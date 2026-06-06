16 barodan Rahmi Koç ve Binali Yıldırım hakkında suç duyurusu

Türkiye'nin en zengin ailelerinden Koç Ailesi'nin ileri gelenlerinden Rahmi Koç'un, İzmir Amerikan Hastanesi'nin açılışında anlattığı fıkra tepkilere neden oldu.

Vehbi Koç Vakfı çatısı altındaki Koç Healthcare’in yeni hastanesinin açılışına Rahmi Koç’un yanı sıra Ali Koç, Semahat Arsel, Binali Yıldırım, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve iş dünyasından başka isimler katıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Rahmi Koç'un burada anlattığı 'fıkra' tepki çekti. Rahmi Koç, 'fıkrasında' “Doktor, Kürt kadının derdini dinlemiş. ‘Hanımefendi perdenin arkasına gidin, soyunun’ deyince kadın demiş ki (taklit yaparak), ‘Doktor Bey, ilk sen soyun’” ifadelerini kullandı.

Koç'un bu 'fıkrasına' yanında duran eski Başbakan Binali Yıldırım'ın da güldüğü görüldü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Koç'un sözlerine ilişkin resen soruşturma başlattı.

16 BARODAN SUÇ DUYURUSU

Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Dersim, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van barosu yaptıkları ortak açıklamada, iş insanı Rahmi Koç’un Kürt kadınlarına yönelik sarf ettiği sözlerin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunları kaydedildi:

"Kamuoyuna yansıyan görüntülerde, Rahmi Koç adlı kişi tarafından anlatılan ve Kürt kadınını aşağılayıcı, cinsiyetçi ve onur kırıcı ifadeler içeren sözde fıkranın, aralarında eski Başbakan Binali Yıldırım'ın da bulunduğu kişiler tarafından kahkahalar eşliğinde karşılanmış olmasını esefle karşılıyoruz. Kürt kadınının hem kadın kimliği hem de etnik aidiyeti üzerinden aşağılanmasını konu alan bu anlatının 'mizah' olarak sunulması kabul edilemez. Daha da düşündürücü olan, bu aşağılayıcı söylemin salonda bulunanlar tarafından kahkahalarla ödüllendirilmesidir."

"KAHKAHASIYLA DESTEK VEREN BİNALİ YILDIRIM'IN DAVRANIŞLARI DA KABUL EDİLEMEZ"

"Toplumsal barışın, eşit yurttaşlığın ve kardeşlik hukukunun konuşulduğu bir dönemde; Kürtleri ve Kürt kadınlarını hedef alan önyargıların böylesine rahat biçimde dolaşıma sokulması, geçmişin yaralarını onarmaya değil derinleştirmeye hizmet etmektedir. Eski Başbakan Binali Yıldırım başta olmak üzere salonda bulunan herkes şunu bilmelidir ki; bir halkın kadınlarını aşağılayan sözler karşısında sessiz kalmak başka, o sözlere kahkahalarla eşlik etmek başkadır.

Kahkaha, söylenen sözün en güçlü onayıdır. Bu onaya kendisi de Kürt olan, devlet tecrübesi ve temsiliyeti itibariyle anında gerekli tepkiyi gösterip, hakarete karşı çıkması gerekirken kahkahasıyla destek veren Binali Yıldırım'ın davranışları da kabul edilemez derecede sorumsuzluk örneğidir."

Açıklamanın sonunda şöyle denildi:

"Bölge Baroları olarak; kadınları, halkları ve insan onurunu hedef alan her türlü ayrımcı dili reddediyor bu tutumu ve bu tutuma eşlik eden tavrı açıkça kınıyor, adı geçen şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuna saygı ile paylaşıyoruz."