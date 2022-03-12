15 yaşındaki öğrenciye taciz iddiası
Adıgüzel Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi Tiyatro Bölümü öğrencilerinin iddiaya göre müzik öğretmeni Eren Akça tarafından fiziksel ve sözlü tacize uğradığı öne sürüldü. Bir öğrencinin annesi, “Alkollü olarak okula geldi. Elini özel bölgesine götürüp çocuklarla konuşmaya başladı” iddiasında bulundu.
İstanbul’daki Özel Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi’nde müzik öğretmeninin 15 yaşındaki kız öğrencileri taciz ettiği öne sürüldü.
İddiaya göre öğretmen, alkol alıp öğrencilerin tiyatro gösterisini izlemeye geldi. Burada sözlü ve fiziksel tacize başayan Eren Akça isimli öğretmen, kız öğrencilere dokunmaya çalıştı. Tacize uğrayan öğrencilerden birinin annesi, “Öğrencilerin karşılama görevlisi olarak yer aldığı tiyatro gösterisi vardı. Buradaki 10. sınıf öğrencilerinin bir kısmı balkon bölümünde bir kısmı ise alt katta bulunuyordu. İzleyici olarak oyuna katılan Eren Akça, alkollü olarak salona geldi. Öğrencilerin bir kısmına sözlü bir kısmına ise fiziksel taciz etti” iddiasında bulundu.
Anne, “Taciz etmeye aşağıdaki öğrencilerden başladı. Elinde bulunan alkol matarasından çocuklara içirmeye çalıştı. ‘Al rahatlarsın’ gibi sözler söyledi. Çocuklara ne kadar güzel olduklarını, onlardan ne kadar etkilendiğini, onları görünce dayanamadığını gibi ifadelerle sözlü tacizde bulundu. Birkaçını ise kollarından tutup kendine çekerek tacizde bulundu. Kiminin yanağına, kiminin ise dudağına dokunmaya çalıştı. Daha sonra elini kendi özel bölgesine götürerek onlarla konuşmayı sürdürüyor” ifadelerini kullandı.
‘AVUKATSIZ İFADE ALDILAR’
Kız öğrencilerin durumu oyun biter bitmez diğer öğretmenlerine anlatmalarıyla ortaya çıktığını öne süren anne, “Benim kızıma da ne kadar güzel olduğunu, tahrik olduğunu, bu yaşta bu kadar güzellerse ileride nasıl olacağını düşünemediğini söylüyor. Çocuklar durumu diğer öğretmenlerine anlatınca, diğer öğrenciler de benim de başıma geldi diyerek ortaya çıkıyor. Bu esnada öğretmeni diğer öğretmenler kaçmasın diye tuvalete kilitliyor ve polisle gönderiliyor” diye konuştu. Karakolda da çocukların ifadesinin avukat olmadan alındığını kaydeden veli, “Örnek Çocuk Şube’de ifade verdiler. Daha ben kızımın yanına varmadan ifadesini almışlar. Bütün çocukların ifadesi alındıktan sonra avukat çağırıldı. Avukat varken ifade alınmış gibi yapıldı. Sadece elimize bir tutanak tutuşturuldu” dedi. Öğretmen ifadesinin ardından yurtdışına çıkış yasağı koşuluyla serbest kaldı. Okuldan ise uzaklaştırıldı.
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