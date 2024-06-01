15 yıl önce işlenen Mehmet Dönmez cinayetinin ortağı tutuklandı: 'Katili polis bulacak, ben değil'

Amasya’nın Merzifon ilçesinde yol kenarında başından silahla vurularak öldürülmüş halde bulunan Mehmet Dönmez cinayetinde 15 yıl sonra iş ortağı Hakan B. tutuklandı. Hakan B. habercilerin, “İş ortağınızı öldürdüğünüz doğru mu?” sorusuna “Doğru değil. Kabul etmiyorum. Kim öldürdü bilemem. Polis bulacak onu. Ben değil” cevabını verdi.

İHA
Yayınlanma: 01.06.2024 - 12:39
15 yıl önce işlenen Mehmet Dönmez cinayetinin ortağı tutuklandı: 'Katili polis bulacak, ben değil'
Abone Ol google-news

Mehmet Dönmez (46), 2009 yılında gece saatlerinde yol kenarında başından tüfekle vurulmuş halde bulundu. İhbarla bölgeye polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

İncelemede, Mehmet Dönmez’in başından tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Faili meçhul dosya, Amasya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu 15 yıl sonra yeniden açıldı.

7 ay önce başlanan çalışmada teknik takip ve HTS analizleri sonucu iş ortağı olan Hakan B. ile birlikte N.B.,B.B. ve M.G. Samsun, Mersin ve Merzifon ilçesinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Amasya Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan N.B.,B.B. ve M.G çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, iş ortağı olan Hakan B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KATİLİ POLİS BULACAK"

Habercilerin “İş ortağınızı öldürdüğünüz doğru mu?” sorusuna, “Doğru değil. Kabul etmiyorum. Kim öldürdü bilemem. Polis bulacak onu. Ben değil. Şüphe üzerine tutuklandım” cevabını verdi.


amasya haberleri

İlgili Haberler

Sinan Ateş cinayeti… Tutuklu sanık Karadeniz’in evinden 6 tabanca ve 314 adet dolu fişek çıktı

Sinan Ateş cinayeti… Tutuklu sanık Karadeniz’in evinden 6 tabanca ve 314 adet dolu fişek çıktı
'İspiyon' cinayetine iyi hal indirimi

'İspiyon' cinayetine iyi hal indirimi
Cinayetten aranan şüpheli Osmaniye’de yakalandı

Cinayetten aranan şüpheli Osmaniye’de yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Başkomiser' yalanıyla kandırılıp evini sattı: Parayı 1300 kilometre gidip dolandırıcılara teslim etti

'Başkomiser' yalanıyla kandırılıp evini sattı: Parayı 1300 kilometre gidip dolandırıcılara teslim etti
İzmir’de dehşet: Eve köpek getiren oğlunu ekmek bıçağıyla öldürdü!

İzmir’de dehşet: Eve köpek getiren oğlunu ekmek bıçağıyla öldürdü!
Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinde sessizlik: Güvenlik görevlileri yerinde yok, otopark boş

Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinde sessizlik: Güvenlik görevlileri yerinde yok, otopark boş
Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 1 Haziran 2024 Cumartesi TV yayın akışı

Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 1 Haziran 2024 Cumartesi TV yayın akışı
Pendik'teki parçalanmış ceset vahşetinde yeni gelişme: Cesedin sırtına harf kazımış!

Pendik'teki parçalanmış ceset vahşetinde yeni gelişme: Cesedin sırtına harf kazımış!
4 ay önce boşanmıştı! Burak Sergen 4. kez evlendi

4 ay önce boşanmıştı! Burak Sergen 4. kez evlendi
Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti

Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti
31 Mayıs 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı! Kızılcık Şerbeti, Gaddar, Yalı Çapkını, Survivor All Star reyting sıralaması

31 Mayıs 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı! Kızılcık Şerbeti, Gaddar, Yalı Çapkını, Survivor All Star reyting sıralaması