Sk., 3035. Sk., 3036, 3037. Sk., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 3016, MUSTAFA KEMAL, 3017/1, 3016/1. Sk., 3046. Sk., 3048. Sk., 3050. Sk., 3044. Sk., 3040, 3039, 3038, 3318. Sk., 3316. Sk., 3295. Sk., 3291. Sk., 3052. Sk., 3054. Sk., 3275. Sk., 3290. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-15 2025-04-15 10:00:00.825-2025-04-15 16:00:00.131 saatleri arasında M. Fevzi Çakmak; , 4106, İsimsiz23, İsimsiz24, 4118, 4127, 4108, 4108/1, 4102. Sk., 4104. Sk., 4111. Sk., 4119. Sk., 4119/1. Sk., 4120. Sk., 4122. Sk., 4124, 4124/1. Sk., 4129. Sk., 4131. Sk., 4228/1. Sk., MUAMMER AKSOY, MUSTAFA KEMAL, Yeşil Vadi Evleri, İsmet İnönü Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-15 2025-04-15 10:00:00.825-2025-04-15 16:00:00.131 saatleri arasında Yelki; İsimsiz53, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-15 2025-04-15 10:00:43.112-2025-04-15 14:00:54.148 saatleri arasında 16 Eylül; 3014. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-15 2025-04-15 16:00:32.839-2025-04-15 17:00:36.827 saatleri arasında Cumhuriyet; 4530. Sk., 4537/1, 4330, İzip Sitesi, 4545. Sk., 4543. Sk., 4542. Sk., 4540. Sk., 4539. Sk., 4535/1. Sk., 4535. Sk., , İsimsiz15, İsimsiz36, 4518/1, 4522/1, 7901/1 Batısı , 4202. Sk., 4319. Sk., 4321/1. Sk., 4323. Sk., 4324. Sk., 4325. Sk., 4326. Sk., 4327. Sk., 4330. Sk., 4333. Sk., 4335/1. Sk., 4336. Sk., 4501. Sk., 4507. Sk., 4509. Sk., 4510. Sk., 4510/1. Sk., 4511. Sk., 4512. Sk., 4513. Sk., 4513/1. Sk., 4515. Sk., 4516. Sk., 4517. Sk., 4518. Sk., 4519. Sk., 4520. Sk., 4521. Sk., 4522. Sk., 4523. Sk., 4524. Sk., 4525. Sk., 4526. Sk., 4526/1. Sk., 4526/2. Sk., 4527. Sk., 4528. Sk., 4529. Sk., 4529/1. Sk., 4532. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-15 2025-04-15 16:00:32.839-2025-04-15 17:00:36.827 saatleri arasında Musalla; İsimsiz203, İsimsiz201, İsimsiz193, İsimsiz191, 1408, İsimsiz189, İsimsiz188, İsimsiz186, İsimsiz185, İsimsiz184, İsimsiz161, İsimsiz155, İsimsiz153, İsimsiz124, İsimsiz97, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz73, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz50, İsimsiz47, İsimsiz38, İsimsiz31, İsimsiz29, Kızkapan, İsimsiz26, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz19, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, çatal azmak mevkii, yol, KİLLİK DAĞI, , Killik dağı mevkii, İKİ ÇEŞMELİK, Kilise Mevkii Küme Evler, çatalazmak, sunset yolu, KUŞ YERİ, İzmir-Çeşme Otoyolu, 3053. Sk., 2015/1. Sk., 2015, 2002, 1146. Sk., 1107. Sk., 1106/1. Sk., 1106. Sk., 1099. Sk., 1097. Sk., 1095. Sk., 1094. Sk., 1093. Sk., 1092. Sk., 1091. Sk., 1090. Sk., 1089. Sk., 1087. Sk., 1086. Sk., 1085. Sk., 1084. Sk., 1083. Sk., 1082. Sk., 1081. Sk., 1080. Sk., 1079. Sk., 1078. Sk., 1077. Sk., 1076. Sk., 1075. Sk., 1074. Sk., 1070. Sk., 1066. Sk., 1065. Sk., 1040. Sk., 1039. Sk., 1038. Sk., 1037. Sk., 1036. Sk., 1035/1. Sk., 1034. Sk., 1032. Sk., 1030. Sk., 1029. Sk., 1028. Sk., 1027. Sk., 1025. Sk., 1016. Sk., 1015. Sk., 1011. Sk., 1010. Sk., 1002. Sk., 1001/1. Sk., 1001. Sk., 432 ADA 27 PARSEL, KİLLİKDAĞI, KARAKUYU MEVKİİ, 1400 Sk. , İsimsiz300, İsimsiz299, İsimsiz298, İsimsiz296, İsimsiz295, İsimsiz294, İsimsiz293, İsimsiz290, İsimsiz287, İsimsiz286, İsimsiz285, İsimsiz4, İsimsiz284, İsimsiz281, İsimsiz280, İsimsiz263, İsimsiz256, İsimsiz255, İsimsiz253, İsimsiz243, İsimsiz233 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-15 2025-04-15 16:00:32.839-2025-04-15 17:00:36.827 saatleri arasında İsmet İnönü; Atatürk Blv., 2168. Sk., 2166. Sk., 2164. Sk., 2163. Sk., 2162. Sk., 2160. Sk., 2159. Sk., 2158. Sk., 2157. Sk., 2146. Sk., 2126. Sk., 2123. Sk., 2122. Sk., 2106. Sk., 2105. Sk., 2104. Sk., 2103. Sk., 2102. Sk., 2101. Sk., 2100. Sk., 2099. Sk., 2098. Sk., 2095. Sk., 2094. Sk., 2091. Sk., 2089. Sk., 2088. Sk., 2086. Sk., 2084. Sk., 2076. Sk., 2075, 2069. Sk., 2051. Sk., 2032, 2030. Sk., 2029. Sk., 2028. Sk., 2027/1. Sk., 2027. Sk., 2026. Sk., 2016. Sk., 2015, 2012. Sk., 2011. Sk., 2010. Sk., 2008. Sk., 2007. Sk., 2005/3. Sk., 2005/2. Sk., 2005/1. Sk., 2005. Sk., 2004. Sk., 2003. Sk., 2002, 2001, 1002. Sk., 2095/1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-15 2025-04-15 16:00:32.839-2025-04-15 17:00:36.827 saatleri arasında Fahrettinpaşa; İzmir-Çeşme Yolu, 2308, 2305. Sk., 2234. Sk., 2200/1. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-15 2025-04-15 16:00:32.839-2025-04-15 17:00:36.827 saatleri arasında Dalyan; Esenpark Evleri, 4226. Sk., 4218, 4202. Sk., 4201. Sk., 4197, 4196. Sk., 4195. Sk., 4194. Sk., 4193. Sk., 4192. Sk., 4189. Sk., 4188. Sk., 4186. Sk., 4185. Sk., 4183. Sk., 4182. Sk., 4181. Sk., 4178. Sk., 4176/1. Sk., 4173. Sk., 4163. Sk., 4071. Sk., 4066/1. Sk., 4027. Sk., 4025. Sk., 4023. Sk., 4020. Sk., 4018. Sk., 4016. Sk., 4013. Sk., 4011. Sk., 4010. Sk., 4004. Sk., 4004 Sk., 4002. Sk., 4001. Sk., 4000. Sk., 3011, 4188/1, İsimsiz10, İsimsiz9, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-15 2025-04-15 16:00:32.839-2025-04-15 17:00:36.827 saatleri arasında 16 Eylül; , İsimsiz9, İsimsiz10, 3070 sk., İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz37, 3265. Sk., 3346/1. Sk., 2001, 3001, 3002. Sk., 3003. Sk., 3004. Sk., 3005. Sk., 3008. Sk., 3011, 3014. Sk., 3014/2. Sk., 3016. Sk., 3025. Sk., 3033. Sk., 3035. Sk., 3036. Sk., 3037. Sk., 3042. Sk., 3043. Sk., 3044. Sk., 3045. Sk., 3047. Sk., 3047/1. Sk., 3048. Sk., 3049. Sk., 3050. Sk., 3051. Sk., 3052. Sk., 3053. Sk., 3054. Sk., 3056. Sk., 3057. Sk., 3070. Sk., 3252. Sk., 3264. Sk., 3265. Sk., 3266. Sk., 3268. Sk., 3269. Sk., 3270. Sk., 3271. Sk., 3272. Sk., 3290. Sk., 3291. Sk., 3293. Sk., 3294. Sk., 3300/1. Sk., 3319. Sk., 3322. Sk., 3322/1. Sk., 3323. Sk., 3324. Sk., 3325. Sk., 3326. Sk., 3329. Sk., 3329/1. Sk., 3330. Sk., 3331. Sk., 3332. Sk., 3333. Sk., 3334. Sk., 3335. Sk., 3336. Sk., 3337. Sk., 3338. Sk., 3339. Sk., 3340. Sk., Kutludağ Sk., Orkent Sitesi, 3394/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-15 2025-04-15 16:00:32.839-2025-04-15 17:00:36.827 saatleri arasında Altınkum; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-15 2025-04-15 16:00:32.839-2025-04-15 17:00:36.827 saatleri arasında Altınyunus; 3215. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-15 2025-04-15 16:00:32.839-2025-04-15 17:00:36.827 saatleri arasında Çakabey; , İsimsiz7, İsimsiz14, 7201 SK., Manastır Küme Evleri, 2250/2, 2200. Sk., 2229. Sk., 2230. Sk., 2231. Sk., 2231/1. Sk., 2232. Sk., 2234. Sk., 2240. Sk., 2246. Sk., 2250. Sk., 2250/3 Sk., 2308, İzmir-Çeşme Yolu, 2250/4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-15 2025-04-15 16:00:32.839-2025-04-15 17:00:36.827 saatleri arasında Ovacık; Manastır Küme Evleri, 7175. Sk., 7152. Sk., 7170. Sk, İsimsiz195, İsimsiz305, İsimsiz303, İsimsiz72, İsimsiz19, Kızkapan, 7172 sk., İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz9, İsimsiz7, ovacık yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-15 2025-04-15 16:00:32.839-2025-04-15 17:00:36.827 saatleri arasında Üniversite; 4372/1, 4421. Sk., 4420. Sk., 4419. Sk., 4418. Sk., 4417. Sk., 4416. Sk., 4413. Sk., 4409/1. Sk., 4409. Sk., 4408. Sk., 4407. Sk., 4406. Sk., 4404/1. Sk., 4404. Sk., 4400. Sk., 4399. Sk., 4396. Sk., 4395. Sk., 4394. Sk., 4393. Sk., 4392. Sk., 4390. Sk., 4389. Sk., 4379/1. Sk., 4379. Sk., 4375. Sk., 4374. Sk., 4372/3. Sk., 4372/2. Sk., 4372. Sk., 4371. Sk., 4370/1. Sk., 4370. Sk., 4369/1. Sk., 4369. Sk., 4368/1. Sk., 4368. Sk., 4367. Sk., 4366. Sk., 4365. Sk., 4364, 4363. Sk., 4362. Sk., 4361. Sk., 4358. Sk., 4355. Sk., 4354. Sk., 4353. Sk., 4350. Sk., 4263. Sk., 4262. Sk., 4261. Sk., 4260. Sk., 4259. Sk., 4258. Sk., 4257, 4218, 4202/1. Sk., 4202. Sk., 4601, 4364/1, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-15 2025-04-15 16:00:32.839-2025-04-15 17:00:36.827 saatleri arasında Sakarya; Atatürk Blv., 3118. Sk., 3117. Sk., 3116. Sk., 3115. Sk., 3111. Sk., 3109. Sk., 3108. Sk., 3107. Sk., 3106. Sk., 3104. Sk., 3103. Sk., 3102. Sk., 3101. Sk., 3100. Sk., 3099. Sk., 3097. Sk., 3096. Sk., 3089. Sk., 3104/1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.