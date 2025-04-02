Bilgileri dışında AKP'ye üye kaydedilen bazı gazeteciler, akademisyenler ve emekli generaller suç duyurusunda bulunacaklar

Yayınlanma: 02.04.2025 - 16:54

Güncelleme: 02.04.2025 - 17:12

e-Devlet uygulamasında AKP'ye üye kaydı olduğunu fark eden gazeteci Faruk Bildirici'nin bunu sosyal medyada paylaşması, başka pek çok kişinin de aynı durumda olduğunu ortaya çıkardı. Gazeteci öğretim üyesi Prof. Dr. Doğan Tılıç, Prof. Dr. Ahmet Tolungüç, emekli bazı generaller ve eşlerinin de arasında bulunduğu bu kişilerin ortak özelliği 60'lı yaşlarının ortalarında olmaları ve herhangi bir siyasi parti üyeliği bulunmamalarıydı. Bazıları, e-Devlet üzerinden hemen istifa etmeyi tercih ederken, bazıları istifanın sahte üyelik işlemini onaylamak anlamına geleceği gerekçesiyle sahteciliğin izini sürmeye karar verdi. Sahte üye kaydedilen pek çok kişi suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

Haberi olmadan AKP Etimesgut İlçe Başkanlığına parti üyesi olarak kaydedildiğini öğrenen Medya Ombudsmanı, gazeteci Faruk Bildirici, partinin ilçe başkanlığına giderek itiraz dilekçesi verdi.

Süreci anlatan Bildirci, "Böyle bir sahtecilik onları şaşırtmadı. Çünkü daha önce başkaları da aynı şikayetle başvurmuşlardı. Hemen bilgilerimi alıp, İl Başkanlığı’na bilgi verdiler; oradan da pazartesi günü üyeliğimin silineceği yanıtı geldi" dedi.

Bildirici, üyeliği silinmezse suç duyurusunda bulunacağını belirterek "Sahte üyelik formumu ve belgeleri de isteyeceğim. Bakalım benim adıma kimler imza atmış, formu nasıl düzenlemişler? Sahtecilikten utanıyorlarsa en azından özür dilerler" dedi.

Tüm partilere eşit mesafede kalmayı tercih ettiğini ve bugüne kadar hiçbir partiye üye olmadığını vurgulayan Bildirici, "Birçok arkadaşımın habersiz olarak AKP’ye üye yapıldığını öğrenince ben de e-Devlet’e girip üyeliğimi kontrol etme gereği duymuştum. Aslında bir yıl kadar önce sisteme girdiğimde üye değildim. Ama nasıl olduysa bu kez girdiğimde üç yıldır AKP Etimesgut İlçe Teşkilatı’na üye olduğumu gördüm" dedi.

"DEVLET GÜCÜNÜ KULLANMAK SİYASİ AHLAKA SIĞMAZ''

Bildirici, pek çok kişinin hiç haberi dahi olmadan partiye üye yapılmasının devletin kontrolünde olan kişisel bilgilerin kullanılmasıyla mümkün olabileceğini hatırlatarak, "Başvursam kabul etmeyecek bir partinin benden habersiz beni üye yapması doğrudan siyasi ahlaksızlık. İnsanları kendilerinden habersiz sahte üye yapmak, bunun için de devlet gücünü ve bilgilerini kullanmak siyasi ahlaka sığmaz" sözleriyle tepki gösterdi.

Bildirici, "Muhtemelen imzam taklit edilerek, kişisel bilgilerime erişilerek sahte üye yapılmamı sosyal medyadan duyurunca birçok kişi daha kontrol etti, onlarca insan da kendilerinden habersiz AKP üyesi yapıldıklarını öğrendi. Bu da bir iki yöneticinin değil de doğrudan parti örgütü tarafından yapılan organize bir sahtecilik durumu olduğunu gösteriyor" dedi.

Bildirci şunları vurguladı:

"Anladığım kadarıyla, İl Örgütü’nden bazı birimler, zaman zaman seçmen kayıtları üzerinden taramalar yapıp, hiçbir partiye üye olmayanları saptayıp, AKP’ye üye kaydediyor. Özellikle de parti üyesi olmayan ve internetle pek ilgisi olmayacağını varsaydıkları 60’lı yaşlar ve üzerindekileri tercih ediyorlar sahte üye kaydetmek için. Tabii konuştuğunuzda hiç kimse suçu üzerine almıyor, faili meçhul durumu doğuyor. Bu durumda ben pazartesi günü söz verdikleri gibi üyeliğimin silinmesini bekleyeceğim. Üyeliğimin silinmesine göre de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet, Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulunacağım. Tabii suç duyurumda, sahte üyelik formumu ve belgeleri de isteyeceğim. Bakalım benim adıma kimler imza atmış, formu nasıl düzenlemişler? Sahtecilikten utanıyorlarsa en azından özür dilerler…

TILIÇ: BİLGİNİZ DIŞINDA ÜYE YAPANLAR DAHA NELER YAPABİLİR

Birgün gazetesi yazarlarından Prof. Dr. Doğan Tılıç da sahte üyeler arasında olduğunu fark etti. e-Devlet'i kontrol ettiğinde "Ankara Sincan İlçe Teşkilatı 2024/1 aktif üyesi" olarak kaydedildiğini öğrenen Tılıç, bu duruma, "TC kimlik numaramı ve tüm kimlik bilgilerimi alan biri, benim adıma imza da atarak işlemleri tamamlamış. Düşünün şimdi, bilginiz dışında ve arzunuz hilafına sizi bir partiye üye yapanlar, daha neler yapabilirler?" sözleriyle tepki gösterdi.

Tılıç da 65 yaş ve üzerinde olan ve henüz hiçbir partiye üye olmamış kişilerin kayıtları üzerinden sistematik bir sahtecilik yapıldığı yönündeki görüşünü paylaştı. e-Devlet'teki seçeneği kullanarak üyelikten "istifa" ettiğini belirten Tılıç, sahtecilik hakkında yargıya başvuruda bulunacağını da belirtti.