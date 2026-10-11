Çocukların dijital dünyada güvenliğini sağlamayı amaçlayan 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi, ailelerin ve gençlerin gündeminde yer alıyor. Peki,15 yaş altı sosyal medya yasağı başladı mı? 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi maddeleri neler?

15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

15 yaş altı sosyal medya düzenlemesine ilişkin yönetmelik, 10 Ekim 2026 tarihli ve 33396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni kuralların 1 Kasım 2026 itibarıyla uygulanması planlanıyor.

Sosyal ağ sağlayıcılarına, mevcut hesapların yaş doğrulama işlemlerini tamamlamaları için 31 Mart 2027'ye kadar süre tanındı.

15 YAŞ ALTI HESAPLAR KAPATILACAK MI?

Yönetmeliğe göre 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal medya hesabı açmasına izin verilmeyecek. Mevcut hesaplarda yapılan yaş kontrolünde kullanıcının 15 yaşından küçük olduğu belirlenirse hesap kapatma süreci başlatılacak.

15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ MADDELERİ NELER?

Düzenleme, 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşından küçük kullanıcılar için de yeni güvenlik kuralları getiriyor. Bu gruptaki hesaplar varsayılan olarak gizli olacak ve kamuya açık profile dönüştürülemeyecek. Takipçi ve takip edilen listeleri dışarıdan görüntülenemeyecek.

Mesajlaşmada yalnızca karşılıklı takip edilen hesapların birbirine mesaj göndermesine izin verilecek ve mesajlarda görüldü bilgisi bulunmayacak. Platformlardan ayrıca çocuklara yönelik hizmetlerde sonsuz kaydırma tasarımlarını, kişiselleştirilmiş reklamları ve profillemeyi sınırlandırmaları istenecek.

E-DEVLET YAŞ DOĞRULAMASI NASIL YAPILACAK?

Yaş doğrulamasının e-Devlet Kapısı üzerinden oluşturulacak teknik bir belirteç aracılığıyla yapılması öngörülüyor. Sistem, sosyal medya platformlarına kullanıcının 15 ve 18 yaş sınırlarını karşılayıp karşılamadığı bilgisini aktaracak.

Kullanıcıların kimlik bilgileri platformlarla paylaşılmayacak ve doğrulama verileri başka amaçlarla işlenemeyecek. Düzenleme kapsamında sosyal ağ sağlayıcıları, ebeveynlerin çocuklarının ekran süresini sınırlandırmasına, konum paylaşım ayarlarını yönetmesine ve ücretli işlemler için onay vermesine imkan tanıyan ücretsiz denetim araçları da sunacak.