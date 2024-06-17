İzmir’deki korkunç cinayette yeni ayrıntılar: 15 yaşındaki Hacer, yaşıtı tarafından 120 bıçak darbesiyle katledildi!

Yayınlanma: 17.06.2024 - 01:06

Güncelleme: 17.06.2024 - 01:07

İzmir’in Karabağlar ilçesinde 15 yaşındaki kız çocuğu, eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen 15 yaşındaki başka bir çocuk tarafından öldürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Arap Hasan Mahallesi’nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp, eski erkek arkadaşı 15 yaşındaki U.E.Y. ile babası İ.U.Ç’nin evine ziyarete gitti.

Bir süre sonra çocukları evde bırakarak dışarıya çıkan baba İ.U.Ç, eve döndüğünde kızını kanlar içerisinde yerde yatar vaziyette buldu.

120 KEZ BIÇAKLADI

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken, ekiplerce yapılan kontrollerde Çetinalp’in vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 120’ye yakın bıçak darbesiyle öldürüldüğünün tespit edildiği ortaya çıktı.

15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi U.E.Y, polis tarafından yakalandı.

'BENİ ALDATTIĞI İÇİN BIÇAKLADIM'

Şüphelinin ilk ifadesinde, eski sevgilisi olan Hacer’i kendisini aldattığı iddiasıyla bıçakladığını ve kaçarken suç aleti bıçağı ve Çetinalp’in cep telefonunu da yanına aldığını söylediği öğrenildi.

Ayrıca U.E.Y’nin, Çetinalp’in cep telefonunu kaçış güzergahındaki bir çöp konteynerine attığı da belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında U.E.Y. ve kızın babası İ.U.Ç., ekiplerce gözaltına alındı.

U.E.Y. (16), Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Çetinalp'in babası İ.U.Ç. ise, savcılık tarafından serbest bırakıldı.