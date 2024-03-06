15 Şubat'tan bu yana yanıt bekleniyor... TRT'de CHP'nin reklamı da yasak!

Yayınlanma: 06.03.2024 - 11:59

Güncelleme: 06.03.2024 - 12:22

CHP’nin Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, TRT’nin yerel seçim sürecine muhalefet partilerine ekranlarını kapatmasına tepki gösterdi.

CHP’nin seçim kampanyası başlama tarihi olan 15 Şubat’tan bu yana TRT’ye reklam filmlerinin yayınlanması için her gün başvurduklarını belirten Bulut, her defasında hukuk bölümü tarafından "onay bekleniyor" yanıtını aldıklarını bildirdi.

"HEM KAMUYU ZARARA UĞRATIYOR HEM DE GÖREV SUÇU İŞLİYOR"

TRT’nin, AKP’nin seçim kampanyası başlar başlamaz reklam filminin yayınlandığını kaydeden Bulut, şöyle konuştu:

“Bizim reklam filmimiz için 20 gün hukuk bölümünün onayını bekleyen TRT, AKP’nin reklam filmini hemen yayınladı. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e, belediye başkan adaylarımıza karartma uygulayan TRT’de,CHP’nin reklamının gösterilmesi bile yasak. Reklam filmimizin yayınlanması için tekrar başvurduk. Ancak mart ayında reklam filmlerimizi yayınlayacak müsait günleri yokmuş. Kuyruklu yalan!TRT, reklam filmimizi hayrına yayınlamayacak, para karşılığı yayınlayacak. TRT hem kamuyu zarara uğratıyor hem de görev suçu işliyor.”

"TRT, PRT OLDU"

AKP’nin belediye başkan adaylarının hemen her gün TRT Haber ekranlarında olduğunu belirten Bulut, şöyle devam etti:

“TRT'nin fişini saraya bağlayıp, Parti Radyo Televizyonu (PRT) yaptılar. CHP’nin ya da diğer muhalefet partilerinin belediye başkan adaylarını 1 dakika canlı yayınlamadılar. TRT Anayasal bir kurum. TRT Kanunu, Anayasa’ya dayanılarak çıkarıldı. Anayasa’ya göre de TRT özerk ve tarafsız olmalıdır. Ancak bu kağıt üzerinde kaldı. 85 milyonun vergileriyle fonlanan TRT hem kanunlar çiğniyor, hem de YSK’nın kararlarını hiçe sayıyor. Hukuk devleti ilkesini, seçim adaletini ve demokrasiyi baltalıyor.”

"İKTİDARIN BORAZANLIĞINI BIRAKIN"

TRT’nin yanlı, tarafsızlığı çiğneyen haberiyle ilgili RTÜK’e, kurumsal olarak şikâyet dilekçesi verdiklerini kaydeden Bulut, her hafta muhalif kanallara ceza yağdıran RTÜK’ün, şikâyet dilekçelerini aylardır işleme almadığını bildirdi.

TRT yönetiminin göz göre göre suç işlediğini, denetim görevi olan RTÜK’ün de şikâyetleri görmezden gelerek bu suça ortak olduğunu belirten Bulut, “TRT yönetimini bir kez daha uyarıyoruz, iktidarın borazanlığını bırakın asıl göreviniz olan kamu yayıncılığına dönün” dedi.