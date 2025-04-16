FETÖ tutukluları AKP’ye üye yapılmış: Aralarında Akın Öztürk de var

Yayınlanma: 16.04.2025 - 10:09

Güncelleme: 16.04.2025 - 11:05

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'nin 1 Nisan’da bir paylaşım yapıp AKP’ye üye yapıldığını duyurması ardından birçok ismin bilgileri dışında AKP'ye üye yapıldığı ortaya çıkmıştı. Üyeliklerini iptal eden yurttaşlar suç duyurusunda bulunmuştu.

Müyesser Yıldız'ın kişisel web sitesindeki haberine göre; Ankara Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan bazı 15 Temmuz sanık ve hükümlüleri de bilgileri dışında AKP Sincan İlçe Teşkilatı’na üye yapıldı.

2 yıl önce başladığı bildirilen “zorla üyelik” vakaları, ailelerin yaptığı kontroller sonucu tespit edildi. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen çok sayıda sanık avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aileler ise "Başımıza daha büyük işler açılmasın" endişesiyle konuyu uzun süre kamuoyuyla paylaşmadı.

AKIN ÖZTÜRK DE ÜYE YAPILMIŞ

AKP'ye üye yapılan isimler arasında en çarpıcısı ise darbe girişiminin 1 numaralı yöneticisi olarak bilinen eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk. 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanamayan Öztürk’ün, 2023’ten bu yana AKP üyesi olduğu belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu verilerinde oy kullanma hakkı bulunmayan Öztürk'ün, parti üyeliği sistemine nasıl kaydedildiği hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.