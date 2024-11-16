16 Kasım SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.11.2024 - 10:09

Güncelleme: 16.11.2024 - 10:09

SAKARYA ilinde 16 Kasım Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÜNLÜCE mahallelerinde 4005, 4006, 4012, ADA SK., AYDIN GÜL SİTESİ İÇİ YOLU, AYDINLAR YOKUŞU CD., GÖKKUŞAĞI KONAKLARI İÇİ YOLU, SOFHAN EVLERİ İÇİ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, ÜNLÜCE, ÜNLÜCE YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZIPASA, GAZİPAŞA, GÜLDIBI, GÜLDİBİ mahallelerinde ASLANOGLU CD., ASLANOĞLU CD., DİLEKLİ CD., GİRNE SK., İSTANBUL DERE CD., KAPTAN, KAPTAN SK., KUĞU SK., MUSADERE SK., SARAY, SARAY CD., YAPRAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA mahallelerinde GÖLKÖY SİTESİ İÇİ YOLU, KAMELYA, KAMELYA SK., KARTAL, SAHIL CD., SAZLIK, YAYIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY DIBEKTAS, KURTKÖY DİBEKTAŞ, KURTKÖY FATIH mahallelerinde ARIDERE, ARIDERE CD., CAN LALEZAR KONUTLARI İÇİ YOLU, DOĞANKAYA EVLERİ İÇİ YOLU, GENÇAGA 1, GENÇAĞA CD., GÖRKEM, KANARYA 2, KARADENIZ, KARADENİZ CD., KIZILTEPE SK., KOZA SİTESİ İÇİ YOLU, MENA TÜRK SİTESİ İÇİ YOLU, OCAKCI SK., YAPICI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKAMIŞ, TEKELER mahallelerinde 1002 NOLU SK., 45 NOLU, 45 NOLU CD., 45. CD., ADAPAZARI KAYNARCA, ADAPAZARI KAYNARCA CD., ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, ATIK SK., EMİRDAĞ MEZARLIĞI, GÜÇLÜ, GÜÇLÜ SK., HIZAR, HIZAR SK., KALEM, KALEM SK., KAVACIK, KERESTECILER, KERESTECİLER CD., MARANGOZCULAR, MARANGOZCULAR CD., NESELI, NEŞELİ SK., TOMRUK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 1551 NOLU SK., 1552 NOLU SK., 1553 NOLU SK., 1563 NOLU SK., 1564 NOLU SK., ALEMDAR, ALEMDAR SK., AYTEKİN SK., ÇIRAK SK., EMEKTAR SK., ESER, ESER SK., GÜLSEN, GÜLŞEN SK., MEHTAPLI SK., MELİK SK., ÖZAL, ÖZAL SK., ŞENER SK., YEGENLER, YEĞENLER CD., YENICAMI, YENİCAMİ BULVAR, YENİCAMİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KURTULUS, KURTULUŞ, SEKER, ŞEKER mahallelerinde 194 NOLU SK., 907 NOLU SK., 908 NOLU SK., BAHÇIVAN SK., BİL SK., BÖLÜK, BÖLÜK SK., DİLBER SK., GARİP SK., GÜNEŞLİ SK., KISMET SK., OVALI SK., RUŞEN SK., SEHIT CELAL HAYTA SK., ZARIF, ZARİF SK., ZUHAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAPUÇÇULAR mahallelerinde 691 NOLU, 691 NOLU SK., 692 NOLU SK., 693 NOLU SK., 694 NOLU SK., AKKADIN SK., ARKA SK., DEĞİRMENHAN SK., PAPUÇÇULAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 14:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MITHATPASA, MİTHATPAŞA mahallelerinde 611 NOLU SK., 613 NOLU SK., 614 NOLU SK., 617 NOLU SK., CANDAŞ SK., DISPANSER SK., GEÇER, GEÇER SK., GÜÇ SK., KESER SK., KUL SK., PARK İÇİ YOLU, SEVİMLİ SK., YÖN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BILECILER, BİLECİLER, BUDAKLAR, ÇÖKEKLER, HACILAR, HACIRAMAZANLAR, ILYASLAR, İLYASLAR, KURTBEYLER, SOLAKLAR, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 1701., 2201. SK., 5441. SK., 5721 NOLU, 5721 NOLU SK., 5722 NOLU SK., 5723 NOLU, 5723 NOLU SK., 5730 NOLU SK., 5731 NOLU, 5801 NOLU SK., 5802 SK., 5804 SK., 5810 NOLU, 5820, 5820 NOLU, 5820 SK., 5821 NOLU, 5821 SK., 5822, 5822 NOLU, 5822 NOLU/1, 5822 NOLU/2, 5822 SK., 903. SK., ANKARA, CD., BILECILER/2, BİLECİLER KÖYÜ İÇ YOLU, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, ÇÖKEKLER, DERNEK KIRI SK., DERNEKKIRI, DERNEKKIRI CD., GÜN1, HACILAR, HACILAR CD., ILYASLAR/2, İLYASLAR KÖYÜ İÇ YOLU, İsimsiz148, KURTDOĞAN CD., ORTA CD., SARIKAMIS, SARIKAMIŞ CD., SARIYER, SARIYER CD., SOLAKLAR, SOLAKLAR SK., TURNADERE KÖYÜ İÇ YOLU, YEŞİLYURT KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKOVA, BÜYÜKDERE, KAZIMIYE, LÜTFIYEKÖSK, LÜTFİYEKÖŞK, RASIMPASA, RASİMPAŞA, YENİ mahallelerinde 1002. SK., 1005. SK., 1010. SK., 14409, 6001, 6002 SK., 6003, 6005, 6005 SK., 6008, 6008 SK., 6011, 6013 SK., 6014 SK., 6019, 6019 SK., 6021, 6021 SK., 6022, 6032, 6032 SK., 6032. SK., 6039, 6043 SK., 6053, 6054 SK., 6056, 6061 SK., 6062, 6063 SK., 6064, 6064 SK., 6065, 6065 SK., 6068, 6073 SK., 6076, 6081, 6082 SK., 6083, 6083 SK., 6093, 6093 SK., 6098 SK., 6100, 6102 SK., 6104 SK., 6110 SK., 6113, 6115 SK., 6116, 6116 SK., 6117 SK., 6117. SK., 6119 SK., 6120, 6121, 6121 SK., 6122 SK., 6127, 6129 SK., 6130 SK., 6136 SK., 6137 SK., 6141, 6141 SK., 6142 SK., 6144 SK., 6145 SK., 6525 SK., 6526 SK., 6528, 6528 SK., 6529 SK., 6529. SK., 6532 SK., 6533 SK., 6534 SK., 6535, 6536 SK., 6536. SK., 6537, 6537 SK., 6538 SK., 6539 SK., 6540 SK., 6541 SK., 6542 SK., 6544 SK., 6545, 6545 SK., 6546 SK., 6547, 6547 SK., 6548, 6548 SK., 6549 SK., 6582 SK., ARPACIK, BÜYÜKDERE, BÜYÜKDERE CD., CEVAT AYHAN, CEVAT AYHAN CD., FİSKOBİRLİK CD., GIRESUNLULAR, GIRESUNLULAR/2, GIRESUNLULAR/4, GIRESUNLULAR/6, GİRESUNLULAR, İsimsiz84, LÜTFİYEKÖŞK KÖYÜ İÇ YOLU, LÜTFİYEKÖŞK MERKEZ, NEVZAT CÖMERT CD., RASIMPASA, RASİMPAŞA CD., SAKARYA BLV., SAKARYA BULVAR, SAKARYA CD., ŞEHİT YUSUF KÖSTERELİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 1032 SK., 1521 SK., 2050 SK., 2052, 2052 SK., 2053 SK., 2054 SK., 2055, 2055 SK., 2058 SK., 2069 SK., 2070 SK., 2071, 2071 SK., 2072 SK., 2073 SK., 2074, 2074 SK., 2075 SK., 2076 SK., 2077 SK., 2078 SK., 2080, 2080 SK., 2081 SK., 2084 SK., 2100 SK., 2102 SK., 2103 SK., ORHAN GAZI CD., ORHAN GAZİ CD., OSMAN GAZİ CD., SERVETİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAYIR, BEYLICE, BEYLİCE, BIÇKIATIK, BIÇKIATİK, DEDEDÜZÜ, ESENTEPE, ESKIBIÇKI, GÜLDIBI, GÜLDİBİ, HACIMBEY, HICRIYE, HİCRİYE, HÜSEYINSEYH, HÜSEYİNŞEYH, KABAKOZ, MURADIYE, MURADİYE, N KENDISI, YUKARIHÜSEYINSEYH, YUKARIHÜSEYİNŞEYH mahallelerinde 10211, 10920, 12001, 12003, 14604, 158, 721 SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, ADAPAZARI DÜZCE YOLU/2, AKÇAYIR KÖYÜ İÇ YOLU, AKÇAYIR KÖYÜ YOLU, ASAGI BAYIR, ASAGI BAYIR/1, AŞAĞI, AŞAĞI BAYIR SK., BEYLİCE KÖYÜ İÇ YOLU, BIÇKIATİK KÖYÜ İÇ YOLU, BILINMEYENESENTEPE, CAMI, CAMİ, CAMİ SK., ÇAMALTI, ÇAMALTI SK., ÇİĞDEM YAYLASI SK., ÇÖPLÜK YOLU, DEDEDÜZÜ, DEDEDÜZÜ KÜME EVLER, ESENTEPE KÖYÜ YOLU, ESKİBIÇKI KÖYÜ İÇ YOLU, GÜLDIBI, GÜLDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, GÜLDİBİ MERKEZ, HABRAK, HABRAK SK., HABRAK/1, HABRAK/3, HACIMBEY KÖYÜ İÇ YOLU, HASAN AĞA SK., HASANAGA/2, HİCRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, HİCRİYE ORTA, HİCRİYE YUKARI SK., HÜSEYINSEYH, HÜSEYİNŞEYH KÖYÜ İÇ YOLU, ISTIKLAL, KARATOPRAK SK., MEMISOGLU, MEMİŞOĞLU SK., MERKEZ SK., MERKEZ 100, MERKEZ_13, MERKEZ_138, MERKEZ_150, MERKEZ_152, MERKEZ_158, MERKEZ_190, MERKEZ_252, MERKEZ_254, MERKEZ_296, MERKEZ_31, MERKEZ_31 SK., MERKEZ_311, MERKEZ_32, MERKEZ_34, MERKEZ_44, MERKEZ_59, MURADİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ORTA_10, ORTA_14, ORTA_4, ORTA_7, SAHIN AGA, SANDIKLI DERE, SANDIKLI DERE SK., SEVKETIYE, SEVKETIYE/1, SEVKETIYE/2, ŞAHİN AĞA SK., ŞEVKETİYE, ŞEVKETİYE SK., TAHRAL, TAHRAL SK., TEPSEK, TESISLER, TESİSLER, ÜST_2, YUKARI SK., YUKARI_1, YUKARI_6 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARALIK mahallelerinde 4600., 4600. SK., 4601. SK., ARALIK, ARALIK CD., KILINÇ SK., TÜRKYOLU CD., YÜNÜAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 525. SK., 555. SK., 557. SK., 588. SK., 590. SK., 592. SK., 598., 598. SK., 600. SK., İNKO PARK VİLLALLARI İÇİ YOLU, MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKIF ERSOY CD., TEZKENT SİTESİ İÇİ YOLU, YAZLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 1. CD., 539. SK., 546 SK., 547., 547. SK., 548. SK., 549., 549. SK., 550. SK., 551. SK., 553. SK., 554. SK., 557., 560., 562. SK., 566. SK., 572. SK., 576., 582., ALANİÇİ SK., ÇINAR SİTESİ İÇİ YOLU, ESKI KAZIMPASA CD., IŞIK SK., NEŞE SK., ORHANGAZI, SELÇUKLU, SELÇUKLU SK., SUSAM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 4026 SK., 541. SK., 558., 561., 561. SK., 562., 566., 570., 576. SK., 578., 578. SK., 580., 580. SK., 582. SK., 586. SK., AKASYA EVLERİ İÇİ YOLU, AKKENT VİLALARI İÇ YOLU, ÇELEBİ VİLLALARI İÇİ YOLU, DURU SİTESİ İÇİ YOLU, ESKİ KAZIMPAŞA CD., HANIMELI, HANIMELI SK., HANIMELİ SK., KEMER SK., ORHANGAZİ, ÖZER SK., SERHAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde ÇARK CD., MUSTAFA OCAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA TARAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

TARAKLI ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULUCAMİ, YUSUFBEY mahallelerinde ÇİĞDEM SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., KADILAR CD., KIRATLI SK., ÖZEN, ÖZEN SK., TARAKLI DERESİ 2, TARAKLI TÜRBE YOLU, YUSUFBEY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH, NEVIYE, NEVİYE mahallelerinde AK, AK SK., BİSMİL SK., DENİZ, HİDAYET SK., KRİSTAL SK., MIMARSINAN, MIRAÇ, MİMARSİNAN CD., MİRAÇ CD., NESİL, NUMAN, OLGUN, OLGUN SK., OSMANGAZI, OSMANGAZİ CD., SELİMİYE CD., UZUNAHMET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARİFBEY, CUMHURIYET, CUMHURİYET, NEVIYE, NEVİYE mahallelerinde ADNAN MENDERES CD., BÖLGE SK., CÖMERT SK., DERE SK., DİYAR SK., EKREM SK., EMİN SK., ERMIS, GUSER SK., HABIL, HABİL SK., HAKAN CD., KUTUP SK., NARIN, ÖZLEM SK., SEVEN SK., ŞANLI SK., USLU SK., YAVUZ SULTAN SELIM CD., YUVAM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADNAN MENDERES, ATATÜRK/10, BADEM SK., BAŞAR SK., BEGONYA SK., BELDE KENT SİTESİ İÇİ YOLU, ÇINAR SK., FESLEĞEN SK., GELİNCİK SK., İKİZ EVLERİ İÇİ YOLU, MENEKSE, ORHANGAZI CD., SEMA SK., SHT.MUSTAFA SEZER, SITELER, SİTELER, SİTELER CD., STAD CD., ŞHT.MUSTAFA SEZER CD., ZAMBAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 14:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY mahallelerinde ARİFİYE MEYDANI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ mahallelerinde 19, 19 SK., 49 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, ÇAYKÖY, DOGANCIL, DOĞANCIL, HARKKÖY, SABIRLAR mahallelerinde 2251., 2252., 2551., 2556., 2557., 4155., ASLANLAR, ÇAY-, ÇAYKÖY İÇ YOLU, DAVUTLAR, DOGANCIL, DOĞANCIL KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANCIL SK., GÜNDÜZLER, HARKKÖY İÇ YOLU, İsimsiz77, KAYADIBI, KAYADİBİ SK., KILLER, KİLLER SK., KURTLAR, KURTLAR SK., SABIRLAR, SABIRLAR KÖYÜ İÇ YOLU, SABIRLAR SK., SEFERLER, TASLI, VELILER, VELİLER, VELİLER SK., VEYSELLER, VEYSELLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UMURBEY mahallelerinde 4715., 4716., 4727., UMURBEY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UMURBEY mahallelerinde 4712, UMURBEY_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, ALIPLAR, ÇINE, ESENKÖY, HIRKA, IHSANIYE, İHSANİYE, SUÇATI mahallelerinde 1506., 1508., 1511., 1514., 1516., 3203., 3205., 3351., 3352., 3353., 3355., 3357., 4451., 4452., 4454., 4455., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AHİBABA KÖYÜ İÇ YOLU, AHİBABA YOLU, AKSEKI, AKSEKİ SK., ÇINE, ESENKÖY, ESENKÖY SK., HACIMUHARREMLER SK., HIRKA, HIRKA KÖYÜ İÇ YOLU, HIRKA KÖYÜ YOLU, HIRKA SK., IHSANIYE, IHSANIYE SK., İHSANİYE SK., KAVAKLAR, KAYAALTI, KAYAALTI SK., MERKEZ-, MUZAFFERIYE, MUZAFFERİYE, SUÇATI, SUÇATI KÖYÜ İÇ YOLU, SUÇATI SK., ÜÇERENLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALİFUATPAŞA mahallelerinde HALİT PAŞA CD., SUAT YALKIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AÇMABASI, AÇMABAŞI, AKPINAR, AKTAS, AKTAŞ, BEYLER, ÇAKMAKLI, ÇUKURKÖY, GÖRELE, GÜMÜSOLUK, HIZAR, KARŞI, KESTANEPINARI, KIRAN, KIRAZLI, KİRAZLI, KOGUTPELIT, KOĞUTPELİT, KÖYYERI, KÖYYERİ, KÜPLÜK, SERBETPINAR, SÜNGÜT, ŞERBETPINAR, YALPANKAYA, YANIKSAYVANT, YENI, YENİ mahallelerinde AÇMABAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, AKÇAGÖL SK., AKÇAGÖL/8, AKPINAR/7, AKPINAR/8, ALAPLI, ALAPLI SK., AŞAĞI SK., BASPINAR, BASPINAR/6, BAŞPINAR, BAŞPINAR SK., BEKTAŞI SK., BEYLER/1, BEYLER/3, BEYLER/5, CAMI/1, ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY), ÇAKALDAGI-, ÇAKALDAĞI, ÇAKALDAĞI SK., ÇETINKAYA, ÇIÇEKYUSUF, ÇIÇEKYUSUF/2, ÇIRALI, ÇİÇEKYUSUF SK., ÇUKURKÖY İÇ YOLU, DERVIS, DERVIS/2, DERVIS/4, FINDIKLIK EVLERİ(3), FINDIKLIK EVLERİ(5), GEDIK, GEDIK/1, GEDIK/4, GÖRELE SK., GÖRELE/7, GÜNDOGDU, HENDEK KOCAALI YOLU, HENDEK KOCAALI YOLU/3, HENDEK KOCAALI YOLU/5, HIZIR REİS, KARADERE, KARADERE/1, KARADERE/2, KARADERE/7, KARATOPRAK, KARATOPRAK/4, KESTANE/1, KESTANEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, KESTANEPINARI/10, KESTANEPINARI/22, KESTANEPINARI/29, KESTANEPINARI/5, KIR SK., KIRAN/1, KISA, KISA/1, KÜPLÜK, KÜPLÜK SK., KÜPLÜK/5, M.AKİF ERSOY CD., MADEN/6, MERKEZ(KOĞUKPELİT), MERKEZ(ŞERBETPINAR), MERKEZ(YALPANKAYA), MERKEZ/1_6, MERKEZ/10, MERKEZ/2_3, MERKEZ/2_5, MERKEZ/3_2, MERKEZ/3_9, MERKEZ/39, MERKEZ/40, MERKEZ/44, MERKEZ/62, MERKEZ/72, MERKEZ/74, MERKEZ_10, MERKEZ_27, MERKEZ_4, MERKEZ_94, MEZARLIK, MİTHAT PAŞA SK., MOLLA, MOLLAOGLU, MOLLAOĞLU SK., ORTA_1, SALLIKAYA, SALLIKAYA SK., SHT.NURI TAN/3, SIRT, SÜNGÜT/6, ŞABAN SK., TEPEBASI, TEPEBASI/3, TEPEBAŞI, YALPANKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, YANIKSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU, YUKARI/5 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AÇMABASI, AÇMABAŞI, AKPINAR, AKTAS, AKTAŞ, BEYLER, ÇAKMAKLI, ÇUKURKÖY, GÖRELE, GÜMÜSOLUK, HIZAR, KARALAR, KARSI, KARŞI, KESTANEPINARI, KIRAZLI, KİRAZLI, KOGUTPELIT, KOĞUTPELİT, KÖYYERI, KÖYYERİ, KÜPLÜK, SERBETPINAR, SÜNGÜT, ŞERBETPINAR, YALPANKAYA, YANIKSAYVANT, YENI, YENİ, YEŞİLKÖY mahallelerinde ABAY, AHSEN SK., AKÇAGÖL, AKÇAGÖL/10, AKÇAGÖL/2, AKÇAGÖL/4, AKÇAGÖL/5, AKÇAGÖL/7, AKPINAR SK., AKPINAR/1, AKPINAR/4, AKPINAR/9, ALAPLI/2, ALT, ALT SK., ALT/4, ALT/6, ASAGI, AZAP, BARAJ, BASPINAR/5, BEYLER, BEYLER SK., BEYLER/4, BEYLER/6, ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/1, ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/2, ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/5, ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/6, ÇAKALDAGI/1, ÇAKALDAGI/3, ÇAKMAKLI KÖYÜ İÇ YOLU, FINDIKLIK EVLERI(5), FINDIKLIK KÜME EVLERI, GÖKÇE HATUN/2, GÖKÇEKIZ SK., GÖRELE, GÖRELE/1, GÖRELE/5, GÜL PEMBE SK., GÜMÜŞOLUK KOCAALİ CAD., GÜNDOĞDU SK., GÜNDOĞDULAR CD., HENDEK KOCAALİ YOLU, HENDEKKOCAALI, İsimsiz113, KARADERE (1)-, KARADERE (2), KARADERE (KESTANEPINARI) SK., KARADERE/6, KARALAR, KARATOPRAK/2, KARATOPRAK/3, KARSI_7, KESTANE, KESTANE SK., KESTANEPINARI/1, KESTANEPINARI/17, KESTANEPINARI/25, KESTANEPINARI/26, KESTANEPINARI/3, KESTANEPINARI/7, KESTANEPINARI/8, KIRAN, KIRAN/2, KISA/2, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, KOĞUKPELİT KÖYÜ İÇ YOLU, KÖYYERİ KÖYÜ İÇ YOLU, KÜPLÜK/1, MADEN, MADEN 1, MADEN SK., MADEN/3, MADEN/5, MEHMET AKIF ERSOY, MERKEZ (ÇAKMAKLI), MERKEZ (ÇUKURKÖY), MERKEZ 1, MERKEZ SK., MERKEZ(KÖYYERİ), MERKEZ(YANIKSAYVANT), MERKEZ/1_11, MERKEZ/1_4, MERKEZ/1_7, MERKEZ/10_6, MERKEZ/3_10, MERKEZ/4_1, MERKEZ/4_4, MERKEZ/4_8, MERKEZ/53, MERKEZ/57, MERKEZ/63, MERKEZ/82, MERKEZ_26, MERKEZ_8, MERKEZ_9, MERKEZ_91, MERKEZ_92, MERKEZ_93, ORTA SK., SABAN, SABAN/2, SAHIN, SALLIKAYA/1, SÜNGÜT, SÜNGÜT SK., SÜNGÜT/12, SÜNGÜT/14, SÜNGÜT/15, ŞAHİN, ŞHT.NURİ TAN CD., TEPEBAŞI SK., Uavtede Yok, YALPANKAYA, YALPANKAYA CD., YENİ, YENİ SK., YEŞİLKÖY İÇ YOLU, YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, KARANLIKDERE mahallelerinde KARANLIKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, KURUDERE, KURUDERE CD., MERKEZ/8 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVDULLAR, BELDIBI, BELDİBİ, BOZTEPE, ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU, DEDELER, DOKURCUN, DURMUSLAR, DURMUŞLAR, GÖKÇELER, GÜVENÇLER, HANYATAK, HAYDARLAR, MADENLER, MANSURLAR, TASAGIL, TASYATAK, TAŞAĞIL, TAŞYATAK, TAVSANSUYU, TAVŞANSUYU, YÖRÜKYERI, YÖRÜKYERİ mahallelerinde 4008, 4011 SK., 5001 SK., ACELLE YAYLASI, ADAPAZARI MUDURNU YOLU, ALAN, ASAR, AVDULLAR, AVDULLAR OVA MAHALLE YOLU, BELDİBİ, BELDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, BOZTEPE, BOZTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, BOZTEPE SK., BOZTEPE YAYLASI, CUMHURIYET_1, ÇAKILLIK, ÇAKILLIK KÜME EVLER, ÇAKILLIK SK., ÇAKILLIK_1, ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU, ÇAKIROĞLU SK., ÇATALKAYA, ÇAYLAR SK., ÇENGEL, ÇENGEL SK., DEDELER, DEDELER SK., DEGIRMENDERE, DEMİROĞLU, DERE KÜME EVLER, DOKURCUN KÖYÜ YOLU, DUTLAR, GÖKÇELER, GÖKÇELER SK., GÜVENÇLER, GÜVENÇLER SK., GÜZLEK SK., HABIPLER, HABİPLER SK., HANYATAK, HANYATAK KÖYÜ İÇ YOLU, HANYATAK SK., HAYDARLAR KÖYÜ İÇ YOLU, HOCA ABDULLAH EFENDI, HOCA ABDULLAH EFENDİ, HOCA ABDULLAH EFENDİ SK., HOROZLAR, HOROZLAR SK., ILIMIYE, İLİMİYE SK., İsimsiz80, KARSI, KARŞI, MADENLER, MADENLER SK., MENDERES, MENDERES CD., MERKEZ_2, MERKEZ_2 SK., MERKEZ_3, MUHTAR HALIS, MUHTAR HALİS CD., MUTAFLARYENI, MUTAFLARYENİ KÜME EVLER, PASALAR, PAŞALAR CD., PAZARKÖY SK., PINARBASI, SAHINLER, SAMANPAZARI, SAMANPAZARI SK., SAZ SK., SHT.CANAYAKIN DOGRU, SULTANPINAR YAYLASI, SULUCA OVA YAYLASI, ŞAHİNLER SK., ŞHT.CANAYAKIN DOĞRU SK., TASAGIL, TASAGIL SK., TASYATAK, TAŞAĞIL, TAŞAĞIL KÖYÜ İÇ YOLU, TAŞAĞIL SK., TAŞYATAK KÖYÜ YOLU, TAVSANSUYU KÖY YOLU, TAVSANSUYU KÖY YOLU/1, TOSUNOGLU, TOSUNOĞLU SK., TRAFO, TUZLA, TUZLA SK., TÜRBE, TÜRBE SK., YAGCILAR_1, YENIKÖY, YENİKÖY SK., YÖRÜKYERI, YÖRÜKYERI SK., YÖRÜKYERİ, YÖRÜKYERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜVEN, KONAK, MERKEZ mahallelerinde BALCILAR SK., İSKENDER DERESİ, SANAYİ, SANAYİ 2, SANAYİ ARA, SARICA, SARICA 2, SARICA SK., SEYFETTIN SELIM, SEYFETTİN SELİM CD., ŞEHİT FAHRETTİN AZAK, YENIYOL KAYNARCA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.