16 Aralık KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.12.2024 - 09:54

Güncelleme: 16.12.2024 - 09:54

KOCAELİ ilinde 16 Aralık Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAHMUTPAŞA, VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., D-130 YAN YOL CD, GEDİK SK., KÖROĞLU CD., SEYİD CD., SULTAN BEYAZIT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN mahallelerinde DÜZLÜK, DÜZLÜK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde BARBAROS CD., BERRAK SK., ÇAKIR, ÇAKIR SK., ÇİSE SK., EMPAY SK., ERKUT, FURUNCU, GÜNAY SK., ILIM, KESKIN, KESKİN, SAHINTÜRK, ŞAHİNTÜRK SK., YILDIZ, YÜCELEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA, YAYLACIK, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 17 AĞUSTOS FAY HATTI, ABDÜLKADİR GEYLANİ SK., AÇELYA, AKAR, AKAR SK., ALI PASA, ARDA, BUKET, BUKET SK., CAM, CAM SK., CEM SK., ÇAYIRLAR, ÇAYIRLAR SK., ÇIFT, ÇİFT SK., ERTÜRK, GÜLPINAR, GÜNEYSU, GÜNEYSU SK., HAZIN, HAZIN SK., HAZİN SK., HÜRLER CD., KARADUT, KORE SK., LEVENT KIRCA, LEVENT KIRCA CD., MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA CD., MELEK NUR, MERA, MERA SK., OSMANGAZI, OSMANGAZİ SK., ÖZNUR, ÖZNUR SK., PEHLIVAN, PELİT SK., SEMA SK., YAYLACIK CD., YUVACIK 17 AGUSTOS, YUVACIK 17 AĞUSTOS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, YESILKENT, YEŞİLKENT, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde BEKAR, HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, TANTAOGLU, TANTAOGLU CD., TANTAOĞLU CD, TANTAOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, OVACIK mahallelerinde AKÇAKOCA SK., AKKOL SK., ALACA SK, ALI ISLAM, ALİ İSLAM, ALİ İSLAM CD., BILIM, BİLİM, DERE, ERKUT SK., FULYA, FULYA SK., GAFUR, GAFUR SK., HACIOĞLU SK., IHSAN, KAYALI SK., KÖKLÜ, KULLAR, KULLAR CD., MİMAR SK., ÖNCÜ SK., TRABZON SK., TÜRKKAN, TÜRKMEN SK., YİRMİBEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZANDERE mahallelerinde KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ, KAZANDERE ORTA MEVKII, KAZANDERE ORTA MEVKİİ, KAZANDERE YUKARI MEVKII, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KULLAR YAKACIK mahallelerinde ALTUN SK., ARITMA YOLU, ARITMA YOLU CD., BEYAZ ZAMBAK, BEYAZ ZAMBAK SK., ÇOBAN YILDIZI SK., FINDIKLIK SK., GENÇAĞA SK., GÜZELPARK, GÜZELPARK SK., KAYABASI, MISIRLIOĞLU SK., OSMAN YILMAZ SK., ÖZKANLI, ÖZKANLI SK., SAMYELİ SK., ŞİRİN SK., YARIŞALANI CD., YILMAZLAR, YILMAZLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, MAHMUTPASA, VEZIRÇIFTLIGI, YAYLACIK mahallelerinde BASYIGIT, BASYIGIT CD., BAŞYİĞİT CD., FAKÜLTE, FAKÜLTE CD., GEDIK, KANALYOLU, KANALYOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, KARAGÖLLÜ, TAHTALI mahallelerinde A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, ALACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY MEVKII, ÇAVUSLU MEVKII, HATİBLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, HAYRETTİNLİ MEVKİİ, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR ALIKAHYALAR MEVKII, ISHAKÇILAR MEVKII, İSHAKÇILAR ALİKAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KOÇOGLU MEVKII, MURATLAR MEVKII, SUCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, KARAGÖLLÜ, TAHTALI mahallelerinde ALACALAR MEVKII, ÇAL MEVKII, ÇAL MEVKII KÜME EVLER, ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, ÇANCILAR MEVKII, ÇANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSLU YAGCILAR MEVKII, ÇAVUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞLU YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MEVKİİ, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKADILAR MEVKII, KARAKADILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEKLIK MEVKII, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KUSLU MEVKII, KUŞLU MEVKİİ, KUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUCALAR MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH SULTAN, FATİH SULTAN, YENİKENT mahallelerinde ASLI SK., BATUHAN SK., BİLGİLİ SK., BOSTAN, BULUTLU SK., BÜSRA, BÜŞRA SK., CANDAN SK., CEYLAN, CEYLAN SK., ÇELİK SK., ÇENEDERE CD., DERİNCE BELEDİYESİ SPOR TESİSL, ENGIN, ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ BULVAR, GÜRKAN, GÜRKAN SK., HAVVA SK., IPEK, İPEK SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KARATAY SK., KARAYEL SK., KORAL, KORAL SK., MELIK GAZI, MELİK GAZİ SK., MERYEM, MERYEM SK., OGUZ KAGAN, OĞUZ KAĞAN SK., ORHAN GAZI, ORHAN GAZİ SK., ÖGRETMENLER, ÖGRETMENLER CD., ÖĞRETMENLER CD., ÖZEN, ÖZEN SK., ÖZYURT SK., PETEK SK., POLAT SK., SALMAN, SALMAN SK., SEMIH, SEMİH SK., SENEM SK., SEVDA SK., SÜMEYYE, SÜMEYYE SK., ŞEHİT YUSUF KESKİN SK., ŞEREF SK., TEZEL, TEZEL SK., TÜFEKÇİ SK., UMUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH SULTAN, FATİH SULTAN, KÖRFEZ mahallelerinde BAYRAM SK., BURCU, BURCU SK., FERDA SK., GEZER SK., GÖÇTÜLER SK., HIZIRREİS SK., KIRÇIÇEGI, KIRÇİÇEĞİ SK., SELVA, SELVA SK., SENAY, ŞENAY SK., TASKÖPRÜ YOLU, TAŞKÖPRÜ YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, TAHTALI mahallelerinde ISHAKÇILAR MUHARREMLI MEVKII, KOÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAAĞAÇ, PINARDÜZÜ mahallelerinde KUYUCUK MEVKII, KUYUCUK MEVKİİ KÜME EVLER, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKALLIOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCE, EGERCILI, EĞERCİLİ, GEBESLER, GEBEŞLER, HACISEYH, HACIŞEYH, HÜDAVERDILER, KUBUZCU, SEPETÇI, SEPETÇİ mahallelerinde AHCILI MEVKII, AHCILI MEVKİİ KÜME EVLER, BEYCE ÇAVUSLAR MEVKII, BEYCE ÇAVUŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BEYGIRLER MEVKII, BEYGİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, EGERCILI MERKEZ MEVKII, EĞERCİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GEBESLER MERKEZ MEVKII, GEBESLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, GEBEŞLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVENLER MEVKII, GÜVENLER MEVKİİ KÜME EVLER, HACISEYH MERKEZ MEVKII, HACISEYH MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAMURSUZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, HÜDAVERDILER MERKEZ MEVKII, HÜDAVERDİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAAGAÇOGLU MEVKII, KARAAĞAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKII, MOLLAHASANLAR MEVKİİ, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÖREN MEVKII, ÖREN MEVKİİ KÜME EVLER, PASAOGLU MEVKII, PASAOGLU MEVKII KÜME EVLER, PAŞAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇI MERKEZ MEVKII, SEPETÇI SAKALLAR MEVKII, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ SAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAYBEY, DURAÇALİ, DURAKLI, ÖZBEY mahallelerinde ALAYBEY MEVKII, ALAYBEY MEVKİİ, ALAYBEY MEVKİİ KÜME EVLER, ASAGI KUMLU MEVKII, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKII, DURAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD, ÖZBEY MERKEZ MEVKII, ÖZBEY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARAÇOGLU MEVKII, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, TÜRKMEN MEVKII, TÜRKMEN MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI KUMLU MEVKII, YUKARI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAÇAGIL, AĞAÇAĞIL, ÇALYER, DELIVELI, DELİVELİ, KARADIVAN, KARADİVAN, NASUHLAR, SEREFSUNGUR, ŞEREFSUNGUR, ÜGÜMCE, ÜĞÜMCE mahallelerinde AĞVA-ŞİLE YOLU CD, AYDINLIK MEVKII, AYDINLIK MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII, BESTILLER MEVKII KÜME EVLER, BESTİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, BUDALA MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKII, ÇALYER HATIPLAR MEVKII KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DELIVELI MERKEZ MEVKII, DELIVELI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DELİVELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DERELI MEVKII, DÖLEKLER MEVKII, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRLER MEVKII, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, GÖGÜSLER MEVKII, GÖGÜŞLER MEVKİİ KÜME EVLER, İZMİT CD., KANLAR MEVKII, KANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARACALAR MEVKII, KARACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARADIVAN DAVUTLAR MEVKII, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEMERLER MEVKII, KEMERLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIZAK CD., KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, NASUHLAR MERKEZ MEVKII, NASUHLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TASLAKLAR MEVKII, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVL, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKELI MEVKII, TEKKELİ MEVKİİ KÜME EVLER, YENI VADI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU, ÇALKÖY, ORHAN mahallelerinde AÇIKGÖZ SK., AHMET ALI, AHMET ALİ CD., ALIM, ALİM SK., ATEŞ SK., AYHAN SK., AZRA SK., BAGIRGANLI ATES, BAGIRGANLI CUMHURIYET, BAYLAN SK., BESTE SK., BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU YOLU, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOSTAN SK., CAMİ SK., ÇALKÖY AZRA, ÇALKÖY BAYIR, ÇALKÖY BAYIR SK., ÇALKÖY BERIL, ÇALKÖY ÇIFTLIK, ÇALKÖY DOGA, ÇALKÖY GÖKÇE, ÇALKÖY ORMAN, ÇALKÖY SENOL, ÇALKÖY SENOL SK., ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., ÇAM, ÇEŞME SK., ÇINAR SK., ÇİLEK SK., DAR SK., DEĞİRMEN SK., DINÇ, DOĞA SK., DURAN, DURAN SK., ELZEM CD., ERIM, ERİM SK., ERSOY, ESKİ ÇEŞME, FERMAN SK., GALINCAK SAHILI MEVKII, GÖKÇE SK., GÜRGEN, GÜRGEN SK., GÜZ, HAVADİS SK., HUDUT SK., IREM, İREM SK., KADIRGA, KADIRGA SK., KANBEL SK., KANTUR TATİL SİTESİ YOLU SK, KARADENİZ SK., KARTAL SK., KAYALI, KERVAN SK., KETEN, KINA SK., KORKMAZ SK., KUM SK., KUŞÇULAR MAH, KUŞTEPE SK., LİMAN BAĞLANTI YOLU SK, MELTEM SK., MEMİŞ SK., MERT SK., MEŞE SK., MEŞELİK SK., MURAT, NAZ, ORMAN. SK., OZAN SK., ÖZOGLU, ÖZOGLU SK., SAHIL, SAHİL SK., SAZLIK, SAZLIK SK., SEYREK, SEYREK CD., ŞEKER SK., ŞENOL SK., TAFLAN, TAFLAN SK., TAŞOCAĞI CD., TEKE, TEKE SK., TURNA SK., VATAN SK., YENI BAHAR, YENİ BAHAR SK., YUKARI MAHALLE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOLU, ÇALKÖY, HACIMAZLI, MERKEZ ERIKLI, MERKEZ ERİKLİ, ORHAN, SAFALI mahallelerinde 708 SK., AGVA ISTANBUL, AGVA ISTANBUL CD., AĞVA İSTANBUL, AĞVA İSTANBUL CD., ALKAN SK., BEYCEGIZ MEVKII, BEYCEĞİZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ERSOY SK., GENÇALI MEVKII, GENÇALİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜRGENDÜZÜ, GÜRGENDÜZÜ CD., HACIMAZLI MERKEZ MEVKII, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI-SAFALI YOLU SK, KABAAGAÇ, KABAAĞAÇ CD., PİROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SAFALI MERKEZ MEVKII, ŞAHİN SK., ŞİMAL SK., UMURCALI MEVKII, UMURCALI MEVKİİ, UMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INEBEYLI, İNEBEYLİ mahallelerinde 3204., 3215., INEBEYLI MERKEZ MEVKII, İNBEYLİ-HAYRİYE YOLU SK, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1056. SK., GÜDELER, GÜDELER SK., SUNNI BABA, SUNNİBABA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ mahallelerinde 4389. SK., 4395. SK., 4400., 4433., BASOGLU, HAMIDIYE, İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, LEVENT, LEVENT CD., ÖZDEMIRLER, ÖZDEMİRLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMIDIYE, ICADIYE, İCADİYE mahallelerinde HAMIDIYE MERKEZ MEVKII, ICADIYE ASAGI MEVKII, İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İCADİYE YUKARI MEVKİİ, İCADİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAVUZLUBAHÇE, NÜZHETIYE, PANAYIR mahallelerinde ATİLLA SK, NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, TOPÇULAR mahallelerinde AMİRAL SAVAŞ ONUR, DEVLET KARAYOLU (D130) CD., HİLMİ ÖZKÖK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde AKYAZILI SK., BALÖREN, ÇARSIBASI, ÇARŞIBAŞI CD., İLKBEYAZIT SK., KÖRFEZ, NECATIBEY, PLEVNE CD., ŞANTİYE YOLU SK, ŞEHİT TEĞMEN KALMAZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYAKAPTAN mahallelerinde AKASYALAR CD., BAHARDALI, BÜYÜK ÇIFTLIK, ÇAMSAKIZI CD., YAZEVİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, ALIKAHYA MERKEZ, ALİKAHYA ATATÜRK, ALİKAHYA MERKEZ mahallelerinde 19 MAYIS CD., 2.BEZENDİ SK., ABDÜLHAMİT CD, AÇANGÜL, AÇANGÜL SK., AHMET MÜFID BEY, AHMET MÜFİD BEY, AHMET MÜFİD BEY CD., AHMET YASEVI, AHMET YASEVİ CD., AKYÜZLER SK., ARSLAN ÇAVUŞ SK., BEŞPINAR, BEŞPINAR SK., BUHARA, BUHARA CD., CEVHER DUDAYEV, CEVHER DUDAYEV CD., CEVİZLİ SK., ÇALDIRAN CD., ÇİÇEK PINAR, ÇİÇEK PINAR SK., ÇİMENLİK SK., DEVRIM, DEVRİM SK., DURSUN ÇAVUŞ SK., EĞİTİM CD., ELA, ELA SK., ERDEMLER SK., ESENDERE SK., ESENLI, ESENLİ SK., ESKİPAZAR SK, ESKİPAZAR SK., EŞREF BİTLİS CD, EVLIYA ÇELEBI, EVLİYA ÇELEBİ CD., FATİH SULTAN MEHMET BULVAR, GAZI OSMAN, GAZİ OSMAN CD., GÜLDALI, GÜLDALI SK., GÜLNUR, GÜLNUR SK., GÜLŞAH, GÜLŞAH SK., HACI EYÜPLER, HACI EYÜPLER SK., HULUSİ KENTMEN CD., İNCİRLİ SK., KAHVECİ CD., KARACALAR SK., KARADEMİR, KARADEMİR SK., KARAMAN, KATIP ÇELEBI, KATİP ÇELEBİ CD., KELESOGULLARI, KELEŞOĞULLARI, KELEŞOĞULLARI SK., KILIÇLAR, KILIÇLAR SK., KOCA YUSUF PAŞA SK., KORE, KORE CD., KÖRÜKTEPE CD., KÖSEOĞULLARI SK., KUBILAY, LALELİ SK., MARULLAR SK., MEHMET AKİF CD., MEHMET ÇAVUŞ CD., MEHRE, MEHRE SK., MERAM, MÜCAHİTLER, MÜCAHİTLER SK., NAMLI SK., NARLIOĞLU, NILGÜN, OSMAN HAMDİ BEY CD., ÖYKÜM, ÖYKÜM SK., RASİM EGEMEN SK., SABİHA GÖKÇEN CD., SABRİ USTA SK., SEHIT YÜKSEL DINÇ, SEMERKANT, SEMERKANT CD., SERAY SK., SEYİR SK., SEYYİT SK., SÜRMENE SK., ŞEHİT UMUT ŞENSOY SK., ŞEHİT YÜKSEL DİNÇ, TAÇ SK., TAŞKIN, TAŞKIN SK., TEPE ÇIKMAZI SK., TESVIKIYE, TEŞVİKİYE CD, TEŞVİKİYE CD., TURNAOĞLU, TURNAOĞLU CD., VAHDETTİN SK., YALIM SK., YILDIZLAR, YILDIZLAR SK., YİĞİTLER SK., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde ALİ NAİLİ MORAN SK., ALİ RIZA EFENDİ SK., BAĞDATLI CD., CAHİT KAYRA SK., ÇAKABEY SK., ÇANAKKALE SK., HARUN ÇETİNTEMEL SK., KAMURAN ERBUĞA SK., KARDESLER, KARDEŞLER SK., KUVAYİ MİLLİYE SK., NURİ MADAZLI SK., SAHABETTIN HATIPOGLU, SELİMAĞA SK., SERIF ÇANGA, ŞAHABETTİN HATİPOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI mahallelerinde 29 EKİM SK., 9 EYLÜL SK., DEDEOGLU, DEDEOĞLU SK., EGEMEN SK., HAYRI KULUMBUR, HAYRİ KULUMBUR CD., KANYON SK., MEHMET YÜKSEL CD., NAZIM HIKMET, NECATİ ÖKSE CD., OZANLAR SK., RAŞİT BEY SK., ŞERİF ÇANGA CD., ÜNÜSAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEY mahallelerinde ARPACI SK., BEYAZIT, ERİŞ SK., GÖKNAR SK., HÜRRİYET BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNÇIFTLIK, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde BERIL, BERİL SK, HASAN YILMAZ CD., PASALI, RAUF DENKTAŞ CD., SANDAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1426/1. SK., 1426/3. SK., 1436., 1436. SK., 1437. SK., 1438. SK., 1438/2. SK., 1440., 1440. SK., 1441., 1441. SK., 1442. SK., 1443., 1443. SK., 1444. SK., 1444/1. SK., 1447. SK., 1448., 1448. SK., 1449. SK., 1450. SK., 1451. SK., 1452., 1452. SK., 1456., ESATBEY, ESATBEY CD., GÜNEY YANYOL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1444., 1449., 1454. SK., 1456. SK., GÜNEY YANYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELİTLİ mahallelerinde 3257. SK, HARLAKBAYIRI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4407., 4461, 4462, 4462., 4462. SK., 4471., 4475., 4476, 4476., 4478., BAGLAR YOLU, BAĞLAR YOLU CD., ERDAĞI SK., GÖNEN SK., MANOLYA SK., SEZER SK., SOYLU SK., TAŞ SK., YENI MEZARLIK YOLU, YENI MEZARLIK YOLU CD., YENİ MEZARLIK YOLU, YENİ MEZARLIK YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, DENIZLI, DENİZLİ, ORGANIZE mahallelerinde 1, 269, 3326., 3326. SK., 3401., 3402, 3404., 3408., 3408. SK., 3410., 3411., 3413., 3418., 3419., 3420., 3422, 3422., 3427., 3428., 3431., 3442, 3442., 3442. SK., 3446., BAĞDAT SK., BAĞLAR SK., BARIŞ SK., CUMHURİYET BULVAR, ÇINAR., DENIZLI FATIH, DENİZLİ FATİH CD., GAZI MUSTAFA KEMAL, GAZİ MUSTAFA KEMAL, HİLAL SK., LEYLAK SK., MENEKŞE SK., ONUR SK., ORKİDE SK., ORTANCA SK., SARI ÇEŞME SK., ULUDERE, ULUDERE CD, ULUDERE CD., YARIŞ YOLU SK., YAVUZ SULTAN SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3236., 3237. SK., 3238, 3241. SK., 3246., AKASYA SK., GÜL SK., MERVE SK., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde HASKÖY SANAYI SITESI, HASKÖY SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3217, 3217., 3217. SK., SILE, ŞİLE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPECİK mahallelerinde ÖLMEZLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1174. SK., 1174/1. SK., 1174/2. SK., 1175. SK., 1176., 1176. SK., 1176/1. SK., 1176/2., 1176/2. SK., 1177. SK., 1178., 1178. SK., 1178/1. SK., 1179., 1179. SK., 1180., 1180. SK., 1181., 1181. SK., 1181/1. SK., 1181/3. SK., 1182. SK, 1184. SK., 1185/1., 1185/1. SK., 1185/2. SK., 1185/3. SK., 1185/4., 1185/4. SK., ASKERİ YOL SK, GEBZE OTO SANAYI SITESI, GEBZE OTO SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, HÜKÜMET CD., KOCABETON SANAYI SITESI, TERMINAL, TERMİNAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 00:10-05:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 1. CD, 3222, 3222., 3222. SK., 3225, 3225., 3225. SK., 3226., 3227., 3227. SK., 3228., 3228. SK., 3230., 3231, 3231., 3233. SK., 3235., 3235. SK., 3238., 3240, 3240., 3242. SK., 3243. SK., 3243/1., 3244. SK., 3247., 3248, 3248., AYBEK SK., ÇİĞDEM SK., DOĞRULAR SK., LALE SK., ORGANİZE, ÖMÜR SK., ÖZYILDIZ SK., PAPATYA SK., SUDE SK., YILMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 00:10-05:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, PELİTLİ mahallelerinde 3202. SK, 3205., 3206, 3207., 3211. SK, 3212., 3213., 3248/2., 3249., 3249/1., 3250, 3251., 3252., 3253, 3253., 3254., 3258., 3261, 3265, 3265., 3266., 3267., 3270., 3273., 3274., 3275., 3276., 3278., 4868., AYDIN SK., BADEM SK., BANU SK., BAYKUŞ SK., ÇAM SK., ÇATAL SK., EROĞLU SK., ERSİN SK., FABRİKALAR SK., GEBZE, GEBZE CD., GEBZE ORGANİZE SANAYİ BAĞLANTI, GONCA SK., İSHAKOĞLU SK., KARACA SK., KARATAŞ SK., KAYADERESİ YOLU SK, KUMTEPE SK., MANDIRA, MANDRA CD., MEZARLIK SK., MUSTAFA KEMAL, ORGANIZE, ORGANİZE CD., ÖZDEN SK., ÖZGE SK., ÖZKAN SK., PELİTLİ YOLU CD., ŞEHİT ÖMÜR ERGÜL SK., TEPEVİRAN YOLU SK, TOPLUCA SK., UZAK SK., YEŞİLTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 12:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSELER, ORGANIZE mahallelerinde 18., 24, 24. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 00:10-05:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, BARIŞ mahallelerinde 1805/3. SK., 3210., 3220., 3236. SK., 3256., 3258. SK, 3262., ARMUTLU SK., CAN SK., ÇİÇEK SK., DEĞİRMEN YOLU SK, DERE SK., ELMALI SK., EMİR SK., GİZEM SK., KAMBER KAYNAĞI SK., KOCAGÖL, KÖMÜRCÜLER SK., ÖZPINAR SK., SILE CD., TURUNÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde AKPINAR, AKPINAR SK., ANADOLU, ANADOLU CD., BOTANIK, BOTANİK SK., CANSU SK., ÇAĞLAR SK., ÇETİN SK., DERİN SK., DOGUS, E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., EKİN SK., EYMEN, EYMEN SK., EZGİ SK., GÖKKUŞAĞI SK., INCE, KADİFE SK., KARACA, KINACI SK., LEMAN SK., MELIS, MELİS SK., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., MUSTAFA KEMAL CD., MUTLU, NARLI SK., NERMİN SK., NİLGÜN SK., OMSAN YOLU, OMSAN YOLU SK., OZAN, ÖZGÜR SK., ÖZGÜRLÜK CD., ÖZLEM, ÖZLEM SK., ŞEHZADE SK., YAHYA KAPTAN CD., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, ZÜLÜF SK., ZÜMRÜT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.