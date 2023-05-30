15 yaşındaki çocuk AKP’nin seçim kutlaması sırasında vuruldu

Yayınlanma: 30.05.2023 - 18:27

Güncelleme: 30.05.2023 - 18:41

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yurdun dört bir yanında kutlamalar yapılmış, kutlamalar sırasında ateşli silahlar kullananlar da olmuştu.

Mersin’de bir grup partili AKP Toroslar İlçe Başkanlığı önünde kutlama yaptı. Kurdali Mahallesinde yaşayan 15 yaşındaki Muhammet Eslek de arkadaşlarıyla birlikte bu kutlamaları izlemeye gitti.

Kutlamalar sırasında bazı magandalar ateşli silahlarla havaya ateş açtı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir magandanın silahından çıkan kurşun Muhammet Eslek’in başına isabet etti. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan Muhammet Eslek yoğun bakıma alındı. Ancak 15 yaşındaki çocuk yaşam savaşını kaybetti. Muhammet Eslek Mersin’de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Polis yetkililerinin, Eslek ailesine verdikleri ilk bilgide “Çocuğun başına yorgun mermi isabet etti” dedikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ancak çocuğun ölümüne neden olan silahın kim tarafından, nereden ateşlendiğini henüz bulunamadı.