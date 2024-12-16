16 Aralık İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.12.2024 - 09:54

Güncelleme: 16.12.2024 - 09:54

İZMİR ilinde 16 Aralık Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-16 2024-12-16 08:00:10.422-2024-12-16 10:00:16.673 saatleri arasında Altınkum; İsimsiz136, İsimsiz138, İsimsiz139, İsimsiz142, İsimsiz173, İsimsiz195, Beş Evler Sitesi, İmbat 88 Konut Sitesi, , İsimsiz120, İsimsiz128 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 08:00:10.422-2024-12-16 10:00:16.673 saatleri arasında Ovacık; İsimsiz34, Kabaçelik Mevkii, İsimsiz88, İsimsiz66, BALLIBAĞ MEVKİİ, Özpamir Sitesi, Özberil Sitesi, İsimsiz60, , 7400, İsimsiz23, Kızkapan, İsimsiz28, İsimsiz29, KIZKAPANI, İsimsiz105, 7400. Sk., İsimsiz111, İsimsiz112, İsimsiz117, İsimsiz119, İsimsiz120, İsimsiz121, İsimsiz127, İsimsiz128, İsimsiz80, İsimsiz132, İsimsiz134, İsimsiz136, İsimsiz138, 7400 Sk., İsimsiz155, İsimsiz166, İsimsiz174, İsimsiz208, İsimsiz211, İsimsiz212, KABAÇELİK, Cumhurıyet Sıtesı, Market Bostancı Sitesi, Mavi Çeşme Yapı Kooperatifi, Ovacık Sağlık Sitesi, Ovakent, Pembe Evler Sitesi, Sağlıkçılar Sitesi, Sertur Sitesi, Sutur Sitesi, Yuvamkentsitesi, Çağdaşkent Sitesi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 08:00:10.422-2024-12-16 10:00:16.673 saatleri arasında Çakabey; , 2010/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 08:00:10.422-2024-12-16 10:00:16.673 saatleri arasında Musalla; , 7172 sk., İsimsiz16, Kızkapan, İsimsiz36, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz45, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz61, İsimsiz68, İsimsiz17, İsimsiz18, Soğanlık Küme Evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 08:00:10.422-2024-12-16 10:00:16.673 saatleri arasında Alaçatı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 10:00:38.859-2024-12-16 16:00:46.292 saatleri arasında Ildır; İsimsiz12, İsimsiz10, , İsimsiz49, İsimsiz67, İsimsiz78, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz97, İsimsiz100, İsimsiz101, İsimsiz104, İsimsiz108, İsimsiz109, İsimsiz112, İsimsiz124, 30208, 30200, 30203, 37256. Sk., 37257. Sk., İsimsiz46, İsimsiz44, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz29, İsimsiz24, 30014, İsimsiz22, İsimsiz15, İsimsiz14 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-16 2024-12-16 09:00:00.196-2024-12-16 15:00:00.185 saatleri arasında Büyükkemerdere; İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, büyükkemerdere ara yol, , Büyükkemerdere Yolu, Büyükkemerdere Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 09:00:00.795-2024-12-16 15:00:00.749 saatleri arasında Büyükkemerdere; , buyukkemerdere, büyükkemerdere ara yol, Büyükkemerdere Köyü İç Yolu, İsimsiz26, İsimsiz25 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 09:00:00.92-2024-12-16 16:00:00.587 saatleri arasında Eskioba; İsimsiz1, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz37, İsimsiz38, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 09:00:00.92-2024-12-16 16:00:00.587 saatleri arasında Karateke; , İsimsiz35, İsimsiz42, İsimsiz45, İsimsiz51, İsimsiz15, İsimsiz27, İsimsiz32, İsimsiz34, İsimsiz39, İsimsiz10, İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 09:00:00.92-2024-12-16 16:00:00.587 saatleri arasında Mahmutlar; , isimsiz, İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 09:00:00.92-2024-12-16 16:00:00.587 saatleri arasında Yenioba; İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 09:00:00.92-2024-12-16 16:00:00.587 saatleri arasında Turgutlu; İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 09:00:00.92-2024-12-16 16:00:00.587 saatleri arasında Akkoyunlu; İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 09:00:00.92-2024-12-16 16:00:00.587 saatleri arasında Alacalı; , İsimsiz5, İsimsiz13 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-16 2024-12-16 09:00:00.92-2024-12-16 16:00:00.587 saatleri arasında Elifli; , İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz47, İsimsiz48 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 09:00:00.92-2024-12-16 16:00:00.587 saatleri arasında Fırınlı; , İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz30, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 09:00:00.92-2024-12-16 16:00:00.587 saatleri arasında Yeşilova; , İsimsiz19, İsimsiz31, İsimsiz49, Köy İçi Yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-16 2024-12-16 09:00:15.003-2024-12-16 12:00:27.247 saatleri arasında Karaköy; Gemici Sk., KARAKÖY KARANFİL, KARAKÖY MENEKŞE, KARADAYI, Hükümet Sk., KARAKÖY AVCI, KARAKÖY HÜKÜMET, , KARAKÖY MENEKŞE, KARAKÖY ŞEN, KARAKÖY İSTİKLAL, KARAKÖY LALE, KARAKÖY GÜL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 09:00:15.003-2024-12-16 12:00:27.247 saatleri arasında Güzelhisar; Güzelhisar-Uzunhasanlar Köy Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 09:00:15.003-2024-12-16 12:00:27.247 saatleri arasında Çoraklar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 09:00:15.003-2024-12-16 12:00:27.247 saatleri arasında Çıtak; ÇITAK MENEKŞE, Şirin Sk., ÇITAK İSTİKLAL, Yıldız Sk., Vatan Cd., Menekşe 2 Sk., ÇITAK MEHMET AKİF, Köprülü Sk., Güvendik Sk., Fatih Sk., Değirmen Sk., Ceylan Sk., Cevizli Sk., Balaban Sk., ÇITAK MİMAR SİNAN, BABAOĞLU, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 09:00:15.003-2024-12-16 12:00:27.247 saatleri arasında Uzunhasanlar; Uzunhasanlar Köyü İç Yolu, Uzunhasanlar Köyü, Kavaklı Sk., Güzelhisar-Uzunhasanlar Köy Yolu, Bademli 1. Sk., 27/27, UZUNHASANLAR GEÇİCİ MERA, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 09:00:15.003-2024-12-16 12:00:27.247 saatleri arasında Yalı; Aliağa Organize Sanayi Bölgesi, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 09:00:15.003-2024-12-16 12:00:27.247 saatleri arasında Karakuzu; İnönü Kümesi, Çiçek 1 Sk., Çimen Sk., Çağdaş 1. Sk., Uzunhasanlar-Karakuzu Köy Yolu, Uysal Sk., Sağlık Sk., Sakarya Sk., PALAMUT, Okul 1. Sk., KARAKUZU GÜL, Fidan Sk., Eğitim Sk., Bademli Sk., Akyol Sk., İsimsiz3, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 10:30:31.939-2024-12-16 18:00:46.259 saatleri arasında Aşağışakran; AŞAĞIŞAKRAN KÖY YOLU SOKAK, , AŞAĞIŞAKRAN, İsimsiz2, AŞAĞIŞAKRAN KÜME EVLERİ, AŞAĞI ŞAKRAN KÜMEEVLERİ, 11/5, 11/8, AŞAĞIŞAKRAN KÜMEEVLER, AŞAĞIŞAKRAN KÜMEEVLER, 11/3, Aşağışakran Köyü, AŞAĞI ŞAKRAN KÜME EVLERİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 10:30:31.939-2024-12-16 18:00:46.259 saatleri arasında Yenişakran; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 10:30:44.193-2024-12-16 10:45:59.325 saatleri arasında Aşağışakran; AŞAĞIŞAKRAN KÜME EVLERİ, İsimsiz2, AŞAĞIŞAKRAN, , AŞAĞIŞAKRAN KÖY YOLU SOKAK, AŞAĞI ŞAKRAN KÜME EVLERİ, Aşağışakran Köyü, 11/3, AŞAĞIŞAKRAN KÜMEEVLER, AŞAĞIŞAKRAN KÜMEEVLER, 11/8, 11/5, AŞAĞI ŞAKRAN KÜMEEVLERİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 10:30:44.193-2024-12-16 10:45:59.325 saatleri arasında Yenişakran; 3513/1, İsimsiz17, İsimsiz18, Çeşme Önü Cd., Çeşme Önü Cd., Çeşme Önü Cd., İsimsiz70, Çeşme Önü Cd., 3387. Sk., 3500/2. Sk., 3510. Sk., İsimsiz72, 3382, 3380, 3376. Sk., 3382. Sk., 384. Sk., 386. Sk., 439. Sk., 442. Sk., 443. Sk., 444. Sk., 445. Sk., 446. Sk., 447. Sk., 448. Sk., İNCİRLİK, 3454, 3453 Sk., 461. Sk., 479. Sk., 480. Sk., 481. Sk., 497. Sk., 3498, 499. Sk., 3500, 500/. Sk., 3449/1 Sk., 392. Sk., 394. Sk., 394/1. Sk., 395. Sk., 3396 Sk., 397. Sk., 398. Sk., 399. Sk., 400. Sk., 401. Sk., 403. Sk., 404. Sk., 405. Sk., 406. Sk., 407. Sk., 408. Sk., 507. Sk., 508. Sk., 3511, 515. Sk., Barbaros Sk., İsimsiz84, 2. ÇEVRE YOLU, 3379, 3388, 3500/3, 3475 Sk., 3411 sk., 3410, 3478, 3482 Sk., 3494, 3495, 3475 Sk., 3423 Sk., 3479 Sk., 3502, 3455, 3391, 3461, 3435, 3461, 409. Sk., Çeşme Önü Cd., İncirlik Sk., 3453, 3391/1, Çeşme Önü Cd., 3386/1, 423. Sk., 424. Sk., 425. Sk., İNCİRLİK, 428. Sk., 429. Sk., 432. Sk., 3434, 437. Sk., 438. Sk., İsimsiz26, 3466 Sk., İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, 433. Sk., Çeşme Önü Cd., 3435, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz47, Çeşme Önü Cd., İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz54, İsimsiz58, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 17:45:38.384-2024-12-16 18:00:00.834 saatleri arasında Yenişakran; İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, 3435, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, 3466 Sk., İsimsiz26, İsimsiz18, İsimsiz17, 3513/1, 3410, , 3475 Sk., 3423 Sk., 3479 Sk., 3502, 3455, 3391, 3461, 3435, 3461, 3376. Sk., 3382. Sk., 3387. Sk., 3379, 3510. Sk., 3380, 384. Sk., 386. Sk., 392. Sk., 394. Sk., 394/1. Sk., 395. Sk., 3396 Sk., 397. Sk., 398. Sk., 399. Sk., 400. Sk., 401. Sk., 403. Sk., 404. Sk., 405. Sk., 406. Sk., 407. Sk., 408. Sk., 409. Sk., 423. Sk., 424. Sk., 425. Sk., İNCİRLİK, 428. Sk., 429. Sk., 432. Sk., 433. Sk., 3434, 437. Sk., 438. Sk., 439. Sk., 442. Sk., 443. Sk., 444. Sk., 445. Sk., 446. Sk., 447. Sk., 448. Sk., İNCİRLİK, 3454, 3453 Sk., 461. Sk., 479. Sk., 480. Sk., 481. Sk., 497. Sk., 3498, 499. Sk., 3500, 500/. Sk., 3500/2. Sk., 2. ÇEVRE YOLU, İsimsiz84, 3382, İsimsiz72, Çeşme Önü Cd., İsimsiz70, Çeşme Önü Cd., 3388, 3500/3, 3475 Sk., 3411 sk., 3478, 3482 Sk., 3494, 3495, Çeşme Önü Cd., Çeşme Önü Cd., Çeşme Önü Cd., İsimsiz58, İsimsiz54, İsimsiz52, İsimsiz51, Çeşme Önü Cd., İsimsiz47, 3449/1 Sk., 3386/1, Çeşme Önü Cd., 3391/1, 3453, İncirlik Sk., Çeşme Önü Cd., Barbaros Sk., 515. Sk., 3511, 508. Sk., 507. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 17:45:38.384-2024-12-16 18:00:00.834 saatleri arasında Aşağışakran; AŞAĞIŞAKRAN KÖY YOLU SOKAK, AŞAĞI ŞAKRAN KÜME EVLERİ, Aşağışakran Köyü, 11/3, AŞAĞIŞAKRAN KÜMEEVLER, AŞAĞIŞAKRAN KÜMEEVLER, 11/8, 11/5, AŞAĞI ŞAKRAN KÜMEEVLERİ, AŞAĞIŞAKRAN KÜME EVLERİ, İsimsiz2, AŞAĞIŞAKRAN, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-16 2024-12-16 09:00:44.411-2024-12-16 15:00:53.647 saatleri arasında Kavacık; 10024. Sk., 10019, 10016, 10018, 10014, 10015, 10011, 10008, 10007, Kavacık Konak Asfaltı Cd., 10022. Sk., 10021. Sk., 10017. Sk., 10013. Sk., 10012. Sk., 10010. Sk., 10009. Sk., 10006. Sk., 10005. Sk., 10004. Sk., 10003. Sk., 10002. Sk., 10001. Sk., , payamlı cad., KONAK KAVACIK ASFALTI , KONAK KAVACIK ASFALTI, 10029, 10023, 10020 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-16 2024-12-16 10:00:00.475-2024-12-16 16:00:00.696 saatleri arasında Günerli; 2026, 2027, 2030, 2024, 2012, 2022, İsimsiz70, İsimsiz65, İsimsiz23, 2009, İsimsiz20, İsimsiz16, , 2008, Umut, 9 Eylül Cd., 2009/1, 2004 Sk., 2003. Sk., 2002. Sk., 2001. Sk., 2029, 2013/1, 2011/1, 2026 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 10:00:00.475-2024-12-16 16:00:00.696 saatleri arasında 85. Yıl Cumhuriyet; Seyrekköy Kanal Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 10:00:00.475-2024-12-16 16:00:00.696 saatleri arasında 29 Ekim; Ova Küme Evleri Sokak, ova küme evleri, İsimsiz61, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz89, İsimsiz90, ova kümesokak evler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 10:00:00.475-2024-12-16 16:00:00.696 saatleri arasında İnönü; 9 Eylül Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-16 2024-12-16 10:30:31.939-2024-12-16 18:00:46.259 saatleri arasında Örlemiş; Örlemiş Köyü İç Yolu, , İsimsiz2, İsimsiz9, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, Örlemiş elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 10:30:31.939-2024-12-16 18:00:46.259 saatleri arasında Kızıltepe; , İsimsiz2, İsimsiz11, İsimsiz12, KIZILTEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 10:30:44.193-2024-12-16 10:45:59.325 saatleri arasında Kızıltepe; , İsimsiz2, İsimsiz11, İsimsiz12, KIZILTEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 10:30:44.193-2024-12-16 10:45:59.325 saatleri arasında Örlemiş; , İsimsiz2, İsimsiz9, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, Örlemiş, Örlemiş Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 17:45:38.384-2024-12-16 18:00:00.834 saatleri arasında Örlemiş; Örlemiş Köyü İç Yolu, Örlemiş, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz9, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 17:45:38.384-2024-12-16 18:00:00.834 saatleri arasında Kızıltepe; KIZILTEPE, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-16 2024-12-16 13:00:00.983-2024-12-16 16:00:00.353 saatleri arasında Cumhuriyet; , İsimsiz10, 2017. Sk., 2023. Sk., 2026. Sk., Haluk Alpsü Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-16 2024-12-16 14:00:44.82-2024-12-16 17:00:52.401 saatleri arasında 29 Ekim; 2205. Sk., 2193. Sk., 2190. Sk., 2188. Sk., 2187. Sk., 2186. Sk., 2177, 2180. Sk., 2179. Sk., 2178. Sk., 2175. Sk., 2174. Sk., , 2184. Sk., 2189, 2194, 2185, 2192, Atatürk Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.