15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle pek çok kurum kapalı olacak. Peki, 15 Temmuz'da hastaneler açık mı? 15 Temmuz hastaneler ve aile hekimleri tatil mi?

15 TEMMUZ HASTANELER AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olmasından dolayı hastanelerin poliklinik bölümleri, sağlık ocakları kapalı olacak.

Hastanelerin acil bölümleri hizmet verecek.

15 TEMMUZ ÖZEL HASTANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

Özel hastanelerin çalışma durumu, kurumların kendi politikalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bazı özel hastaneler, 15 Temmuz’da sınırlı kadroyla hizmet vermeye devam edebilirken, bazıları resmi tatil nedeniyle poliklinik hizmetlerini durdurabilir. Bu nedenle, özel bir hastaneye gitmeyi planlayan yurttaşların, ilgili hastaneyle önceden iletişime geçerek çalışma saatlerini ve randevu durumunu teyit etmeleri önerilir.