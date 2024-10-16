16 Ekim İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.10.2024 - 09:44

Güncelleme: 16.10.2024 - 09:44

İZMİR ilinde 16 Ekim Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-16 2024-10-16 09:00:00.039-2024-10-16 15:00:00.448 saatleri arasında Ataşehir; , 8211/16. Sk., 8211/17. Sk., 8211/18. Sk., Atatürk Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-16 2024-10-16 09:00:00.075-2024-10-16 15:00:00.167 saatleri arasında Ataşehir; 8265. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu, 8265/1. Sk., 8263/1. Sk., 8263. Sk., 8262. Sk., 8261. Sk., 8260. Sk., 8259. Sk., 8258. Sk., 8257. Sk., 8256. Sk., 8255. Sk., 8254. Sk., 8020/6. Sk., 8014. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-16 2024-10-16 09:00:00.216-2024-10-16 15:00:00.027 saatleri arasında Küçük Çiğli; 8780/2. Sk., , 8786/21. Sk., 8786/25. Sk., 8786/28. Sk., 8786/30. Sk., 8786/29. Sk., 8786/22, 8786/23. Sk., 8786/20. Sk., 8786/16. Sk., 8786. Sk., 8780/26. Sk., 8780/22. Sk., 8780/21. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-16 2024-10-16 09:00:00.503-2024-10-16 15:00:00.412 saatleri arasında Küçük Çiğli; 8704. Sk., , 8703. Sk., Park İçi Yolu, Anadolu Cd., 8861. Sk., 8759/1. Sk., 8754. Sk., 8709. Sk., 8708. Sk., 8707. Sk., 8706. Sk., 8705. Sk., 8704/2. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-16 2024-10-16 09:00:00.602-2024-10-16 15:00:00.667 saatleri arasında Küçük Çiğli; 8861. Sk., , 8703. Sk., 8704. Sk., 8704/1. Sk., 8710. Sk., 8711. Sk., 8712. Sk., 8713. Sk., 8862. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-16 2024-10-16 09:00:00.621-2024-10-16 15:00:00.197 saatleri arasında Küçük Çiğli; 8786/1. Sk., 8784/4. Sk., 8784/2. Sk., 8784. Sk., 8783/1. Sk., Anadolu Cd., 8783/3, 8782/3, 8782/2, 8782/1, 8783. Sk., 8782. Sk., 1671. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-16 2024-10-16 09:00:00.685-2024-10-16 15:00:00.195 saatleri arasında Ataşehir; 8010. Sk., 8021. Sk., 8022. Sk., 8022/1. Sk., 8023. Sk., 8023/1. Sk., 8211. Sk., 8211/2. Sk., 8211/4. Sk., 8212. Sk., 8213. Sk., 8215/1. Sk., İsimsiz9, İsimsiz12, , 8010/3. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-16 2024-10-16 09:00:00.792-2024-10-16 15:00:00.901 saatleri arasında Ataşehir; 8211/8. Sk., 8211/7. Sk., 8211/16. Sk., 8211/11. Sk., NAZIM HİKMET RAN, 8019/10. Sk., 8019/1. Sk., 8010. Sk., , 8216-3. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-16 2024-10-16 09:00:00.418-2024-10-16 12:00:00.478 saatleri arasında Torasan; 589. Sk., 564. Sk., 593, 566, Kemal Ertan Cd., 592, 594, 591. Sk., 597. Sk., 595. Sk., 595, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-16 2024-10-16 10:00:00.106-2024-10-16 13:00:00.902 saatleri arasında Barbaros; 7028/1 Sk., 7009, 7039, 7019, 7023, 7030/2, 7032, 7031/1 Sk., 7029. Sk., 7029 Sk., 7028, 7026, 7019. Sk., 7012, 7013 Sk., 7011. Sk., 7008. Sk., 7007. Sk., 7001. Sk., 7027, 7004, 7003, BARBAROS, 7024, 7037, 7018, 7015, 7020, 7005, 7042, 7021/1, 7010, 7000, 7035/1, 7021, 7022, İsimsiz69, İsimsiz24, İsimsiz22, İsimsiz15, 7030, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-16 2024-10-16 10:00:00.106-2024-10-16 13:00:00.902 saatleri arasında Zeytinler; KIZILKAYA, 7613, 7609, KÖYALTI, 7612, 7610, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-16 2024-10-16 10:00:00.106-2024-10-16 13:00:00.902 saatleri arasında Nohutalan; 7803, ENGİNAR, KAVUN, ÖĞRETMEN, EROĞLU, 7800, 7802, 7801, İzmir Çeşme Yolu, AŞAĞI NOHUTALAN, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-16 2024-10-16 10:00:00.106-2024-10-16 13:00:00.902 saatleri arasında Kadıovacık; LEYLAK, Çakıroğlu Sk., Vatan Sk., Tepe Sk., KEMAL TUĞRUL, ŞEBBOY, 7032, 9507, HURMA, 9500, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz63, İsimsiz60, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz51, 9507/1, LEYLAK, İsimsiz58, İsimsiz25, ESKİ ÇINAR, VATAN, 9501, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-16 2024-10-16 10:00:00.106-2024-10-16 13:00:00.902 saatleri arasında Birgi; 7514, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-16 2024-10-16 14:00:00.154-2024-10-16 17:00:00.702 saatleri arasında Yenikent; Sarı Zeybek Sk., , İsimsiz103, DALYA, KOLYOZ, ORKİDE, MUSTAFA ERTEKİN, HÜSEYİN ZEREN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-16 2024-10-16 14:00:00.154-2024-10-16 17:00:00.702 saatleri arasında Yelaltı; Kültür Sk., Bulut Sk., Avni Erdoğan Cd., Atlas Sk., ÜÇ DEĞİRMENLER, BULUT, İsimsiz32, İsimsiz24, , KISMET, Nur Dikmen Cd., Pırlanta Sk., Tümer Sk., ZÜMRÜT elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-16 2024-10-16 09:00:06.086-2024-10-16 15:00:15.165 saatleri arasında Alaniçi; , İsimsiz8, Alaniçi Küme Evleri, Alaniçi Küme Evler , 6202. Sk., 6203. Sk., 6204. Sk., 6205. Sk., 6207. Sk., 6208. Sk., 6209. Sk., 6210. Sk., 6212. Sk., 6213. Sk., 6215. Sk., 6216. Sk., 6217. Sk., 6218. Sk., 6219. Sk., 6220. Sk., 6221. Sk., 6222. Sk., 6223. Sk., Alaniçi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-16 2024-10-16 09:00:06.086-2024-10-16 15:00:15.165 saatleri arasında Çaltı; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz25, çaltı küme evler, İsimsiz30, Çaltı Küme Evler, İsimsiz37, Çaltı Küme Evler, İsimsiz45, İsimsiz46, çaltı küme evler, İsimsiz49, İsimsiz50, Çaltı Küme Evler, İsimsiz54, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz61, Çaltı, Çaltı Köyü elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-16 2024-10-16 09:00:06.086-2024-10-16 15:00:15.165 saatleri arasında Karaorman; İsimsiz71, Karaorman Küme Evler , İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz83, İsimsiz86, Karaorman Küme Evleri, İsimsiz88, İsimsiz90, Karaorman Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-16 2024-10-16 09:00:06.086-2024-10-16 15:00:15.165 saatleri arasında Kır; Beyköy Küme Evler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-16 2024-10-16 10:00:00.106-2024-10-16 13:00:00.902 saatleri arasında Germiyan; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-16 2024-10-16 10:00:00.598-2024-10-16 17:30:00.778 saatleri arasında İğdeli; İsimsiz124, İsimsiz125, İsimsiz126, İsimsiz127, İsimsiz159 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-16 2024-10-16 10:00:00.598-2024-10-16 17:30:00.778 saatleri arasında Olgunlar; İsimsiz4, AVGAN, İsimsiz43, İsimsiz67, Avgan Sk., AVGAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-16 2024-10-16 10:00:00.598-2024-10-16 17:30:00.778 saatleri arasında Taşlıyatak; , İsimsiz4, DEMİRAYAKLAR, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz161, DEMİRAYAKLAR, DEMİRAYAKLAR, İsimsiz78, DEMİRAYAKLAR, İsimsiz80, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz84, DEMİRAYAKLAR, İsimsiz89, DEMİRAYAKLAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.