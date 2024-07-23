15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kaza: 1 yaralı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde metrobüsle motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 11:19
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Kaza, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa’dan Anadolu Yakası'na geçişte saat 09.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, köprü girişinde metrobüsle motosiklet sürücüsü kazaya karıştı. Kazada bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Trafikteki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Avrupa-Anadolu istikametinde trafikte yoğunluk yaşandı.

Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.


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