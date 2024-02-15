15 Şubat İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.02.2024 - 07:59

Güncelleme: 15.02.2024 - 07:59

İZMİR ilinde 15 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-15 2024-02-15 08:30:47.741-2024-02-15 14:30:59.574 saatleri arasında Irmak; İsimsiz2, 9522. Sk., 9523. Sk., 9524. Sk., 528. Sk., 9525. Sk., Cumhuriyet Cd., 552. Sk., 551. Sk., 553. Sk., 554. Sk., 544. Sk., 546. Sk., 548. Sk., 555. Sk., 9515. Sk., 9520. Sk., , 9521. Sk., 9517. Sk., 9518. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 08:30:47.741-2024-02-15 14:30:59.574 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 08:30:48.089-2024-02-15 14:30:03.339 saatleri arasında Gölcük; , 442. Sk., 436. Sk., Turgut Özal Blv., Şair Mehmet Akif Ersoy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 08:30:51.877-2024-02-15 09:30:14.908 saatleri arasında Yeşil Pınar; 318. Sk., 317. Sk., 316. Sk., 314/1. Sk., 314. Sk., 129. Sk., 105/2. Sk., 329 Sk., 326, 424. Sk., 9315. Sk., 9423. Sk., Şair Mehmet Akif Ersoy, 320/1, 323, 322. Sk., 321. Sk., 320. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 08:30:51.877-2024-02-15 09:30:14.908 saatleri arasında Irmak; Vali Kutlu Aktaş Cd., Turgut Özal Blv., Dr. Burhan Özfatura Cd., Cumhuriyet Cd., 9525. Sk., 9524. Sk., 9523. Sk., 9522. Sk., 9521. Sk., 9520. Sk., 9519. Sk., 9518. Sk., 9517. Sk., 9516. Sk., 9515. Sk., 9508. Sk., 9507. Sk., 9506. Sk., 9505. Sk., 9504. Sk., 9503. Sk., 9502. Sk., 555. Sk., 554. Sk., 553. Sk., 552. Sk., 551. Sk., 548/1. Sk., 548. Sk., 547. Sk., 546. Sk., 545. Sk., 544. Sk., 543. Sk., 542. Sk., 541. Sk., 538/1. Sk., 538. Sk., 528. Sk., İsimsiz9, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 08:30:51.877-2024-02-15 09:30:14.908 saatleri arasında Gölcük; 436. Sk., 440. Sk., 441. Sk., 441/1. Sk., 441/2. Sk., 435. Sk., 433. Sk., 431. Sk., 430. Sk., 9423. Sk., 9422. Sk., 428. Sk., 427. Sk., 426. Sk., 424. Sk., 420. Sk., 419/1. Sk., 419. Sk., 9417. Sk., 416. Sk., 415. Sk., 414. Sk., 134. Sk., İsimsiz1, , 9421. Sk., 442. Sk., 443. Sk., 444. Sk., 445. Sk., 446. Sk., 447. Sk., 448. Sk., 9401. Sk., 9400. Sk., 9402, 9403. Sk., Şair Mehmet Akif Ersoy, Vali Kutlu Aktaş Cd., Turgut Özal Blv., 9437. Sk., 9434. Sk., 9432. Sk., 9404. Sk., 9406. Sk., 9408. Sk., 9409. Sk., 9410. Sk., 9411. Sk., 9412. Sk., 9425. Sk., 9413. Sk., 9418. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 08:30:51.877-2024-02-15 09:30:14.908 saatleri arasında Zeytinlik; Turgut Özal Blv., 9026. Sk., 9025. Sk., 9024. Sk., İsimsiz5, Vali Kutlu Aktaş Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 08:30:51.877-2024-02-15 09:30:14.908 saatleri arasında İncirli Pınar; 105/2, 104/2, Vali Kutlu Aktaş Cd., 9403. Sk., 141. Sk., 140. Sk., 139. Sk., 138. Sk., 135. Sk., 133. Sk., 132. Sk., 131. Sk., 130. Sk., 129/3. Sk., 129/2. Sk., 129. Sk., 128. Sk., 127. Sk., 126. Sk., İsimsiz12, 105/2. Sk., 107. Sk., 108. Sk., 9107/1, 133 Sk., 126/2, 103. Sk., 103/1. Sk., 104. Sk., 105. Sk., İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, 125/2. Sk., 125/1. Sk., 125, 108/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 08:30:51.877-2024-02-15 09:30:14.908 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-15 2024-02-15 08:30:47.741-2024-02-15 14:30:59.574 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 08:30:51.877-2024-02-15 09:30:14.908 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 09:00:25.854-2024-02-15 15:00:33.282 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 09:00:52.544-2024-02-15 17:00:24.718 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 10:00:45.552-2024-02-15 16:00:52.604 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-15 2024-02-15 09:00:16.775-2024-02-15 14:00:24.912 saatleri arasında 29 Ekim; ŞEHİT ER ARİF SERÇE, ARAZİ İÇİ, Ortatatepe Sk., Şehit Nurettin Gök Sk., 2255, 2000. Sk., , 2140. Sk., 2141. Sk., 2208. Sk., 2209. Sk., Atatürk Cd., 2206, 2254, 2256. Sk., 2203. Sk., 2253. Sk., 2256/1. Sk., 2202. Sk., 2205. Sk., 2255/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 09:00:16.775-2024-02-15 14:00:24.912 saatleri arasında Kaynaklar Merkez; , 2000. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 09:00:16.775-2024-02-15 14:00:24.912 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 09:00:52.544-2024-02-15 17:00:24.718 saatleri arasında Kozağaç; , 222/4. Sk., 230/1. Sk., Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv., 230. Sk., 211. Sk., 222/2. Sk., 222/3. Sk., 227. Sk., 211/3. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 09:00:52.544-2024-02-15 17:00:24.718 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 10:00:45.552-2024-02-15 16:00:52.604 saatleri arasında Buca Koop.; 200/42. Sk., 200/17. Sk., 1416. Sk., 200/18. Sk., AHMET PİRİŞTİNA, 200/41. Sk., 206/5. Sk., 1409. Sk., , 1403. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 10:00:45.552-2024-02-15 16:00:52.604 saatleri arasında Yıldız; 206/69. Sk., 200/7. Sk., , 200/26. Sk., 200/12. Sk., 200/25, 242/16. Sk., 206/68. Sk., 206/5. Sk., 206/47. Sk., 206/38. Sk., 206/48. Sk., 206/40. Sk., 206/32. Sk., AHMET PİRİŞTİNA, 206/59. Sk., 200/9. Sk., 206/37. Sk., 200. Sk., 200/10. Sk., 200/8. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 10:00:45.552-2024-02-15 16:00:52.604 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 12:00:00.454-2024-02-15 14:00:57.575 saatleri arasında Kaynaklar Merkez; 2072 Sk., BAHÇEBAĞ, 2037, 2030, 2079/2, 2105, 2012, 2005, İsimsiz112, İsimsiz105, İsimsiz58, İsimsiz48, 2079 Sk. , İsimsiz21, Mehmet Memiş Sk., Hasan Saka Sk., Celiloğlu Sk., 2077. Sk., 2072/1. Sk., 2072. Sk., 2036. Sk., 2035. Sk., 2026. Sk., 2018. Sk., 2006. Sk., 2004. Sk., , 2003. Sk., 2014. Sk., 2021. Sk., 2029. Sk., 2050. Sk., 2081. Sk., 2101. Sk., Camialtı Sk., Öğrt. Mustafa Balcı Sk., Şehit İslam Yeşil Sk., 2071/1, İsimsiz19, İsimsiz46, 2034, 2101/1, 2053, 2046, 2043, 2058, 2020, 2106, 2079/3, 2071/2, 2070, KABAKÇILAR, 2083, 2080 Sk., 2036, 2036 sk., 2047, 2045, 2039, 2028, 2041, Atatürk Cd., İsimsiz127, İsimsiz119, İsimsiz104, İsimsiz30, İsimsiz26, İsimsiz15, İsimsiz1, Kabakçılar Sk., 2080. Sk., 2076. Sk., 2071. Sk., 2055. Sk., 2025. Sk., 2017. Sk., 2016. Sk., 2015. Sk., 2011. Sk., 2010. Sk., 2107, 2051, 2048, 2054, 2023, 2076/1, 2027, 2076 Sk., İsimsiz22, 2073, 2078, ŞEHİT ER ARİF SERÇE, Gürlek Sk., GAZİ HASAN ŞEN, Bahçebağ Sk., 2079. Sk., 2075. Sk., 2049. Sk., 2031. Sk., 2022. Sk., 2019. Sk., 2013. Sk., 2001. Sk., 2000. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 12:00:00.454-2024-02-15 14:00:57.575 saatleri arasında Yıldızlar; 2205. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 12:00:00.454-2024-02-15 14:00:57.575 saatleri arasında 29 Ekim; 2171 Sk., 2163. Sk., 2143. Sk., 2142. Sk., 2135. Sk., 2134. Sk., 2000. Sk., , 2172. Sk., 2164. Sk., 2137. Sk., 2159. Sk., 2161. Sk., Mehmet Çavuş Sk., ŞEHİT ER ARİF SERÇE, 2145 Sk., 2159, Bahçebağ Sk., Atatürk Cd., 2169. Sk., 2166. Sk., 2160. Sk., 2141. Sk., 2140. Sk., 2148, 2255, Şehit Nurettin Gök Sk., Ortatatepe Sk., Hasan Saka Sk., Gazi Feyzullah Uslu Sk., 2255/2. Sk., 2253. Sk., 2252. Sk., 2173. Sk., 2136. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 12:00:00.454-2024-02-15 14:00:57.575 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-15 2024-02-15 09:00:25.854-2024-02-15 15:00:33.282 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 09:00:25.854-2024-02-15 15:00:33.282 saatleri arasında Bahçelievler; 1851/6. Sk., , 1671/4. Sk., Cevdet Bilsay cd., 1851/10. Sk., Cevdet Bilsay Cd., 1851/12. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 09:00:29.91-2024-02-15 15:00:38.807 saatleri arasında Bahçelievler; Şehit İbrahim Er Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 09:00:29.91-2024-02-15 15:00:38.807 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 09:00:29.91-2024-02-15 15:00:38.807 saatleri arasında Bahariye; Şehit İbrahim Er elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 11:00:26.696-2024-02-15 14:00:33.531 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALIAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-15 2024-02-15 09:00:29.314-2024-02-15 13:00:42.001 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 09:00:29.314-2024-02-15 13:00:42.001 saatleri arasında Bozköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 09:00:29.314-2024-02-15 13:00:42.001 saatleri arasında B. Hayrettin Paşa; , Cemalettin Aksu Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-15 2024-02-15 09:00:31.499-2024-02-15 15:00:39.582 saatleri arasında Yeşilova; 4080, 4131, 4127. Sk., , 4129. Sk., 4084. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 09:00:31.499-2024-02-15 15:00:39.582 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 11:00:26.696-2024-02-15 14:00:33.531 saatleri arasında Kazımdirik; 184. Sk., Mustafa Kemal Cd., Gediz, Gediz Cd., 185. Sk., Fatih Sultan Mehmet Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 11:00:26.696-2024-02-15 14:00:33.531 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 11:00:26.696-2024-02-15 14:00:33.531 saatleri arasında Ergene; 555, 550. Sk., Gediz, Mustafa Kemal Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KIRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-15 2024-02-15 09:00:50.462-2024-02-15 13:30:07.056 saatleri arasında Yeniköy; , OVA, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz2, KIRLIOVA, İsimsiz11, İsimsiz110, İsimsiz111, GÖLCÜK, İsimsiz1, KIRLIOVA, KIRLIOVA, KIRLIOVA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 09:00:50.462-2024-02-15 13:30:07.056 saatleri arasında Haliller; İsimsiz224, İsimsiz217, İsimsiz215, İsimsiz195, İsimsiz194, İsimsiz191, , YEŞİLOVA, İsimsiz198, İsimsiz216, İsimsiz212, İsimsiz209, İsimsiz91, İsimsiz210, İsimsiz214, İsimsiz223, İsimsiz226, İsimsiz218, İsimsiz213, İsimsiz193, İsimsiz192, İsimsiz135, İsimsiz225 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 09:00:50.462-2024-02-15 13:30:07.056 saatleri arasında Çayağzı; İsimsiz300, İsimsiz299, İsimsiz106, İsimsiz99, İsimsiz294 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 09:00:50.462-2024-02-15 13:30:07.056 saatleri arasında Kaleköy; İsimsiz92, İsimsiz100, İsimsiz117, KARAHAYIT, İsimsiz97, İsimsiz94, İsimsiz77, İsimsiz71, İsimsiz69, İsimsiz66, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz86, UZUNOVA, UZUNOVA, Uzunova, İsimsiz116, İsimsiz112, İsimsiz104, UZUNOVA, , İsimsiz90, İsimsiz84, İsimsiz83, İsimsiz70 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 09:00:50.462-2024-02-15 13:30:07.056 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 09:00:52.135-2024-02-15 17:00:04.034 saatleri arasında Çömlekçi; İsimsiz6, Aydoğdu Köyü İç Yolu, Çömlekçi Mahallesi İç Yol, , İsimsiz59, Gözlübaba, İsimsiz57, ÇÖMLEKÇİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 09:00:52.135-2024-02-15 17:00:04.034 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-15 2024-02-15 10:00:50.717-2024-02-15 16:00:01.604 saatleri arasında Çambel; 2512, 2525, 2518, , 2525, 2525, 2509, 2511, 2509, 2515, 2525 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-15 2024-02-15 11:00:26.696-2024-02-15 14:00:33.531 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-15 2024-02-15 11:00:36.036-2024-02-15 14:00:43.273 saatleri arasında Ildır; Cıkmaz Sokak, İNÖNÜ CD., ILDIR GAZİ MUSTAFA KEMAL, 30010. Sk., İsimsiz154, İsimsiz152, İsimsiz147, İsimsiz144, İsimsiz143, İsimsiz141, İsimsiz138, İsimsiz129, , İsimsiz134, İsimsiz136, İsimsiz153, İsimsiz131, İsimsiz146, İsimsiz149, İsimsiz150, Ildır Köyü, İsimsiz118, İsimsiz130, İsimsiz135, İsimsiz145, İsimsiz151, Ara Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 11:00:36.036-2024-02-15 14:00:43.273 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 13:30:00.453-2024-02-15 18:30:06.236 saatleri arasında Altınkum; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 13:30:23.638-2024-02-15 18:30:28.867 saatleri arasında Altınkum; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 13:30:36.234-2024-02-15 18:30:08.388 saatleri arasında Ovacık; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 13:30:39.091-2024-02-15 18:30:46.436 saatleri arasında Altınkum; İsimsiz120, İsimsiz128, Beş Evler Sitesi, İmbat 88 Konut Sitesi, İsimsiz195, , İsimsiz94, İsimsiz139, İsimsiz173, İsimsiz136 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 13:30:39.091-2024-02-15 18:30:46.436 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 13:30:44.971-2024-02-15 18:30:55.202 saatleri arasında Altınkum; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 13:30:57.398-2024-02-15 18:30:02.769 saatleri arasında Ovacık; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-15 2024-02-15 12:00:43.309-2024-02-15 14:00:34.233 saatleri arasında Yelaltı; SEFAKÖY, İsimsiz25, İsimsiz49, 3300/1, İsimsiz35, ÇALIK, Akça Sk., , 3300/1. Sk., MANZARA, KEKLİKTEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 12:00:43.309-2024-02-15 14:00:34.233 saatleri arasında Yenice; İsimsiz36, İsimsiz43, AKMEŞE, Göksu, Karayel Sk., Çamlık Sk., ORTANCA, CESUR, , İsimsiz9, İsimsiz12, İsimsiz37, İsimsiz44, YEŞİLALAN, Bağcılar, ÖZGÜN, KIRAÇ, İsimsiz22, Panaroma, SEFAKÖY, MANZARA, İsimsiz25, 3300/1, AKAY, Bora Sk., KEKLİKTEPE, İsimsiz17, İsimsiz35 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 12:00:43.309-2024-02-15 14:00:34.233 saatleri arasında Kalabak; 3300/1. Sk., SEFAKÖY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-15 2024-02-15 12:00:43.309-2024-02-15 14:00:34.233 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.