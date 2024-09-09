Amasya'da zincirleme trafik kazası: 4 kişi yaralandı
Amasya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Amasya'dan Taşova'ya seyreden iki tır ve bir panelvan, Yassıçal Kavşağı'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, panelvanda yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: #amasya
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin öldürüldüğü köyde toprağa verilecek
- Narin’in ablasının da öldüğü ortaya çıktı!
- Gözaltı sayısı 23'e yükseldi!
- Narin’in yakınına yumruklu saldırı!
- '40 yıllık dostluğum var, Refah Partisi geleneğinden...'
- 'Muhtar cesedi çuval içinde bana verdi'
- Kredi kartlarına 'SGK' ayarı geliyor
- O mesajlar için 'harekete geçildi' iddiası
- ORC'den dikkat çeken CHP anketi
- Gözaltı sayısı artıyor!