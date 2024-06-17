İzmir’deki korkunç cinayette yeni ayrıntılar: 15 yaşındaki Hacer, yaşıtı tarafından 120 bıçak darbesiyle katledildi!
İzmir’de 15 yaşındaki kız çocuğu Hacer Çağla Çetinalp, 15 yaşındaki U.E.Y. tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü. Hacer, cinayetin işlendiği evde babası tarafından bulundu. Cinayeti işleyen U.E.Y. ise yakalanarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. U.E.Y., Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Çetinalp'in babası İ.U.Ç. ise, savcılık tarafından serbest bırakıldı.
İzmir’in Karabağlar ilçesinde 15 yaşındaki kız çocuğu, eski
erkek arkadaşı olduğu öne sürülen 15 yaşındaki başka bir çocuk tarafından
öldürüldü.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Arap Hasan Mahallesi’nde
yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp,
eski erkek arkadaşı 15 yaşındaki U.E.Y. ile babası İ.U.Ç’nin evine ziyarete
gitti.
Bir süre sonra çocukları evde bırakarak dışarıya çıkan baba
İ.U.Ç, eve döndüğünde kızını kanlar içerisinde yerde yatar vaziyette buldu.
120 KEZ BIÇAKLADI
İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık
ekipleri sevk edilirken, ekiplerce yapılan kontrollerde Çetinalp’in vücudunun
çeşitli yerlerinden aldığı 120’ye yakın bıçak darbesiyle öldürüldüğünün tespit
edildiği ortaya çıktı.
15 yaşındaki Hacer Çağla
Çetinalp'in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli
Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.
TUTUKLANDI
Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi U.E.Y, polis
tarafından yakalandı.
'BENİ ALDATTIĞI İÇİN BIÇAKLADIM'
Şüphelinin ilk ifadesinde, eski sevgilisi olan Hacer’i
kendisini aldattığı iddiasıyla bıçakladığını ve kaçarken suç aleti bıçağı ve
Çetinalp’in cep telefonunu da yanına aldığını söylediği öğrenildi.
Ayrıca U.E.Y’nin, Çetinalp’in cep telefonunu kaçış
güzergahındaki bir çöp konteynerine attığı da belirlendi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında U.E.Y. ve
kızın babası İ.U.Ç., ekiplerce gözaltına alındı.
U.E.Y. (16), Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Çetinalp'in babası İ.U.Ç. ise, savcılık tarafından serbest bırakıldı.
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