15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle pek çok kurum kapalı olacak. Peki, 15 Temmuz'da bankalar açık mı? 15 Temmuz'da bankalar yarım gün mü?

15 TEMMUZ BANKALAR AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle bankalar, kapalı olacak.

15 TEMMUZ'DA EFT VE HAVALE YAPILIR MI?

Havale işlemi 7/24 gerçekleştirildiğinden 15 Temmuz resmi tatilinde de gerçekleştirilebilecek. EFT için ise mesai saatleri beklenecek. Ancak bankanızın FAST anlaşması varsa farklı bir hesap olsa dahi 7 gün 24 saat para gönderebilir ve alabilirsiniz. Ancak FAST sisteminde de günlük limit bulunuyor.