14 Temmuz 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 14.07.2023 - 08:41

Güncelleme: 14.07.2023 - 08:42

Meteoroloji'nin yayımladığı rapora göre hava sıcaklığının ise ülke genelinde hissedilir derecede artacağı, güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-10 derece üstünde seyrettiği bu günlerde yurttaşların sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde dışarıya çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Uzmanlar da kronik hastalar, yaşlılar ve bebekler gibi bazı grupların saat 11 ile 16 arasında dışarıya çıkmamalarını öneriyor.

İstanbul'a AKOM'dan sıcak hava uyarısı geldi. İki gün boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirten AKOM, "öğlen saatlerinde dışarı çıkılmama" uyarısı yaptı.

Avrupa Birliği Uzay Ajansı ise Avrupa'nın güneyinde etkili olacak Kerberos sıcaklıkları nedeniyle termometrelerin 48 dereceye kadar çıkabileceğini, söz konusu ülkeler arasında Türkiye'nin de olduğunu belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgelerimizde hava durumu şöyle:

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

TEKİRDAĞ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 34°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 29°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 32°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

RİZE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 32°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, 28°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu

VAN °C, 29°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık