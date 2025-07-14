15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün yaklaşmasıyla birlikte, yurttaşlar gündeminde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı konusu yer alıyor. Peki, 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz'da marmaray, metrobüs, metro, vapur, otobüs bedava mı?

15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

15 Temmuz günü kent içi raylı ulaşım hizmetleri ücretitsiz olacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, yolcularını 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü​​​​​​​ ücretsiz taşıyacak.

15 TEMMUZ'DA OTOBÜS, METROBÜS, VAPUR, METRO, OTOBÜS TRAMVAY ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde toplu taşıma ücretsiz olacak. Salı günü açıklanan kent içi raylı sistemlerin yanı sıra; İstanbulkart sistemine entegre olan İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve Şehir Hatları da ücretsiz olarak hizmet verecek.