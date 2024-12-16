16 Aralık MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.12.2024 - 09:54

Güncelleme: 16.12.2024 - 09:54

MANİSA ilinde 16 Aralık Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-16 2024-12-16 09:00:28.085-2024-12-16 15:00:36.052 saatleri arasında Cumhuriyet; 256, , 258/1., İsimsiz35, İsimsiz33, İsimsiz49, İsimsiz63, 258., 256, İsimsiz45, 256, 251., 256 Sk., 256., 258, İsimsiz38, İsimsiz36, 256/4. Sk., 258 Sk., 258. Sk., İsimsiz31, İsimsiz28, İsimsiz26, 256 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-16 2024-12-16 09:00:49.645-2024-12-16 15:00:02.693 saatleri arasında Otmanlar; otmanlar, İsimsiz10, İsimsiz2, İsimsiz11, otmanlar küme evleri, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz28, otmanlar, Otmanlar Köyü Yolu, ARAZİ, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz15, İsimsiz16, OTMANLAR, , İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz27 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 09:00:50.288-2024-12-16 15:00:58.004 saatleri arasında Hafsa Sultan; 4848. Sk., 4805. Sk., Özsaruhan Blv., BAHTİYAR TOSUNBAŞ, 4842. Sk., 4821. Sk., 4807, 4809. Sk., 4819. Sk., 4850. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 10:00:03.141-2024-12-16 12:00:13.261 saatleri arasında Seyitli; seyitli, SEYİTLİ, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz6, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 10:00:24.633-2024-12-16 11:00:34.008 saatleri arasında Süngüllü; İsimsiz1, İsimsiz5, İsimsiz6, Süngüllü Küme Evleri, , İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 10:00:24.633-2024-12-16 11:00:34.008 saatleri arasında Uzunlar; , uzunlar, İsimsiz2, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz14, ARAZİ, ARAZİ, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz20, UZUNLAR, İsimsiz24, ARAZİ, İsimsiz31, İsimsiz32, uzunlar, ARAZİ, İsimsiz35, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, ARAZİ, ARAZİ, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz49 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 10:00:24.633-2024-12-16 11:00:34.008 saatleri arasında Yuntdağıköseler; , Köseler Köyü İç Yolu, YUNTDAĞIKÖSELER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 10:00:24.633-2024-12-16 11:00:34.008 saatleri arasında Yuntdağyenice; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz9, yuntdağyenice, Yuntdağyenice Köy Yolu, YUNTDAĞYENİCE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 10:00:24.633-2024-12-16 11:00:34.008 saatleri arasında Asmacık; , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, Asmacık Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 10:00:24.633-2024-12-16 11:00:34.008 saatleri arasında Karaahmetli; , İsimsiz2, Karaahmetli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 10:00:24.633-2024-12-16 11:00:34.008 saatleri arasında Karahüseyinli; , Karahüseyinli, Karahüseyinli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 10:00:24.633-2024-12-16 11:00:34.008 saatleri arasında Koruköy; , İsimsiz2, koruköy, Koruköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 10:00:24.633-2024-12-16 11:00:34.008 saatleri arasında Örselli; , İsimsiz1, İsimsiz2, Örselli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 10:00:24.633-2024-12-16 11:00:34.008 saatleri arasında Pınarköy; , İsimsiz1, ARAZİ, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz13, İsimsiz2, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, pınarköy, pınarköy, pınarköy, İsimsiz32, pınarköy, Pınarköy Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 10:00:24.633-2024-12-16 11:00:34.008 saatleri arasında Recepli; , İsimsiz3, recepli , Recepli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 10:00:24.633-2024-12-16 11:00:34.008 saatleri arasında Sakallı; , İsimsiz3, İsimsiz4, Sakallı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 10:00:24.633-2024-12-16 11:00:34.008 saatleri arasında Sarıahmetli; , SARIAHMETLİ, sarıahmetli, Sarıahmetli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-16 2024-12-16 10:00:01.088-2024-12-16 16:00:08.907 saatleri arasında Kağan; Kaan Köyü İç Yolu, kaan iç yolu, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 10:00:01.42-2024-12-16 16:00:12.179 saatleri arasında Sancaklıuzunçınar; , sancaklıuzuncınar, Sancaklıuzunçınar Köyü İç Yolu, sancaklı uzunçınar iç yolu, İsimsiz4, sancaklıuzuncınar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 10:00:44.577-2024-12-16 16:00:56.576 saatleri arasında Sancaklıkayadibi; sancaklıkayadibi, , Sancaklıkayadibi Köyü İç Yolu, İsimsiz9, İsimsiz8, sancaklıkayadibi, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 10:00:44.577-2024-12-16 16:00:56.576 saatleri arasında Sancaklıçeşmebaşı; yukarı çobanisa, SANCAKLIÇEŞMEBAŞI, Sancaklıçeşmebaşı Cd., Manisa Turgutlu Yolu, sançaklı çeşme başı, İsimsiz35, SANCAKLIÇEŞMEBAŞI, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 10:00:44.577-2024-12-16 16:00:56.576 saatleri arasında Karaoğlanlı; Karaoğlanlı, Karaoğlanlı, Karaoğlanlı, OVA YOLU, OVA YOLU, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 10:00:44.577-2024-12-16 16:00:56.576 saatleri arasında Sancaklıbozköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 10:00:44.577-2024-12-16 16:00:56.576 saatleri arasında Aşağıçobanisa; İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 10:00:44.577-2024-12-16 16:00:56.576 saatleri arasında Ayvacık; İsimsiz6, ayvacık iç yolu, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, Ayvacık Köyü İç Yolu, İsimsiz5, aycacık içyolu, ayvacık iç yolu, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 10:00:44.577-2024-12-16 16:00:56.576 saatleri arasında Turgut Özal; , İsimsiz7, İsimsiz12, İsimsiz126, İsimsiz127, İsimsiz137, İsimsiz138 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 10:00:44.577-2024-12-16 16:00:56.576 saatleri arasında Yukarıçobanisa; Şirin_1 Sokak, Manisa Turgutlu Yolu, Kasaba Cd., Ara Yol, yukarıçobanisa, , İsimsiz8, yukarı cobanisa, yukarı cobanisa, yukarı cobanisa, İsimsiz13, İsimsiz16, SPİL, İsimsiz22, yukarı çobanisa iç yolu, İsimsiz33 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 10:00:44.577-2024-12-16 16:00:56.576 saatleri arasında Hamzabeyli; , İsimsiz26 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-16 2024-12-16 10:00:42.379-2024-12-16 13:00:50.375 saatleri arasında Kurtuluş; 220., 256. Sk., , 251. Sk., 226. Sk., 224. Sk, 295, 301. Sk., Cennet Villaları 1, Cennet Villaları 2, 301 sok, 297 sok, 282 sok., 280 SOK., 287, 305., 218. Sk., 259. Sk, GÖKCEPINAR, ŞÜHEDA, KOŞUYOLU, Gümüşçayı Cd., 299. Sk., 295. Sk., 293., 291. Sk., 287., 286. Sk., 283. Sk., 281. Sk., 279. Sk., 278. Sk., 277. Sk., 265. Sk., 293 SOK., 289, 289., 263. Sk., 261. Sk., 259. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 10:00:42.379-2024-12-16 13:00:50.375 saatleri arasında Aksoy; GÖKCEPINAR, GÖKÇEPINAR, 204. Sk., 210. Sk., 223. Sk., 225., , 204 SOK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 11:00:00.157-2024-12-16 16:00:08.192 saatleri arasında Gökeyüp; İsimsiz115, İsimsiz116, İsimsiz117, İsimsiz32, İsimsiz119, İsimsiz120, İsimsiz122, İsimsiz123, İsimsiz124, İsimsiz125, İsimsiz126, İsimsiz127, İsimsiz128, İsimsiz129, İsimsiz130, İsimsiz131, İsimsiz132, İsimsiz133, İsimsiz134, İsimsiz135, İsimsiz136, İsimsiz137, İsimsiz138, İsimsiz139, İsimsiz140, İsimsiz141, İsimsiz142, İsimsiz144, İsimsiz145, İsimsiz146, İsimsiz147, İsimsiz148, İsimsiz149, İsimsiz150, İsimsiz151, İsimsiz153, İsimsiz154, İsimsiz155, İsimsiz156, İsimsiz157, İsimsiz158, İsimsiz159, İsimsiz161, İsimsiz162, İsimsiz163, İsimsiz164, İsimsiz166, İsimsiz165, İsimsiz167, İsimsiz168, İsimsiz169, İsimsiz170, İsimsiz171, İsimsiz172, İsimsiz174, İsimsiz175, İsimsiz176, İsimsiz177, İsimsiz178, İsimsiz179, İsimsiz180, İsimsiz182, İsimsiz183, İsimsiz185, İsimsiz186, İsimsiz187, İsimsiz188, İsimsiz189, İsimsiz190, İsimsiz191, İsimsiz192, İsimsiz193, İsimsiz194, İsimsiz195, İsimsiz196, İsimsiz198, İsimsiz199, İsimsiz200, İsimsiz202, İsimsiz203, İsimsiz208, İsimsiz209, İsimsiz212, İsimsiz214, İsimsiz215, İsimsiz216, İsimsiz217, İsimsiz218, İsimsiz219, İsimsiz220, GÖKEYÜP, İsimsiz222, İsimsiz223, İsimsiz224, İsimsiz225, İsimsiz226, İsimsiz228, İsimsiz229, İsimsiz230, İsimsiz231, İsimsiz235, İsimsiz236, İsimsiz237, İsimsiz238, Araz Cd., Atatürk Cd., Avar Sk., Belediye Cd., Değirmen Sk., Gül Sk., Kocamanlar Sk., Menderes Cd., Meyittaşı Cd., Mezarbaşı Cd., Okul Yolu, Onbaşı Sk., Söylemez Sk., Tartaş Sk., Türbeli Cd., Yörük Cd., Zirve Sk., Çilingir Sk., Ülker Sk., ÜÇKUYULAR, MEHMETÇİK, DARIDERE, gökeyüp öküzcük köy iç yolu, GÖKEYÜP KÖY İÇ YOLU, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, , MISTIKDAMLARI, İKİOLUKLU, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz14, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz84, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz87, İsimsiz88, İsimsiz89, İsimsiz90, İsimsiz92, İsimsiz93, İsimsiz94, İsimsiz95, İsimsiz96, İsimsiz97, İsimsiz98, İsimsiz99, İsimsiz100, İsimsiz101, İsimsiz102, İsimsiz103, İsimsiz104, İsimsiz105, İsimsiz106, İsimsiz107, İsimsiz109, İsimsiz110, İsimsiz111, İsimsiz112, İsimsiz114 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 11:00:00.157-2024-12-16 16:00:08.192 saatleri arasında Poyraz; İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz30, İsimsiz31 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA TURGUTLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-16 2024-12-16 10:00:44.577-2024-12-16 16:00:56.576 saatleri arasında Sinirli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 10:00:44.577-2024-12-16 16:00:56.576 saatleri arasında Musalaryeniköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖRDES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-16 2024-12-16 10:00:47.995-2024-12-16 13:00:57.793 saatleri arasında Balıklı; , BALIKLI BAYAT, Balıklı, BALIKLI, Balıklı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 10:00:47.995-2024-12-16 13:00:57.793 saatleri arasında Bayat; , Bayat, BAYAT İÇ YOLU., Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, ALAN BAYAT, ATATÜRK BAYAT, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, ARAZİ, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, BAYAT, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, ALAN, OKÇULAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 10:00:47.995-2024-12-16 13:00:57.793 saatleri arasında Çiğiller; , Çiğiller Köyü Yolu, Çiğiller Mah Patika Yolu, tarla yolu, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, İsimsiz246, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, YASSIALAN, Çiğiller elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 10:00:47.995-2024-12-16 13:00:57.793 saatleri arasında Dereçiftlik; , Dereciftlik İç Yolu, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, ESEN ÇAY, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, DEREÇİFTLİK ESENÇAY, BAYAT DEREÇİFTLİK, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, DEREÇİFTLİK, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, OKÇULAR, Dereçiftlik, Dereçiftlik, osman yolu, osmanlar, Çiğiller elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 10:00:47.995-2024-12-16 13:00:57.793 saatleri arasında Kılcanlar; , Kılcanlar Köyü Yolu, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yolu, Kılıcanlar Köyü İç Yol, Patika, Kılcanlar, Kılcanlar, GÖLÇÜK, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar, Kılcanlar, İsimsiz122, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, KILCANLAR SARIALİLER, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, KILCANLAR SARIALİLER, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 10:00:47.995-2024-12-16 13:00:57.793 saatleri arasında Korubaşı; , Korubaşı, Korubaşı Köyü Yolu, Patika, çimentepe sk., Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, SARIALİLER KORUBAŞI, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, KORUBAŞI DALKARA, ÇİMENTEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 10:00:47.995-2024-12-16 13:00:57.793 saatleri arasında Sarıaliler; , Sarıaliler, Sarıaliler Köyü İç Yolu, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-16 2024-12-16 10:00:47.995-2024-12-16 13:00:57.793 saatleri arasında Tüpüler; , Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, ATATÜRK TÜPÜLER, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KÖPRÜBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-16 2024-12-16 11:00:00.157-2024-12-16 16:00:08.192 saatleri arasında Kurtlar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.