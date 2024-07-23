Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü

DHA
23 Temmuz 2024 Salı, 09:37
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü

Kuzey Marmara Otoyolu'nda lastiği patladığı için emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan gelen hafriyat kamyonu çarptı. 

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü

Kazada, TIR şoförü Ramazan Akgül hayatını kaybetti.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü

Kaza, dün akşam saat 22.15 sıralarında Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. 

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Ramazan Akgül yönetimindeki 34 GAE 786 plakalı TIR'ın lastiği patladı. 

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü

TIR şoförü Ramazan Akgül patlayan lastiği kontrol etmek için emniyet şeridinde durdu. Akgül, lastiği kontrol etmek istediği sırada Cem Erdoğan yönetimindeki 41 ATB 443 plakalı hafriyat kamyonu TIR'a çarptı. 

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü

Çarpışma anında Ramazan Akgül, TIR ve hafriyat kamyonu arasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü

Sağlık ekipleri Akgül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, incelemelerin ardından Akgül'ün cansız bedeni morga kaldırıldı. 

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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