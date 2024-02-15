15 Şubat DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.02.2024 - 07:59

Güncelleme: 15.02.2024 - 07:59

DÜZCE ilinde 15 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 15 Şubat Perşembe 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK mahallelerinde 110 SK., 112, 112 SK., 114 SK., BOĞAZİÇİ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Şubat Perşembe 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACA, YAZLIK mahallelerinde 102 CD., 104 SK., 105 SK., 106, 106 SK., 107 SK., 108 SK., 109 SK., TRAFO SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Şubat Perşembe 16:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMİMİLLİ, DARICI mahallelerinde 481. SK., 500. SK., 5700., 5701., 5705., 5708. SK., 5709., 5711., 5711. SK., 5713. SK., 5726. SK., 5727. SK., 5728. SK., 5744. SK., ÇINAR SK., YAĞMUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Şubat Perşembe 10:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, KIREMITOCAGI, KİREMİTOCAĞI, KÜLTÜR mahallelerinde 1003., 1003. CD., 1012., 1017., 686., 698. SK., 701. SK., 724. SK., 996. SK., DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ, DÜZCE DEVLET HASTANESİ ACİL Gİ, ESKI TEKAVIL, ESKİ BAĞDAT CD., ESKİ TEKAVİL SK., GÜNEL SK., HACI BILAL, HACI BİLAL SK., HASTANE, HASTANE SK., ISTANBUL, KADIRGA SK., KALYON SK., MARMARA SK., OFIS, OFİS SK., ŞAHİN SK., URAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Şubat Perşembe 14:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, CUMHURİYET, HACI ALİLER, N KENDISI mahallelerinde 1900., 1900. SK., 5392. SK., 5393. SK., 5394. SK., 5397., 5397. SK., 5400., 5400. SK., 5402., 5402. SK., D 100 KARAYOLU, HACIALİLER KÖYÜ YOLU, MERKEZ HACIALILER, TÜTÜNCÜ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Şubat Perşembe 11:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMIMILLI, AZMİMİLLİ, CEDIDIYE, CEDİDİYE mahallelerinde 348., 405. SK., 431., 431. SK., 433. SK., 436., 437., 437. SK., 438. SK., ARKA SK., ARSAL SK., AZMIMILLI, AZMİMİLLİ SK., BAYRAK CD., BOYACI SK., CELAL KASAPOĞLU CD., CEVDET KOMİT CD., DÜLGER SK., GENERAL MİTHAT SK., GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU SK., HALİL ÖZ SK., HAMDİ SK., HASAN TÜFEKÇİ SK., KARAYAKA, KARAYAKA SK., ORÇUN, ORÇUN SK., ŞAFAK SK., ZAFERİ MİLLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Şubat Perşembe 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALLICA, GÖLORMANI, KÜRT mahallelerinde BALLICA İÇ YOLU, BALLICA KÖYÜ İÇ YOLU, GÖLORMANI KÖYÜ YOLU, KÜRT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Şubat Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI mahallelerinde 2307. SK., 2309. SK., 2312. SK., 2317., 2317. SK., 2318. SK., 2322. SK., 2351. SK., 2360., 2360. SK., 2361., 2361. SK., 2364., 2367., 2367. SK., 2368. SK., 2384. SK., İŞCAN SK., KARATAŞ SK., TERZIOGLU, TÜRKAN, TÜRKAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Şubat Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde 101 CD., 103 SK., 200 CD., 202, 202 SK., 204 SK., 206, 206 SK., 207, DÜZCE AKÇAKOCA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Şubat Perşembe 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEKERPINAR mahallelerinde 200, 205 SK., 207 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Şubat Perşembe 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACA mahallelerinde 1307. SK., 1311. SK., 1330. SK., 1335. SK., AKÇAKOCA KARAYOLU CD., AZİZ YÜKSEL SK., EMEK SK., KARANFİL SK., KİRAZ SK., MISIR SK., RÜYA, SANAT SK., ŞANTİYE SK., TAN SK., TEKNIK, TEL SK., YARIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Şubat Perşembe 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRALIK mahallelerinde 5640. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Şubat Perşembe 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞIRALIK mahallelerinde 5507., 5512. SK., 5515. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Şubat Perşembe 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRALIK, ŞIRALIK mahallelerinde 5503. SK., 5505. KÜME EVLER, 5509. SK., 5511. SK., 5560., CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Şubat Perşembe 13:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARICI mahallelerinde 5844. SK., 5846., 5846. SK., 5850. SK., 5858., 5858. SK., 5859. SK., 5864., 5864. CD., 5916., 5926., 5950., DARICI SK., GAZHANE, MİMAR SİNAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Şubat Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AFANOGLU, AFANOĞLU-YENİ AYNALI, AYNALI, ÇAYIRTARLA, ÇOBANOGLU, ÇORAK, KAYMAKÇI, OVA, SEHIT, ŞEHİT, TERZIALILER, TERZİALİLER, YENİ, YENİ AYNALI mahallelerinde 605 SK., AFANOGLU, AYNALI, AYNALI KÖYÜ İÇ YOLU, AYNALI KÖYÜ YOLU, ÇOBANOGLU, ÇORAK, KAYMAKÇI KÖYÜ İÇ YOLU, KAYMAKÇI KÖYÜ YOLU, KONURALP 118., KONURALP 219., KONURALP AKÇAKOCA, KONURALP AKÇAKOCA CD., KONURALP ÇARŞI İÇİ, KONURALP ÇILIMLI, KONURALP ÇİLİMLİ CD., KONURALP GÜVEN, KONURALP HAMAM, KONURALP KARAKOL, KONURALP TEPECIK, KONURALP TEPECİK, KONURALP YAKA SK., KÖY SOKAĞI, OVA, YENİAYNALI KÖYÜ YOLU, YENİVAKIF KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 15 Şubat Perşembe 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KISLA, KIŞLA, KÜLTÜR mahallelerinde 12. KASIM CD., 303. SK., 502. SK., 504. SK., 505, 505. SK., 506, 507. SK., 508. SK., 532, 559, OKULLAR, OKULLAR CD., ÖREN CD., ÖREN YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 15 Şubat Perşembe 10:40-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİ mahallelerinde 414. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 15 Şubat Perşembe 13:00-14:10 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, N KENDISI, SELAMLAR mahallelerinde 705. SK., ÇAYBÜKÜ, ÇAYBÜKÜ KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAYBÜKÜ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 15 Şubat Perşembe 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAHVELERYANI, KAVAKLIK, KÖYÜN KENDİSİ, MISIRLIK, N KENDISI, TEPEKÖY, YENİKÖY, YUKARIKARAKÖY, YUKARIKÖY mahallelerinde KAHVELERYANI KÖYÜ YOLU, KARAÇÖRTLEN, KARAÇÖRTLEN KÖYÜ YOLU, KAVAKLIK, KIRKHARMAN KÖYÜ İÇ YOLU, MISIRLIK, MISIRLIK KÖYÜ YOLU, OSMANGAZİ CD., TEPEKÖY KÖYÜ YOLU, YENİKÖY İÇ YOLU, YENİKÖY KÖYÜ YOLU, YUKARIKARAKÖY, YUKARIKARAKÖY KÖYÜ YOLU, YUKARIKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 15 Şubat Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUMPINAR mahallelerinde KUMPINAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 15 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARATAVUK, KÖYIÇI mahallelerinde KARATAVUK KÖYÜ İÇ YOLU, KÖYIÇI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 15 Şubat Perşembe 16:30-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI, OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde AÇELYA SK., ANKARA CD., ATIK, CAMİİ 2 SK., ÇUHA SK., EREĞLİ CD., HASAN AĞA PARKI İÇİ YOLU, HASAN KAPTAN, HASAN KARTAN SK., İsimsiz156, İSMAİL KAPTAN SK., İSTİKLAL CD., İTFAİYE, KARABEKİR CD., MANOLYA SK., PASA, TEVFİK İLERİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 15 Şubat Perşembe 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİVAKIF mahallelerinde YENİVAKIF KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.