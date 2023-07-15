15 Temmuz 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz hava durumu tahminleri açıklandı. Son günlerde ülke genelinde aşırı sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu raporlarına göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevreleri ile Sinop’un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Muğla, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi illerde ise sıcaklık rekoru kırılacak.
İSTANBULLULARA SICAKLIK UYARISI
Yüksek sıcaklıklarla ilgili olarak AKOM'dan da açıklama geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada hava sıcaklığının batı bölgelerde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği belirtildi. Yurttaşların 10.00 - 16.00 saatleri arasında güneşin altında zaman geçirmemeleri ve bol sıvı tüketmeleri gerektiği uyarısı da yapıldı.
İşte il il hava durumu...
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 24°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
TEKİRDAĞ 24°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 28°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA 23°C, 43°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 30°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ 14°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Sinop’un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 30°C
Az bulutlu
KASTAMONU 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 24°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 22°C, 27°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 22°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 21°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI 14°C, 29°C
Az bulutlu
ERZURUM 11°C, 26°C
Az bulutlu
MALATYA 19°C, 36°C
Az bulutlu
VAN 14°C, 28°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 25°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 27°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 29°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
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