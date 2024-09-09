Amasya'da zincirleme trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Yayınlanma: 09.09.2024 - 12:53

Güncelleme: 09.09.2024 - 12:55

Amasya'dan Taşova'ya seyreden iki tır ve bir panelvan, Yassıçal Kavşağı'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, panelvanda yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.