15 Ocak KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.01.2025 - 10:20

Güncelleme: 15.01.2025 - 10:20

KOCAELİ ilinde 15 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADIVAN, KARADİVAN mahallelerinde KEMERLER MEVKII, KEMERLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARLI mahallelerinde PINARLI KARSI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARLI mahallelerinde PINARLI KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI ORTA MEVKII, PINARLI ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI YUKARI MEVKII, PINARLI YUKARI MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KISALAR mahallelerinde KISALAR MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, BALLAR, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ mahallelerinde AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR KARSI MEVKII, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVL, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR MERKEZ MEVKII, BALLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BURMAGEÇIT MEVKII, BURMAGEÇIT MEVKII KÜME EVLER, BURMAGEÇİT MEVKİİ KÜME EVLER, HACI ŞÜKRÜ SK., KARAAGAÇ CUMHURIYET, KARAAGAÇ HACI SÜKRÜ, KARAAGAÇ KURTULUS, KURTULUŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÖNGELLI, DÖNGELLİ, KIRKARMUT, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLI, SİNANLIBİLALLİ, SUCUALI, SUCUALİ, YUSUFÇA mahallelerinde AKÇAMEMETLER MEVKII, AKÇAMEMETLER MEVKİİ KÜME EVLER, BESIRLI MEVKII, BESIRLI MEVKII KÜME EVLER, BEŞİRLİ MEVKİİ KÜME EVLER, BILALLI MEVKII, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, CANSIZLAR MEVKII, CANSIZLAR MEVKII KÜME EVLER, CANSIZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAKALLAR MEVKII, ÇAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIGIRGANLAR MEVKII, ÇIGIRGANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, GEBELİ MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MEVKII, HACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, İZMİT CD., KARAALILER MEVKII, KARAALİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT DURAKLI MEVKII, KIRKARMUT DURAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT MERKEZ MEVKII, KIRKARMUT MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KÜTÜKÇÜLER MEVKII, KÜTÜKÇÜLER MEVKİİ KÜME EVLER, RUSENLER MEVKII, RUŞENLER MEVKİİ KÜME EVLER, SUCUALI MERKEZ MEVKII, SUCUALİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TATARLAR MEVKII, TATARLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YARAMAZLAR MEVKII, YARAMAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YUSUFÇA MERKEZ MEVKII, YUSUFÇA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETİYE CAMİ mahallelerinde DEĞİRMEN DÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İNEBEYLİ, KAZANDERE, SERVETİYE CAMİ mahallelerinde ASAGI ALARTI MEVKII, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER, AYTEPE MEVKII, AYTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII KÜME EVLER, ESKIYAYLA TEKNEPINAR, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KATAHPA MEVKII, KATAHPA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE ORTA MEVKII, KAZANDERE ORTA MEVKİİ, KAZANDERE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE YUKARI MEVKII, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZPINAR MEVKII, KIRAZPINAR MEVKII KÜME EVLER, KİRAZPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETIYE CAMI DERE MEVKII, SERVETIYE CAMI MERKEZ MEVKII, SERVETİYE CAMİ DERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETİYE CAMİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI ALARTI MEVKII, YUKARI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERHADIYE, FERHADİYE, SERVETİYE KARŞI mahallelerinde DÜZLÜK CD, DÜZLÜK MEVKII, DÜZLÜK MEVKİİ KÜME EVLER, FERHADIYE MERKEZ MEVKII, YESIL VADI MEVKII, YEŞİL VADİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETIYE KARSI, SERVETİYE KARŞI mahallelerinde ARMUT BOGAZI MEVKII, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde 14., 14. SK., 18. SK., 21. SK., 22. SK., 24. SK., 28., 28. SK., 5., 5. SK., 7., 7. SK, 7. SK., BALCI, BALCI SK., DOGANTEPE CUMHURIYET, DOGANTEPE HÜRRIYET, DOGANTEPE MEVLANA, DOĞANTEPE CUMHURİYET CD., DOĞANTEPE HÜRRİYET CD., DOĞANTEPE İSTİKLAL CD., DOĞANTEPE MEVLANA CD., HAMZADAĞ SK., SARAL, SARAL SK., SERIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAMLAR, YESILKENT, YEŞİLKENT mahallelerinde ANAYOL, AYASOFYA SK., AYTAÇ, AYTAÇ SK., BALSU, BALSU SK, BÜYÜK SK., ÇETİN SK., DUYARLI SK., EKOL SK., ERIKLI, ERİKLİ SK., ESENLER, ESENLER SK., ESENYALI, ESENYALI SK., ESTERGON, ESTERGON SK., EVLİYAHAN SK., FENER SK., GÜL GAZİ SK., GÜRGENLİ YAKUP SK., GÜZEL HİSAR SK., HACI DAVUT, HACI DAVUT SK., HACI HAKKI SK, HACI ZÜLKÜF SK., KEMERALTI SK., KEŞMİR SK., KIZILCA SK., MAHMUT ÇAVUS, MORGÜL, MORGÜL SK., MUHTAR MUSTAFA SK., REFORM SK, REYHAN SK., RÜZGARLI BAHÇE SK., SELİMOĞLU SK., SERIM, SERİM SK., YAZICIOGLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY, OVACIK, RAHMİYE mahallelerinde AKÇAKOCA SK., BEYAZ GÜL, BEYAZ GÜL SK., ÇUHANE, ÇUHANE. CD., İZMİT.., İZMİT.. CD., MEYVELİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, AYDINKENT, BARBAROS, DÖNGEL, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde 29 EKİM CD., ABDÜLHAMIT, ABDÜLHAMİT CD, ABDÜLHAMİT CD., ABIDE, ABİDE SK., ALARA, ALTINTEPE, ALTINTEPE SK., ANDAÇ, ANDAÇ SK., ARGÜN SK., ARKA SK., ASU, ASU SK., AZİZ SK., BAGDAT, BAHADIR, BAHADIR SK., BATIN, BATIN SK., BUSE SK., CENNET SK., CEREN, CEREN SK., ÇAKIRLAR, ÇAKIRLAR SK., ÇELENK SK., ÇEVIK, ÇEVİK SK., ÇISEM, ÇISIL, ÇİSEM SK., ÇİSİL SK., ÇUHA ÇİÇEĞİ SK., DAMAT SK., DEMIRKAPI, DERE PAZARI, DERE PAZARI SK., DERELI, DERELİ SK., DİLEK SK., DURU SK., DUYGULU, DUYGULU SK., DÜZEN SK., DÜZLEM, DÜZLEM SK., EFSUN SK., EGE SK., EKİM SK., ELFIDA, ELFİDA SK., ELMAS HANIM SK., EMNİYET SK., ENDER SK., ERENGÜL SK., ERKIN, ERKİN SK., ERSEN SK., ESINTI, ESINTI SK., ESİNTİ SK., EŞME KAYA SK., EVİN SK., FEVZİYE SK., GANI, GANİ SK., GELIN, GÖKTÜRK, GÜLDEN SK., GÜLSEREN, GÜLSEREN SK., GÜNEBAKAN, GÜNEBAKAN SK., GÜVEN, HACI MECIT, HAMİDİYE SK., HANZADE SK., HOYLAN SK., HUZUR, IBNI SINA, IŞIK SK., İBNİ SİNA CD., İDEAL SK., KADİFE ÇİÇEĞİ SK., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KAMELYA, KAMELYA SK., KANAT SK., KANDIL ÇIÇEGI, KANDİL ÇİÇEĞİ SK., KARAKOYUN SK., KARAL, KARAL SK., KARAMAN, KARAMAN SK., KARTALKAYA, KARTALKAYA CD., KASIMPATI SK., KAYGAS SK., KAYNAR SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., KERVAN SK., KIVANÇ, KIVANÇ SK., KOCATEPE, KOCATEPE CD., LEMIDE, LEMİDE SK., MEKİN SK., MELIS, MELİN SK., MELİS SK., MERTCAN SK., MERYEM SK., MILLET, MİLLET CD., MÜMIN, NECİP FAZIL CD., NERMIN, NERMİN SK., NEZİR SK., ONURHAN, ONURHAN CD., ÖZER, ÖZER SK., ÖZKARAMAN SK., ÖZLÜ SK., PERİ SK., POYRAZ SK., RAHMET SK., RAUF, RAUF SK., SAĞDIÇ SK., SAHARA SK., SARI MUSTAFA SK., SARI SK., SEMI, SERPİL SK., SEYRAN, SEYRAN SK., SİVRİ SK., SÜLEYMAN ÇELEBİ CD., ŞAFAK SK., TANTAOĞLU CD., ULAŞ SK., ULU ÖNDER, ULU ÖNDER CD., ÜNİKENT SİTESİ YOLU SK, VACİD SK., VARIS, VEYSEL KARANİ CD., YAMAN SK., YARBAY MUSTAFA, YARBAY MUSTAFA CD., YAVUZER SK., YUVA, YUVA SK., ZAHİR SK., ZEKİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, BARBAROS, DAMLAR, YESILKENT, YEŞİLKENT mahallelerinde AKIM, ALİM SK., ATABARI SK., AYASOFYA, BAĞDAT CD., BEKAR, BENGISU, BENGİSU SK., BOZKURT, DADALOGLU, DADALOĞLU SK., EBEDI, FARABİ SK., GENÇLIK, GENÇLİK SK., GURUR, GURUR SK., HURİ SK., ILAYDA, İLAYDA SK., İNCİLER SK., MAHMUT ÇAVUŞ CD., MEDRESE, MEDRESE SK., MELEKSAH, MELEKŞAH, MELEKŞAH SK., SEMAZEN, SEMAZEN SK., SEYH ALI, ŞEYH ALİ CD., TANTAOGLU, TANTAOGLU CD., TANTAOĞLU CD, TEMEL SK., YAHYA, YAHYA KEMAL, YAHYA KEMAL SK., YETENEKLİ SK., ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARATEPE mahallelerinde AMİRAL SK., CAMİLİ SK., GÜZEL BAHÇE SK, KALAYLI, KALAYLI SK., KARATEPE, KARATEPE ATATÜRK CD., KARATEPE CUMHURIYET, KARATEPE CUMHURİYET CD., KARATEPE IZMIT, KARATEPE İZMİT CD., KARATEPE LALE SK., KÖKENLI, KÖKLÜK, KÖKLÜK SK., MANDIRA SK., MERA SK., ORUÇ SK., ÖZDEMİRLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME, HAVLUBURUN mahallelerinde AHMEDİYE YOLU SK, AKŞEHİR SK., AVANOS SK., AYITEPE YOLU, BAĞLARBAŞI YOLU SK., BEYSEHIR, BEYŞEHİR SK., BÜLBÜL, BÜLBÜL SK., ÇAĞATAY SK., D-100 KARAYOLU CD., D-100 YAN YOLU SK, DİCLE CD., ESME AHMEDIYE, ESME BAGDAT, EŞME AHMEDİYE SK., EŞME BAĞDAT CD., GÜLBAGI, GÜLBAĞI SK., GÜRGEN YATAK YOLU, GÜZELCE, HAVLUBURUN IZMIT, HAVLUBURUN İZMİT CD., KARABAYIR, KARABAYIR SK., KARANLIK DERE, KARANLIK DERE SK., KAYNAR, KÖSE SK., MANZARA, NAZENDE, NAZENDE SK., SIRTLAR YOLU, SIRTLAR YOLU SK., TİMUÇİN ATILGAN SK., YANKESE YOLU, YANKESE YOLU SK., YILDIR SK., YÜKSEKTEPE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTDERE mahallelerinde ISLAMKÖY MEVKII, TEVFIKIYE MEVKII, TEVFİKİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENISEHIR, YENİŞEHİR mahallelerinde BERKCAN, BERKCAN SK., GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVAR, GÖKHAN, GÖKHAN SK., KILIÇ SK., MINTAS, MİNTAŞ SK., ŞEHİT KAZIM CD., YAZICI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU, CENGİZ SK., ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY ASAGI MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ESELER, ESELER CD., HACI MAHMUT SK., HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, KAYA SK., KOCAMAN SK., MEZARLIK SK, MİRA, MÜCAHİT SK., PORTAKALLAR SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SERRA, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKII, SUATLAR SK., YÖRÜKLER MEVKII, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BAHAR, BAHAR SK., BARAJ, BİBEROĞLU CD., CAMİ SK., CENGIZ, DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FATİH SK., HABİL, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYACIK, KAYACIK SK., KESKİN SK., KIŞ, LALE SK., MENEKŞE SK., MİHRİBAN, ÖZBEK SK., PAPATYA SK., SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YILDIZLAR, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ZEYNEP sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIHOCALAR, ALİHOCALAR, CUMA, KARAGÖLLÜ mahallelerinde - SK., BIÇAKÇILAR MEVKII, CUMAKÖY MERKEZ MEVKII, CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY MEVKII, DEMIRCILER MEVKII, DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, INEBEYLI MEVKII, KARACAALI MEVKII, KARACAALİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKASLI MEVKII, KIDISILLI MEVKII KÜME EVLER, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER, KOZLUCA MEVKII, KOZLUCA MEVKİİ KÜME EVLER, ÜRKÜTLÜ MEVKII, ÜRKÜTLÜ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIHOCALAR, ALİHOCALAR, CUMA, DİKENLİ, KARAGÖLLÜ mahallelerinde ALIHOCALAR MERKEZ MEVKII, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY MEVKİİ, ÇALKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, DIKENLI MERKEZ MEVKII, DİKENLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, İNEBEYLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKAŞLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII, ORUÇLU MEVKII, ORUÇLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ, SK., SÜVER MEVKII, SÜVER MEVKİİ, SÜVER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, ÇAYIROVA, ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 201., 201. SK., 201/1. SK., 202. SK., 202/3., 202/4. SK., 203., 203. SK., 203/1. SK., 203/2. SK., 210., 229/1., 2302/1. SK., 5209. SK., 5210. SK., 5211. SK., 5219. SK., ISTIKLAL, İSTİKLAL CD., UĞUR MUMCU CD., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜZELLER, MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA mahallelerinde 706. SK., 707., 707. SK., 707/1. SK., 707/2. SK., 708., 708. SK., 709., 709. SK., 710., 710. SK., 710/1. SK., 711. SK., 711/1. SK., 712. SK., 712/2. SK., 712/4., 712/4. SK., 713/1. SK., 714. SK., 717. SK., 728. SK., 729., 729. SK., 731. SK., 732. SK., 733., 733. SK., 733/1. SK., 735. SK., 735/1., 735/1. SK., 735/2. SK., 739. SK., 740. SK., 741. SK., 742. SK., 744. SK., 744/1. SK., 745., 745. SK., 746. SK., 747. SK., 901. SK., 901/1., 901/1. SK., 902. SK., 902/1. SK., 902/2. SK., 902/4. SK., 903. SK., 903/1. SK., 904. SK., 904/1. SK., 905. SK., 906., 906. SK., 907., 907. SK., 907/1., 907/1. SK., 908. SK., 908/1. SK., 908/3. SK., 909. SK., 910. SK., 910/1. SK., BÜLBÜL CD., ÇOBAN MUSTAFAPAŞA CD., DOĞAN CD., IBRAHIM AGA, İBRAHİM AĞA CD., MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY CD., ŞEHİT ÖMÜR ERGÜL CD., ŞEHİT YILMAZ ARGON CD., YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde KOCABETON SANAYI SITESI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOĞLU mahallelerinde GÜRUF SK., İĞDE SK., MUZ SK., PELİN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., IGDE, IHLAMUR, SÜLÜN, TÜRKAN SK., YAKAMOZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde GÜRUF, NAR SK., PLAJ CD., YAKUP KEFELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HALIDERE YALI, KÖRFEZ mahallelerinde 2001. SK., 2002., 2002. SK., 2003. SK., 2004., 2004. SK., 2005. SK., 2006. SK., 2007. SK., 2008., 2008. SK., 2009. SK., 2010., 2010. SK., 2011. SK., 2012. SK., 2013. SK., 2015., 2016. SK., 2023., 2023. SK., 2025. SK., 2041. SK., 2042. SK., 2043. SK., 2044. SK., 2045. SK., 2047. SK., 2048. SK., 2049. SK., 2050., 2050. SK., 2051., 2051. SK., 2052. SK., 2053., 2053. SK., 2056. SK., 2058., 2058. SK., 2059. SK., 2061. SK., 2062. SK., 2065. SK., 2067. SK., 2068. SK., 2069., 2069. SK., 2071. SK., 2073. SK., 2074. SK., 2075. SK., 2076. SK., 2077., 2078. SK., 2083. SK., 2084. SK., 2086. SK., 2087., 2093. SK., 2094. SK, 2095. SK., 2102. SK., 2122. SK., 2124., 2125. SK., 2129. SK., 2131. SK., 2133., 2135. SK., 2136. SK., 2138. SK., 2144., 2144. SK., 2145. SK., ÇEŞMEALTI CD., ESKI KÖY, ESKİ KÖY CD., HALIDERE ATATÜRK, HALIDERE ATATÜRK BULVAR, HALIDERE SAHIL, HALIDERE SAHİL CD., KABAK KIRAN, KARAKESTANE CD., KONCA, KONCA CD., MİMAR SEBAHATTİN KAZANÇ CD., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., OKUL YOLU CD., OSMAN ÖZGÜN SK., SADETTİN BÜYÜK ÖZSOY SK., SAMI ERDEBIL, SAMİ ERDEBİL CD., SOKULLU, SOKULLU CD., TAŞÇI BURUN CD., UYURSU, UYURSU CD., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ mahallelerinde AYNALI SAZAN SK., GÜMÜŞ SK., ISPARI, İSPARİ SK., KADİFE SK., KIRLANGIÇ SK., KUMYALI CD., MEHMET YUSUF BORA, MEHMET YUSUF BORA CD., MELANURYA SK., MÜREN SK., ORKINOS, ORKİNOS SK., TURNA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, TAHTALI mahallelerinde A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, ALACALAR MEVKII, ALACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR ALIKAHYALAR MEVKII, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAHTALI mahallelerinde A.SOFULAR MEVKII, HOCAKÖY MEVKII, HOCAKÖY MEVKİİ, HOCAKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, KEKLIK MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU mahallelerinde ÇAVUSLU MEVKII, ISHAKÇILAR MUHARREMLI MEVKII, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAHTALI mahallelerinde KEKLIK MEVKII KÜME EVLER, TURAS MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.