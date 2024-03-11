FETÖ üyesi olmaktan aranan ihraç astsubay yakalandı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ üyesi olmaktan aranan ve astsubaylık görevinden ihraç olan bir şahıs yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 13:13
FETÖ üyesi olmaktan aranan ihraç astsubay yakalandı
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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda Balıkesir İlamat ve İnfaz Bürosu’nun kararı ile FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hüküm bulunan ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki astsubaylık görevinden KHK ile ihraç edilen bir şahıs Melikgazi ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.


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