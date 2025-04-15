15 Nisan MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.04.2025 - 10:05

Güncelleme: 15.04.2025 - 10:05

MANİSA ilinde 15 Nisan Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-15 2025-04-15 09:00:00-2025-04-15 13:00:54.867 saatleri arasında Lütfiye; İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz2, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz1, , İsimsiz7, kuyucak yolu, köy yolu, Lütfiye Köyü İç Yolu, Lütfiye Köyü Yolu, Lutfiye Koy İci Yolu, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-15 2025-04-15 09:00:00-2025-04-15 13:00:54.867 saatleri arasında Kumkuyucak; İsimsiz39, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz27, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz11, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-15 2025-04-15 09:00:00-2025-04-15 13:00:54.867 saatleri arasında Nuriye; Yedi Eylül Cd., İsimsiz21, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-15 2025-04-15 09:00:00-2025-04-15 13:00:54.867 saatleri arasında İstasyon; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-15 2025-04-15 09:00:00-2025-04-15 13:00:54.867 saatleri arasında İshakçelebi; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-15 2025-04-15 09:00:00-2025-04-15 13:00:54.867 saatleri arasında Hacırahmanlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-15 2025-04-15 09:00:00-2025-04-15 13:00:54.867 saatleri arasında Halitpaşa; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-15 2025-04-15 09:00:00-2025-04-15 13:00:54.867 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-15 2025-04-15 09:30:50.448-2025-04-15 13:00:01.373 saatleri arasında Dilek; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-15 2025-04-15 09:30:50.448-2025-04-15 13:00:01.373 saatleri arasında Tirkeş; İsimsiz33, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-15 2025-04-15 09:30:50.448-2025-04-15 13:00:01.373 saatleri arasında Nuriye; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-15 2025-04-15 09:30:50.448-2025-04-15 13:00:01.373 saatleri arasında Kayışlar; İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-15 2025-04-15 09:00:00-2025-04-15 13:00:54.867 saatleri arasında Sazoba; İsimsiz28 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-15 2025-04-15 09:00:00-2025-04-15 13:00:54.867 saatleri arasında Beyoba; İsimsiz35, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-15 2025-04-15 09:00:11.342-2025-04-15 12:00:22.978 saatleri arasında Hürriyet; 495. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-15 2025-04-15 09:00:31.656-2025-04-15 15:00:43.124 saatleri arasında Hürriyet; 491. Sk., 490., 489. Sk., 488. Sk., 485. Sk., 485, 456. Sk., 396. Sk., 454, İsimsiz9, İsimsiz6, 486, İsimsiz2, , Şehit Mehmet Dönmez Sk., 492. Sk., 495. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-15 2025-04-15 09:30:50.448-2025-04-15 13:00:01.373 saatleri arasında Kapaklı; İsimsiz32, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-15 2025-04-15 09:00:52.329-2025-04-15 15:00:06.657 saatleri arasında Kağan; İsimsiz2, kaan iç yolu, Kaan Köyü İç Yolu, , İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KÖPRÜBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-15 2025-04-15 12:00:10.907-2025-04-15 14:00:28.879 saatleri arasında Namık Kemal; HALICI, MİMAR SİNAN, İsimsiz82, İsimsiz83, BANKA, YAVAŞ, ŞAHİN, ATATÜRK, CAMİİ, ERÇETİN, EVREN, FEVZİ PAŞA, FIRIN, İsimsiz42, İsimsiz40, İsimsiz37, , TIKIR, ÇELİK, İsimsiz45, İsimsiz81, İsimsiz30, İsimsiz46 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-15 2025-04-15 12:00:10.907-2025-04-15 14:00:28.879 saatleri arasında Mehmet Akif Ersoy; ŞAHİN, EVREN elektrik kesintisi yaşanacaktır.