15 Temmuz 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 15.07.2023 - 08:52

Güncelleme: 15.07.2023 - 08:52

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu raporlarına göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevreleri ile Sinop’un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Muğla, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi illerde ise sıcaklık rekoru kırılacak.

İSTANBULLULARA SICAKLIK UYARISI

Yüksek sıcaklıklarla ilgili olarak AKOM'dan da açıklama geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada hava sıcaklığının batı bölgelerde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği belirtildi. Yurttaşların 10.00 - 16.00 saatleri arasında güneşin altında zaman geçirmemeleri ve bol sıvı tüketmeleri gerektiği uyarısı da yapıldı.

İşte il il hava durumu...



MARMARA



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık



İSTANBUL 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık



KOCAELİ 23°C, 33°C

Az bulutlu ve açık



TEKİRDAĞ 24°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EGE



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık



DENİZLİ 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık



İZMİR 28°C, 39°C

Az bulutlu ve açık



MUĞLA 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 23°C, 43°C

Az bulutlu ve açık



ANTALYA 30°C, 41°C

Az bulutlu ve açık



ISPARTA 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık



MERSİN 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık



ESKİŞEHİR 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık



KAYSERİ 14°C, 34°C

Az bulutlu ve açık



KONYA 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık



BATI KARADENİZ



Parçalı ve az bulutlu, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Sinop’un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 30°C

Az bulutlu



KASTAMONU 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



SİNOP 24°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK 22°C, 27°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve az bulutlu, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu



SAMSUN 22°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TOKAT 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



TRABZON 21°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU



Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI 14°C, 29°C

Az bulutlu



ERZURUM 11°C, 26°C

Az bulutlu



MALATYA 19°C, 36°C

Az bulutlu



VAN 14°C, 28°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 25°C, 42°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP 24°C, 39°C

Az bulutlu ve açık



MARDİN 27°C, 39°C

Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA 29°C, 42°C

Az bulutlu ve açık