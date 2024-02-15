15 Şubat SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.02.2024 - 07:59

Güncelleme: 15.02.2024 - 07:59

SAKARYA ilinde 15 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 15 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTANBULDERE mahallelerinde İSTANBULDERE CD., İSTANBULDERE MERKEZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 15 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI SAKARYA mahallelerinde AÇIK, ATATÜRK BLV., ATSO TIR PARKI, BAŞAK SK., BURAK SK., DALGIÇ, DALGIÇ SK., GÖÇ, GÖÇ SK., GÖKÇE, HÜRREM, PETEK, SEHIT ONBASI ZEKERIYA GÖZYUMAN, ŞEHİT ONBAŞI ZEKERİYA GÖZYUMAN, ŞEHİT ONBAŞI ZEKERİYA GÖZYUMAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 15 Şubat Perşembe 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLIKÖY, SAKARYA mahallelerinde 1 SK., 22. SK., 23. SK., 6 SK., ADAPAZARI ÇIKIŞI-K16, ADAPAZARI DÜZCE YOLU, AKASYA SK., ALPEREN, ANIL, ARİFİYE, ASMA, ASMA SK., AYDIN SK., BAHÇE SK., BEREKET SK., BİRLİK SK., CAMİ SK., ÇAKIL SK., ÇIM, ÇİLEK SK., ÇİM SK., D-100 KARAYOLU, DADE SK., DAYAN, DIRI, DİLBER, DİRİ, FUNDA CD., GÜLLÜ SK., GÜNDOGAN, GÜNDOGAN/1, GÜNDOĞAN, GÜNDOĞAN CD., GÜNEŞLİ SK., HALİS TOPRAK, HALİS TOPRAK CD., HAN, HAN SK., HANLI MEZARLIĞI İÇİ YOLU, HATIP, HATİP, HATİP SK., HİLAL SK., ISTASYON, İSTASYON CD., İZCİ SK., KARTOPU, KARTOPU SK., KATIP, KIBAR, KINALI SK., KİBAR, KİBAR SK., KİRAZ, KONUK SK., LİMON SK., MERAM, MERKEZ CD., MEYDAN, MEYDAN SK., NARLI SK., NAZLI SK., NERGİS SK., NEŞE SK., NISAN, OVALI, OVALI SK., PAMUK SK., SALKIM SK., SAN, SANAYI, SANAYİ, SANSLI, SEDAT, SEDAT CD., SINIR, SINIR SK., ŞANSLI, ŞANSLI SK., ŞİFA SK., TALİP, TEK, TOPRAK AŞ İÇİ YOLU, TÜTÜN SK., ÜMİT SK., YAZGAN, YURT, ZAKKUM SK., ZEYBEK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 15 Şubat Perşembe 09:00-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOZLUK, PIRAHMETLER, PİRAHMETLER mahallelerinde 5 NOLU_1, 6 NOLU CD., 62 SK., ALACUMA CD., BELEDIYE, D-100 YAN YOL, İsimsiz158, PIRAHMETLER, SÖĞÜT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 15 Şubat Perşembe 09:00-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOZLUK, TASLIK, TAŞLIK mahallelerinde 1 NOLU CD., 1 NOLU_11, 2 NOLU, 2 NOLU CD., 2. CD., ADA SANAYI, ADA SANAYİ, ADA SANAYİ CD., D-100 YAN YOL CD., D-100 YANYOL, KOZLUK, KOZLUK CD., KÖPRÜ SK., NEHIR, NEHİR, NEHİR CD., SANAYİ CD., TASLIK, TÜVTÜRK - SAKARYA ŞUBESİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 15 Şubat Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖLCE mahallelerinde GÖLCE, GÖLCE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 15 Şubat Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ZIAHMET, ZİAHMET mahallelerinde ABDURRAHMANLAR, ISTIKLAL, ZIAHMET 4003, ZIAHMET 4006 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 15 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZAKKISLA, UZAKKIŞLA mahallelerinde UZAKKISLA/1, UZAKKIŞLA, UZAKKIŞLA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 15 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKBASLI, AKBAŞLI, EGRIOGLU, EĞRİOĞLU, GÖLCE, KALBURCU mahallelerinde AKBASLI, AKBASLI 1, AKBASLI 2, AKBAŞLI, AKBAŞLI KÖY, AKBAŞLI SK., DAVUTLAR/3, EGRIOGLU/2, EGRIOGLU/3, EGRIOGLU/4, EĞRİOĞLU KÖYÜ İÇ YOLU, GÖLCE KÖYÜ YOLU, GÖLCE/3, KALBURCU/1, LAZLAR, ODACILAR, ODACILAR SK., ODACILAR/3, TÖMEKLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 15 Şubat Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA, BAYIRAKÇASEHIR, BAYIRAKÇAŞEHİR, DÜZAKÇASEHIR, DÜZAKÇAŞEHİR mahallelerinde 10., 14., 17., 17. SK., 18., 19., 21., 21. SK., 22., 25., 26., 27., 2702., 2710, 3., 33., 37., 41., 455., 479., 53., 7. SK., 71., 78., 92., 94., 95., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, BAYIRAKÇASEHIR/2, BAYIRAKÇASEHIR/4, BAYIRAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU, BILECIK, BİLECİK CD., ÇESME/1, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DÜZAKÇASEHIR, DÜZAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU, EMRE ARSLAN, ESKIKÖY/2, ESKİ KÖY, ESKİ KÖY SK., İsimsiz120, KÜÇÜK AĞA SİTESİ İÇİ YOLU, MERKEZ/17, PASA_1, TEŞVİKİYE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 15 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZİ, HIRKA, ORHANIYE, ORHANİYE, YÖRÜKLER mahallelerinde 1152., 1153. SK., 1303., 1304., 1305., 3201., 3203., 3206., 3208., 3209., 3210., 955., 957., AÇMALAR SK., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AKSEMSETTIN, AKŞEMSETTİN SK., ALPASLAN SK., ANAFARTALAR SK., ANAOKULU, ANAOKULU SK., ANKARA, ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ, ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ SK., ANKARA CAD.2.ÇIKMAZ SK., ANKARA CD. 1. ÇK., ANKARA CD. 3. ÇK., ANKARA CD.3.ÇIKMAZ SK., AY, AZIZ GÜNEY, AZİZ GÜNEY SK., BAĞCAZ SK., BAĞLAR SK., BEKİR EFENDİ SK., CİHAN SK., CUMHUR SK., ÇAĞLAR SK., ÇAĞRI BEY SK., ÇALDIRAN SK., DEĞİRMEN CD., DEĞİRMEN ÇIKMAZ SK., DENIZLI, DENİZLİ SK., DR.SADIK AHMET SK., ESEN SK., GAMZE SK., GELİNCİK SK., GEYVE MEZARLIĞI İÇİ YOLU, GÜNEY SK., HAFIZ HASAN SK., HAKAN SK., HALIT PASA- SK., HALIT PASA_1, HALİT PAŞA SK., HEDIYE SK., HEDİYE SK., HIRKA KÖYÜ YOLU, HIRKA SK., İNCİKSUYU SK., İSMAİL AKÇA SK., KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ CD., KAVAKLAR, KAVAKLAR-, KAVAKLAR SK., KENAN EVREN SK., KIRIM SK., KOSOVA SK., LEYLAK, LEYLAK SK., MEHTAP, MEHTAP SK., MESKEN, MESKEN SK., MUSTAFA KEMAL SK., MUTLU SK., NİĞBOLU SK., NİLÜFER SK., OKUL CAD. 1.ÇIKMAZ (1) SK., OKUL CAD. 2.ÇIKAR SK., OKUL CD., PREVEZE, PREVEZE SK., PROF.DR.İLHAMİ ÇELİK SK., SABRI TARHAN SK., SABRİ TARHAN SK., STAT SK., TARLA ÇIKMAZI, TARLA ÇIKMAZI SK., TUGRUL BEY, TUĞRUL BEY SK., TURAN, TURAN SK., TÜRKMEN, UMURBEY CD., YÖRÜK, YUNUS EMRE, YUNUS EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 15 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIRKA mahallelerinde HIRKA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 15 Şubat Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEREBOGAZI, DEREBOĞAZI, KEMALİYE mahallelerinde 1000. SK., 1049, 1049. SK., 1052. SK., 1053. SK., ALPARSLAN TÜRKEŞ CD., ANKARA ASFALTI CD., DOGAN, DOĞAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 15 Şubat Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 2000, 2000 SK., 2004 SK., 2005 SK., 2006, 2006 SK., 2007 SK., 2012 SK., 2014 SK., 2015, 2015 SK., 2028 SK., 2038 SK., 2039 SK., 2041 SK., BESTEPELER, KUNDAKÇIOĞLU PARKI İÇİ YOLU, YILDIRIM BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 15 Şubat Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTİKLAL mahallelerinde 402., 421. SK., MUHSİN YAZICIOĞLU BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 15 Şubat Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI mahallelerinde 20. CD., 4006. SK., 4014. SK., 4016. SK., 4017., 4017. SK., 4018. SK., 4019. SK., 4023., 4023. SK., 4026., 529., 530., 536., 559., 563. SK., GÖKKUŞAĞI SK., GÜNEY, İNKO HOROZLU SİTESİ İÇİ YOLU, MEHMET AKİF ERSOY CD., SERDİVAN LİFE İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 15 Şubat Perşembe 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, ŞEKER mahallelerinde 17. CD., 4009., 4009. SK., 4010., 4010. SK., 4011. SK., 518. SK., 520. SK., 523., 528., 530. SK., AKYÜZ EVLER İÇİ YOLU, AY SK., BAGLAMA, BAĞLAMA SK., BURAK, ERAY SK., ESKİ KAZIMPAŞA CD., KAŞIKÇI KONAKLARI İÇİ YOLU, KİLİM SK., SEHIT MUSA KILIÇ, SEHIT YASIN YÜKSEL, ŞEHİT AYHAN AKTAŞ SK., ŞEHİT MUSA KILIÇ SK., ŞEHİT YASİN YÜKSEL SK., ŞULE SK., YAZLIK CD., YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 15 Şubat Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜPÇÜLER, TEPEKUM, YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 1130 NOLU SK., 1131 NOLU SK., 1132 NOLU, 1132 NOLU SK., 1133 NOLU SK., 1134 NOLU SK., 1136 NOLU, 1136 NOLU SK., 1137 NOLU SK., 1139 NOLU SK., 1144 NOLU SK., 1541 NOLU SK., 3002 SK., 3003 SK., 3005 SK., 3006 SK., 3016 SK., 3018 SK., ARI, ARI SK., AYRIK, AYRIK SK., BAĞIŞLAR SK., BELGIN, BELGİN SK., BEYHEKIM, BEYHEKİM SK., CENGIZ SK., ÇAKMAK SK., EMIR SK., EMİR SK., HAZER SK., IRFAN SK., İRFAN SK., KIR SK., MEÇ SK., MİMAR SİNAN SK., PAZAR SK., POSTAHANE SK., SAZ SK., SEHIT MEHMET NURI KOCABIYIK, SEHIT MEHMET NURI KOCABIYIK SK., SIRA SK., ŞEHİT MEHMET NURİ KOCABIYIK SK., ŞEHİT SADULLAH BENDER SK., TIKIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARAPÜRÇEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAPÜRÇEK ilçesinde 15 Şubat Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, INÖNÜ, MECIDIYE mahallelerinde DEĞİRMENDERE, İsimsiz138, KANLIÇAY, KAYA, MECIDIYE/1, MECİDİYE, SONER, SONER CD., SONER/2, SONER/3, ULUDERE, ULUDERE/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAPÜRÇEK ilçesinde 15 Şubat Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde MECİDİYE SK., MERKEZ_1, ULUDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.