15 yaşındaki çocuk işçi yüksekten düştü
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, klima montajı sırasında yüksekten düşen 15 yaşındaki çocuk işçi yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir iş merkezinin 4. katında klima montajı yapan 15 yaşındaki çocuk işçi M.C., pencere mermerinin kırılması sonucu bitişikteki apartmanın 1. katındaki boşluğa düştü. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk, itfaiye ekipleri tarafından alındı ve ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.C.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Almanya'da 'Noel pazarına' araçlı saldırı
- Gazeteci Özlem Gürses gözaltına alındı
- Erdoğan'dan flaş 'Suriyeliler' açıklaması
- 'Neredeyse 2 hafta oldu'
- Tel Aviv’i balistik füze ile vurdular
- Vali 'öldü', Bakanlık 'yoğun bakımda' dedi
- 10 milyon dolarlık ödülü kaldırdılar!
- 'Kanlı Noel' saldırganı hakkında neler biliniyor?
- Otel ve villa yapılacak
- Üniversiteden skandal ilan