15 yaşındaki çocuğu hayattan koparan otomobilin sürücüsü tutuklandı

Yayınlanma: 25.09.2024 - 16:10

Güncelleme: 25.09.2024 - 16:10

Edinilen bilgilere göre, Amasya'nın Merzifon ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde 35 RKB 01 plakalı aracıyla seyir halinde olan Abdurrahim Kartal, önündeki beyaz otomobili sollamak için ters şeride geçti. Karşı yönden gelen araçları görünce yeniden kendi şeridine dönmeye çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma daldı. Otomobil, kaldırımda yürüyen 15 yaşındaki Muharrem Can Özel’e hızla çarparak havaya fırlattı. Yere düşen çocuk ağır yaralandı.

KAZA ANI SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

Ağır yaralanan Muharrem Can Özel, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, otomobilin hızla kaldırıma dalarak çocuğa çarpması ve havaya fırlatması, çocuğun yere düşmesi ve otomobilin hızla yoluna devam etmesi yer alıyor.

Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Abdurrahim Kartal, çıkarıldığı mahmekemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.