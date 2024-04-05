15 yaşındaki çocuk ölü bulunmuştu... Tutuklu astsubaya haoşs cezası

Antalya'da ormanda cesedi bulunan Yusuf Dellal'ı (15) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan astsubay Mehmet Deniz Yeşil'e (34), 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl, 'malını koruyamayacak durumda olmasından yararlanarak hırsızlık' suçundan ise 4 yıl hapis cezası verildi.

DHA
Yayınlanma: 05.04.2024 - 15:33
15 yaşındaki çocuk ölü bulunmuştu... Tutuklu astsubaya haoşs cezası
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Olay, 17 Ekim 2022'de gece saatlerinde Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Dellal, annesine ait 07 AJC 691 plakalı otomobilde, kız arkadaşı Y.S.Y. (17) ile ormanda oturdukları sırada yanlarına bir kişi geldi.

Yüzü bezle sarılı kişi, polis olduğunu söyledi. Bu sırada korkan Y.S.Y., olay yerinden kaçıp, durumu Dellal'in yakınlarına bildirdi. Olay yerine gelen yakınları, Dellal'i tabancayla öldürülmüş olarak buldu. Dellal'in annesinin otomobilinin ise çalındığı ortaya çıktı.

Polis, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda jandarma astsubay olarak görev yapan ve olay gecesi Dellal'ın yanına gelen Mehmet Deniz Yeşil'i şüpheli olarak gözaltına aldı. Tutuklanan Yeşil hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan hazırlanan iddianame, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, sanık Yeşil'in, ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması talep edildi.

MÜEBBETTEN 25 YILA İNDİRİLDİ

Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yeşil, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Salonda sanık avukatı hazır bulundu. Son savunmasını yapan Mehmet Deniz Yeşil, suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti sanık Mehmet Deniz Yeşil hakkında 'kasten öldürme' suçundan önce ömür boyu hapis cezası verdi, indirimle cezayı 25 yıla düşürdü. Dellal'ın kullandığı otomobili de alan sanığa 'malını koruyamayacak durumda olmasından yararlanarak hırsızlık' suçundan 4 yıl hapis cezası verildi.


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