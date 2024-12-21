15 yaşındaki çocuk işçi yüksekten düştü

Yayınlanma: 21.12.2024 - 12:54

Güncelleme: 21.12.2024 - 13:32

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir iş merkezinin 4. katında klima montajı yapan 15 yaşındaki çocuk işçi M.C., pencere mermerinin kırılması sonucu bitişikteki apartmanın 1. katındaki boşluğa düştü. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, itfaiye ekipleri tarafından alındı ve ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.C.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.