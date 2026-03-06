15 yaş altı için 'sosyal medya' düzenlemesi: Ayrıntılar ortaya çıktı

15 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandırmayı amaçlayan yeni düzenleme için hazırlıklar sürüyor.

Uzun süredir üzerinde çalışılan yasa teklifinin yalnızca sosyal medya platformlarını değil, dijital oyun platformlarını da kapsaması planlanıyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi’nin haberine göre; düzenleme kapsamında kullanıcıların yaşını doğrulayacak bir sistem kurulması hedefleniyor. Ancak algoritma üzerinden yapılacak yaş doğrulama yönteminin hatalı sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle farklı bir doğrulama mekanizmasının ayrı bir yönetmelikle düzenlenmesi gündemde.

"YAŞ DOĞRULAMA SİSTEMİ"

Taslak düzenlemeye göre platformlarda kullanıcıların yaşını doğrulayan bir sistem kurulması planlanıyor. Algoritma temelli doğrulama yöntemlerinin hatalı sonuçlar verebileceği değerlendirilirken, bu nedenle farklı bir doğrulama yöntemi için ayrıca yönetmelik hazırlanması gündeme geldi.

EBEVEYN KONTROLÜ ZORUNLU OLACAK

Taslak metinde ebeveyn kontrol mekanizmalarının da zorunlu hale getirilmesi öngörülüyor. Buna göre çocuklara ait hesapların ayarları ebeveynler tarafından denetlenebilecek. Satın alma, kiralama ya da ücretli üyelik gibi ödeme gerektiren işlemler ebeveyn onayına bağlanacak.

Ayrıca çocukların platformlarda geçirdiği süreler izlenebilecek ve kullanım sürelerine sınırlama getirilebilecek. Oyun içeriklerinin de yaş kriterlerine göre derecelendirilmesi planlanıyor.

PLATFORMLARA TEMSİLCİ ZORUNLULUĞU

Düzenleme kapsamında Türkiye’de faaliyet gösteren oyun dağıtıcıları ve dijital platformlara temsilci bulundurma zorunluluğu getirilecek. Hukuka aykırı içerik ve faaliyetlere yönelik denetimlerin artırılması da hedefleniyor.

UYMAYANA 30 MİLYON TL CEZA

Yeni kurallara uymayan platformlara ağır yaptırımlar uygulanacak. Temsilci bulundurma yükümlülüğünü 30 gün içinde yerine getirmeyen şirketlere 30 milyon liraya kadar idari para cezası kesilebilecek. Ayrıca internet trafiğinde bant daraltma yaptırımı uygulanması da gündeme gelebilecek.

Düzenlemeyle birlikte dolandırıcılık amaçlı reklamların platformlar tarafından tespit edilmesi ve engellenmesi de zorunlu hale getirilecek.