15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kaza: 1 yaralı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde metrobüsle motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa’dan Anadolu Yakası'na geçişte saat 09.00 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, köprü girişinde metrobüsle motosiklet sürücüsü kazaya karıştı. Kazada bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü yola savruldu.
Trafikteki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle Avrupa-Anadolu istikametinde trafikte yoğunluk yaşandı.
Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emeklilerin zam farkı ne zaman ödenecek?
- 'Katliam yasası'na tepki gösteren Tosun hedef gösterildi
- AKP'den Doğu Perinçek'e peş peşe tepki
- MHP’nin gündeminde ne var?
- 'Afyon AKP beni batırdı'
- Atina'dan Ankara'ya çirkin mesaj
- Karpuz hasadı için geri sayım
- Yerlikaya'dan açıklama geldi
- 154 kişilik o listeyi açıkladı: 'Hangi gün ve saatte...'
- CHP'den Özel-Esad görüşmesine ilişkin açıklama