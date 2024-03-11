FETÖ üyesi olmaktan aranan ihraç astsubay yakalandı

Yayınlanma: 11.03.2024 - 13:13

Güncelleme: 11.03.2024 - 13:14

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda Balıkesir İlamat ve İnfaz Bürosu’nun kararı ile FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hüküm bulunan ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki astsubaylık görevinden KHK ile ihraç edilen bir şahıs Melikgazi ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.