16 Ağustos 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 16.08.2023 - 08:16

Güncelleme: 16.08.2023 - 08:16

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Kırklareli ve Artvin'in kıyı, Kütahya'nın kuzeybatı kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin, akşam saatlerinde Uşak'ın güney, Denizli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İşte il il hava durumu...

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Balıkesir çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 34°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kütahya'nın kuzeybatı çevrelerinin, akşam saatlerinde Uşak'ın güney, Denizli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 40°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, kıyı kesimlerinin yer yer parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 24°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer sis olayı bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

TOKAT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla yer yer parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 44°C

Az bulutlu ve açık