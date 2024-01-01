15 yaşındaki Büşra yaralanmıştı... Sultangazi'deki çatışmada yeni görüntüler ortaya çıktı!
Sultangazi'de, otomobille seyir halindeki 2 grubun uzun namlulu silahlarla çatıştığı, iki kişinin yaralandığı olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kameraya yansıyan görüntülerde, sokak üzerinden hızla geçen iki araç ve silah sesinden korkarak camiye kaçanlar yer alıyor.
Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde, 30 Aralık Cumartesi günü saat 14.05 sıralarında, otomobille seyir halinde olan 2 grup, uzun namlulu silahlarla çatıştı.
Güpegündüz yaşanan çatışmada, şüpheliler otomobillerini bırakıp kaçtı. Çatışmada, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin saldırıya karışan şüpheli, diğerinin ise sokaktan geçmekte olan 15 yaşındaki Büşra P. olduğu belirtildi.
Şüpheli hafif yaralanırken, ağır yaralı olan Büşra P.'nin ameliyata alındığı öğrenildi. Otomobillerde yapılan aramalarda, kalaşnikof ve tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin silahından çıkan kurşunlar 2 eve, sokakta bulunan caminin çay ocağına ve park halindeki araçlara isabet etti.
Ekipler olay yerinde yaptıkları incelemede onlarca boş kovan buldu. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
KORKANLAR CAMİYE KAÇMIŞ
Yaşanan çatışmaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kameraya yansıyan görüntülerde, araçlar hızla sokakta geçerken silah sesini duyan vatandaşların camiye kaçarak saklandığı görülüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Kolombiya’ iddiası gündemde!
- Ortak ATM'de hesabına yatırdığı para yok oldu
- Peş peşe üç defa sallandı
- Yeni yıl zamlı geldi!
- Atatürk'ü Adolf Hitler'le bir tuttu!
- Savcıdan 'Dilan Polat' mesajı
- AKP'yi yasa boğan ölüm
- 2023 kehanetlerinden biri son anda gerçekleşti
- 'Kayıp kıta' okyanus tabanında keşfedildi!
- 'Sermaye sahipleri ayağını denk alsın'