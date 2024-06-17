15 yaşındaki Hacer Çağla'nın ölümünde yeni ayrıntılar: 'Beni merak etme' dedi, 1,5 saat sonra katledildi!
İzmir’in Karabağlar ilçesinde 15 yaşındaki U.E.Y. tarafından bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp’in ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
İzmir’de öldürülen 15 yaşındaki Hacer Çetinalp’in ölümünde
yeni ayrıntılara ulaşıldı.
Olay, 15 Haziran günü akşam saatlerinde Karabağlar ilçesi
Arap Hasan Mahallesi’ndeki evde meydana geldi.
İddiaya göre, Şerif Remzi Ortaokulu’ndan mezun Hacer Çağla
Çetinalp ile eski erkek arkadaşı U.E.Y, Çetinalp’in polis memuru babası
İ.U.Ç’nin evinde buluştu.
İkili arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma
sırasında U.E.Y, Çetinalp’i 30 yerinden bıçakladı. Bu sırada dışarıdan eve
dönen Çetinalp’in polis memuru babası İ.U.Ç, evde kızının cansız bedeniyle
karşılaştı.
İ.U.Ç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla
olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı
kontrolde Çetinalp’in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Çetinalp’in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin
ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili cinayet
şüphelisi U.E.Y. ile Çetinalp’in babası İ.U.Ç, gözaltına alındı.
U.E.Y, Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyetteki
işlemlerin ardından dün adliye sevk edilen cinayet şüphelisi U.E.Y. tutuklandı.
Çetinalp’in babası İ.U.Ç. ise serbest bırakıldı.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
U.E.Y. ifadesinde, eski kız arkadaşı ile barışmak için bir
araya geldiğini ancak Çetinalp’in barışmayı reddettiğini ve kendisi aldattığını
düşündüğü için çıkan tartışmada cinayeti işlediğini itiraf etti.
Olayın ardından Çetinalp’in telefonunu ve olayda kullandığı
bıçağı alarak evden ayrıldığını söyleyen U.E.Y, cep telefonunu sokaktaki bir
çöp kutusuna atıp, bıçağı da eve getirdiğini belirtti.
Çetinalp’in babası İ.U.Ç. ise ifadesinde, U.E.Y’nin
kendisine kızını çok sevdiğini ve konuşup, barışmak istediğini söylemesi
üzerine evde buluşmalarına izin verdiğini söyledi. Baba İ.U.Ç, U.E.Y. ile kızı
Çetinalp’in konuşması için evden ayrıldığını geri döndüğünde ise kızının
cesediyle karşılaştığını anlattı.
ANNESİNE MESAJ ATMIŞ
Hacer Çağla Çetinalp’in, cenazesi otopsi işlemlerinin
ardından yakınlarına teslim edildi. Annesi Kadriye Kaya ile yaşayan Çetinalp’in
babasının evine giderken babaannesinin kendisi için bıraktığı bayram harçlığını
alma bahanesiyle evden ayrıldığı belirtildi.
İ.U.Ç’nin, evinde buluşturduğu kızı ile U.E.Y’nin bir süre
yanında durup, daha sonra konuşabilmeleri için dışarıya çıktığı ifade edildi.
Çetinalp’in annesi Kaya’ya en son saat 15.45’te merak etmemesi için mesaj
attığı daha sonra kızına ulaşamayan Kaya’nın eski eşi İ.U.Ç’ye haber verdiği
kaydedildi.
Dışarıdan eve dönen baba İ.U.Ç’nin saat 19.30 sıralarında
kızının cesedini bulduğu yönünde Kaya’yı aradığı belirtildi.
Çetinalp’in 2 yıldır görüştüğü U.E.Y’nin olumsuz davranışlar sergilediği, bu durumdan etkilenen Çetinalp’in psikolojik destek aldığı ve annesi Kaya’nın kızının U.E.Y. ile görüşmesini yasakladığı ifade edildi.
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