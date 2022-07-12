15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar: Sanığa 111,5 yıl ceza istendi

12 Temmuz 2022 Salı, 12:37

Ankara'da yaşayan S.K., 2020 yılının yaz tatilinde ailesi ile birlikte memleketleri Ankara'ya gitti. Burada Emre K. ile tanıştı. Ardından Ankara'ya dönen S.K.'nin, 2021 yılının ocak ayında evden kaçarak K.'nin köydeki evine gittiği iddia ediliyor. Ailesinin kayıp ihbarında bulunması üzerine S.K. ve K. daha sonra Konya'ya gitti. Bir süre burada kalan ikili, ardından tekrar köye dönerek Emre K.'nin dayısı Hasan Ç.'nin evinde yaşamaya başladı. Emre K. bu sürede, baba evinde, Konya'da yaşadıkları evde ve dayısının evinde S.K.'ye cinsel istismarda bulundu.

Bir süre sonra ailesinin evine dönen S.K., başka bir arkadaşının yanında kaldığını söyledi. Ancak S.K. evine döndükten sonra Emre K., tekrar buluşarak birlikte olmak istedi. S.K.'nin görüşmek istememesi üzerine Kara, çektiği müstehcen görüntüleri ifşa edeceğini söyleyerek şantaj yapıp, tehdit ve hakarette bulundu. Bunun üzerine S.K., ailesi birlikte polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Emre K., S.K.'ye ait müstehcen görüntüleri önce akrabalarına gönderip ardından sosyal medya hesabından yayımladı. Ardından Emre K. gözaltına alındı. S.K.'nin ise hastanede yapılan muayenesinde nitelikli cinsel istismara maruz bırakıldığı tespit edildi.

111,5 YIL HAPİS CEZASI TALEBİ

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Emre K. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme', 'çocuk ile ilgili üretilen müstehcen yayınları yayımlamak', 'şantaj' ve 'hakaret' suçlarını zincirleme işlediği gerekçesiyle 111,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açarak, tutuklanması talebinde bulundu. Ankara Batı 2’nci Ağır Ceza iddianameyi kabul ederek Emre K.'nn tutuklanmasına karar verdi. Ayrıca savcılık Emre K.'nin annesi Nuran K., babası İhsan K., ağabeyi Abbas K. ve dayısı Hasan Ç. hakkında da 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

'ÇOCUĞUN HAYATINI YAŞANMAZ HALE GETİRDİ’

S.K.'nin avukatı İrem Esra Kömürcü Altun, faili tutuklatmak için bir senedir ciddi bir hukuksal mücadele verdiklerini belirterek, "Çocuk, fail tarafından kaçırıldıktan sonra nitelikli cinsel istismara mağdur bırakılıyor. Bu eyleme failin ailesinden birçok kişi de göz yumarak iştirak ediyor. Çocuğa evini açıyor, gelen kolluk kuvvetlerine çocuğun evlerinde olmadığını söylüyor. Çocuk adına suç duyurusunda bulunduktan sonra gelen adli tıp raporu çocuğun beyanlarını bire bir destekler nitelikteydi. Adaletin yerini bulması konusunda yaptığımız bir yıllık çaba sonunda bugün amacımıza ulaşarak faili tutuklatabildik. Bu süre zarfında fail hakkında uzaklaştırma kararı aldık ama fail çocuğun yolunu kesti. Çocuk okula giderken, 'okula gitmeyeceksin' diye dövdü. Çocuğu staja giderken buldu dövdü. Hepsi için ayrı ayrı şikayetlerde bulunduk. Çocuğun mahrem görüntülerini hukuka aykırı bir şekilde ele geçirerek yaydı. Hem çocuğun hem de ailesinin hayatını yaşanmaz hale getirdi. Biz 10’a yakın dosyayla çocuğun hayatını yaşanabilir hale getirmek için bütün eylemler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Çabalarımız sonunda hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinden sonra fail tutuklanarak cezaevine gönderildi" dedi.