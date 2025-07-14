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15 Temmuz'da hastaneler açık mı? 15 Temmuz hastaneler ve aile hekimleri tatil mi?

15 Temmuz'da hastaneler açık mı? 15 Temmuz hastaneler ve aile hekimleri tatil mi?

14.07.2025 12:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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15 Temmuz'da hastaneler açık mı? 15 Temmuz hastaneler ve aile hekimleri tatil mi?

15 Temmuz bu sene Salı gününe denk gelirken bankaların çalışma saatleri merak ediliyor. Kamu kurum ve kuruluşları resmi tatil süresince hizmet vermiyor. Peki, 15 Temmuz'da hastaneler açık mı? 15 Temmuz hastaneler ve aile hekimleri tatil mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle pek çok kurum kapalı olacak. Peki, 15 Temmuz'da hastaneler açık mı? 15 Temmuz hastaneler ve aile hekimleri tatil mi?

15 TEMMUZ HASTANELER AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olmasından dolayı hastanelerin poliklinik bölümleri, sağlık ocakları kapalı olacak.

Hastanelerin acil bölümleri hizmet verecek.

15 TEMMUZ ÖZEL HASTANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

Özel hastanelerin çalışma durumu, kurumların kendi politikalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bazı özel hastaneler, 15 Temmuz’da sınırlı kadroyla hizmet vermeye devam edebilirken, bazıları resmi tatil nedeniyle poliklinik hizmetlerini durdurabilir. Bu nedenle, özel bir hastaneye gitmeyi planlayan yurttaşların, ilgili hastaneyle önceden iletişime geçerek çalışma saatlerini ve randevu durumunu teyit etmeleri önerilir.

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