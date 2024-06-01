Cinayetten aranan şüpheli Osmaniye’de yakalandı

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda “Kasten Öldürme” suçundan aranan Ö.T. saklandığı yerde suç aleti tabanca ile yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 01.06.2024 - 10:31
Cinayetten aranan şüpheli Osmaniye’de yakalandı
Abone Ol google-news

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma’nın Dedektifleri JASAT ve Düziçi İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda Gaziantep İli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Şube tarafından “Kasten Öldürme” suçundan aranan Ö.T. isimli şahıs saklandığı yerde cinayette kullandığı suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı.

Cinayet zanlısı Ö.T. adli işlemlerinin yapılması için Gaziantep İli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Şube ekiplerine teslim edildi.


osmaniye haberleri

İlgili Haberler

Osmaniye'de aile katliamı: Kız kardeşi ile eniştesini öldürüp, intihar etti!

Osmaniye'de aile katliamı: Kız kardeşi ile eniştesini öldürüp, intihar etti!
Osmaniye'de yüz güldüren hasat başladı: 9 liraya satılıyor

Osmaniye'de yüz güldüren hasat başladı: 9 liraya satılıyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... ABD Başkanı Joe Biden duyurdu: İsrail ateşkes önerisi sundu!

Son Dakika... ABD Başkanı Joe Biden duyurdu: İsrail ateşkes önerisi sundu!
İzmir’de dehşet: Eve köpek getiren oğlunu ekmek bıçağıyla öldürdü!

İzmir’de dehşet: Eve köpek getiren oğlunu ekmek bıçağıyla öldürdü!
Talim Terbiye Kurulu başkan ve yöneticileri siyasal dinciliği önceleyen AKP yanlıları

Talim Terbiye Kurulu başkan ve yöneticileri siyasal dinciliği önceleyen AKP yanlıları
Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 1 Haziran 2024 Cumartesi TV yayın akışı

Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 1 Haziran 2024 Cumartesi TV yayın akışı
Marmara Forum, Forum İstanbul... 9 büyük AVM için konkordato talebi

Marmara Forum, Forum İstanbul... 9 büyük AVM için konkordato talebi
4 ay önce boşanmıştı! Burak Sergen 4. kez evlendi

4 ay önce boşanmıştı! Burak Sergen 4. kez evlendi
Özgür Özel’in mezun olduğu Bornova Anadolu Lisesi'nin Geleneksel Ayran Günü’ne veto!

Özgür Özel’in mezun olduğu Bornova Anadolu Lisesi'nin Geleneksel Ayran Günü’ne veto!
31 Mayıs 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı! Kızılcık Şerbeti, Gaddar, Yalı Çapkını, Survivor All Star reyting sıralaması

31 Mayıs 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı! Kızılcık Şerbeti, Gaddar, Yalı Çapkını, Survivor All Star reyting sıralaması